I 10 migliori libri sull’escursionismo in montagna

Se sei un appassionato appassionato di montagna o un genitore che desidera introdurre i suoi figli alle meraviglie dei grandi spazi aperti, questa raccolta di libri su Amazon potrebbe essere illuminante.

Di cosa parlano i libri sull'escursionismo in montagna?

Per coloro che cercano di scoprire le gemme nascoste delle Alpi nordoccidentali, Fantasmi di montagna vi accompagna in un viaggio affascinante attraverso forti abbandonati, antiche ferrovie, dighe vuote e stazioni sciistiche deserte. Offre una prospettiva unica sul mondo in via di estinzione della civiltà alpina.

Se avete giovani esploratori al seguito, In montagna con i bambini è una risorsa preziosa. Sottolinea l’importanza della scoperta per i bambini dai 3 agli 8 anni, fornendo proposte di escursioni adatte alle famiglie in tutta la provincia di Bergamo. Incoraggia i bambini a connettersi con la natura, ponendo le basi per le loro future conquiste in montagna.

Per le famiglie Trekking per famiglie in Lombardia è uno scrigno di 63 percorsi trekking a misura di famiglia tra Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio. Mette in evidenza anche i “Rifugi Amici dei Bambini”, rifugi adatti alle famiglie, e promette avventure all’aria aperta tra paesaggi mozzafiato.

Passeggiata sulle Alpi propone 50 pittoresche passeggiate attraverso le regioni alpine italiane, a cura del Club Alpino Italiano.

Se sei un amante dei cani e desideri condividere le tue avventure in montagna con il tuo compagno a quattro zampe, Kanipè è la tua guida di riferimento. Narra le esperienze dell’autore nel dog trekking, offrendo spunti su come intraprendere viaggi in montagna con il proprio fedele amico in tutta sicurezza.

Val di Funes, Val Gardena, Alpe di Siusi presenta 43 accattivanti escursioni. Queste valli ospitano alcune delle montagne più famose, antichi rifugi e panorami spettacolari delle Dolomiti.

Scopri la bellezza mozzafiato delle Dolomiti con Passeggiate ed escursioni sulle Dolomiti . Questa guida presenta sentieri sia noti che meno conosciuti, rivolgendosi a una vasta gamma di escursionisti, dai principianti agli appassionati esperti.

La Sardegna offre un’esperienza unica di trekking dalla montagna al mare, sapientemente descritta in Trekking in Sardegna . Copre percorsi costieri, percorsi interni e monumenti storici e naturali, rendendolo una risorsa preziosa sia per i nuovi arrivati che per gli avventurieri esperti.

Infine, Escursioni e passeggiate propone 16 itinerari con immagini, informazioni varie e mappe.

Lista dei migliori libri sull'escursionismo in montagna su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri sull’escursionismo in montagna che sono presenti su Amazon Italia:

Fantasmi di montagna. Escursioni ai più spettacolari luoghi abbandonati sulle Alpi del Nordovest

Titolo: Fantasmi di montagna

Sottotitolo: Escursioni ai più spettacolari luoghi abbandonati sulle Alpi del Nordovest

ISBN-13: 978-8877075949

Autore: Diego Vaschetto

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 10 giugno 2021

Pagine: 160

Passeggiate sulle Alpi. Gli itinerari più belli alla scoperta delle montagne italiane

Titolo: Passeggiate sulle Alpi

Sottotitolo: Gli itinerari più belli alla scoperta delle montagne italiane

ISBN-13: 978-8828201892

Editore: Solferino

Edizione: 6 giugno 2019

Pagine: 432

Kanipè. In montagna con il tuo cane

Titolo: Kanipè

Sottotitolo: In montagna con il tuo cane

ISBN-13: 9791259680983

Autore: Anna Faldi

Editore: EBS Print

Edizione: 8 gennaio 2021

Pagine: 164

Val di Funes, Val Gardena, Alpe di Siusi. 43 escursioni

Titolo: Val di Funes, Val Gardena, Alpe di Siusi

Sottotitolo: 43 escursioni

ISBN-13: 978-8885468955

Autore: Gianni Bertellini

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 30 maggio 2021

Pagine: 240

Trekking in Sardegna. Le escursioni più spettacolari dalla montagna al mare

Titolo: Trekking in Sardegna

Sottotitolo: Le escursioni più spettacolari dalla montagna al mare

ISBN-13: 978-8889545461

Autore: Giulio Concu

Editore: Imago Multimedia

Edizione: 5 giugno 2018

Pagine: 128

Escursioni e passeggiate. Vivere la natura e le nostre montagne

Titolo: Escursioni e passeggiate

Sottotitolo: Vivere la natura e le nostre montagne

ISBN-13: 978-8866435730

Autore: Gianni Pasquale

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 6 agosto 2018

Pagine: 175

Le montagne del Trentino in 15 escursioni. Itinerari scelti dalla SAT in occasione dei 150 anni di attività

Titolo: Le montagne del Trentino in 15 escursioni

Sottotitolo: Itinerari scelti dalla SAT in occasione dei 150 anni di attività

ISBN-13: 978-8865494301

Autori: Luca Biasi, Riccardo Decarli, Mattia Ferrari, Marco Meneghetti

Editore: Ediciclo

Edizione: 26 agosto 2022

Pagine: 192

