I 10 migliori libri sull’età del bronzo

L’Età del Bronzo è un periodo storico significativo che ha segnato un grande avanzamento nelle civiltà umane, ed è caratterizzato principalmente dall’uso del bronzo, una lega metallica di rame e stagno. Questo periodo è iniziato in tempi diversi in varie parti del mondo, generalmente tra il 3300 a.C. e il 1200 a.C. I libri su questo argomento offrono una finestra su un’epoca fondamentale della storia umana.

Di cosa parlano i libri sull'età del bronzo?

L’Italia nell’età del bronzo e del ferro di Anna Bietti Sestieri invita i lettori a rivalutare il Bronzo e il Ferro Età. Contrariamente all’idea che queste epoche siano tempi di illegalità e irrazionalità, il libro presenta una visione ben studiata dei nostri antenati, esplorando la loro evoluzione sociale, culturale e tecnologica. Questa guida, arricchita da un aggiornamento online e da un vasto apparato iconografico, è una lettura utile per chiunque sia interessato alla storia antica delle comunità latine, etrusche, fenicie e greche.

In La Cina. Dall’età del bronzo all’impero Han , T. Lippiello e M. Scarpari propongono uno studio meticoloso che intreccia ricerca antropologica e archeologica. Questo volume approfondisce gli albori della civiltà asiatica, tracciando le origini della filosofia, della letteratura, delle credenze religiose e delle strategie militari cinesi. Fornisce una narrazione avvincente di una delle civiltà antiche più intricate e affascinanti del mondo.

Sicilia archeologica di Sebastiano Tusa è un’esplorazione approfondita della Sicilia dal Paleolitico all’età del bronzo. L’opera comprende vari saggi sugli aspetti storici, archeologici e filosofici del Mediterraneo antico. Offre uno sguardo dettagliato sulle pratiche religiose delle prime popolazioni siciliane e sul passaggio dell’isola da società di caccia-raccolta a società agricole, facendo luce sull’identità profondamente radicata del popolo siciliano.

I regni dei Celti di Myles Dillon e Nora Chadwick racconta la vibrante storia dei Celti dall’età del bronzo all’età Conquista normanna. Questo libro ritrae vividamente il coraggio e la sensibilità dei Celti, evidenziando eventi significativi come la loro conquista da parte dei romani e la trasformazione culturale che ne seguì. Sottolinea in particolare la ricca eredità letteraria dei Celti, inclusa la leggendaria storia di Tristano e Isotta.

L’intelligence nel vicino Oriente nella tarda età del bronzo di Marta Pallavidini si concentra sull’uso strategico dell’intelligence in diplomazia durante la tarda età del bronzo. Analizzando lettere e trattati, rivela la complessità delle dinamiche di potere tra le maggiori potenze del Vicino Oriente, offrendo una prospettiva intrigante sulle antiche pratiche diplomatiche.

L’antica età del bronzo nell’Italia centrale , a cura di D. Cocchi, presenta un risultato di ricerca esaustivo che delinea il profilo dell’età del bronzo dell’Italia centrale. Questo volume non solo offre un quadro di riferimento aggiornato ma dettaglia anche l’approccio metodologico utilizzato per comprendere le dinamiche storiche di questo periodo.

L’età del bronzo recente nell’Italia centro-meridionale di Isabella Damiani fornisce uno studio dettagliato della recente età del bronzo nell’Italia centro-meridionale. Sebbene manchi di recensioni, la sua profondità e attenzione lo rendono una risorsa utile per coloro che studiano questa specifica epoca della preistoria italiana.

Documenti dell’età del bronzo di A. Cinquepalmi e F. Radina è una raccolta unica di ricerche lungo l’Adriatico versante pugliese dell’età del bronzo. Questo libro offre uno sguardo approfondito ai documenti e ai reperti archeologici di questa regione, contribuendo in modo significativo alla comprensione di questo periodo storico.

Libri in inglese

The Oxford Handbook of the European Bronze Age di Anthony Harding e Harry Fokkens è un’indagine completa di questo periodo cruciale nella preistoria europea. Coprendo vari temi e sviluppi specifici in tutta Europa, questo libro è una risorsa indispensabile per comprendere i cambiamenti sociali, economici e tecnologici dell’età del bronzo. La sua ampia copertura comprende studi sugli insediamenti, analisi delle sepolture e discussioni su monumentalità, arte rupestre, cosmologia e commercio.

Infine, Organizing Bronze Age Societies di Timothy Earle presenta uno studio comparativo dell’economia domestica e degli insediamenti nel Mediterraneo e nell’Europa centrale. e Nord Europa. Questo lavoro innovativo dimostra l’uso organizzato del paesaggio e dell’economia, caratterizzato dall’allevamento di grandi f

