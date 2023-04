I 10 migliori libri sull’impero britannico

L’impero britannico è stato uno dei più grandi imperi della storia. Al culmine si estendeva praticamente in tutti i continenti, dall’Europa alle Americhe fino all’Asia e all’Oceania. La Gran Bretagna ha cominciato a colonizzare le Americhe e i Caraibi per poi espandersi anche in Africa, Asia e nel Pacifico. Questa enorme estensione fece della Gran Bretagna un attore politico molto importante sulla scena mondiale, una delle superpotenze del globo.

L’impero britannico ha in parte plasmato il mondo occidentale, quello in cui viviamo oggi, ed ha impattato sulla lingua, sulla cultura, sulla politica e finanche sull’economia di molti paesi in tutto il mondo. Inoltre lo stesso impero britannico ha svolto un ruolo importante nello sviluppo delle moderne relazioni internazionali e del concetto di governance globale.

Di cosa parlano i libri sull'impero britannico?

Oltre a trattare la storia dell’impero britannico in maniera generale, i libri su questo argomento possono fornire resoconti dettagliati degli eventi storici, delle figure e delle idee che hanno plasmato questo impero, oltre a offrire approfondimenti sul suo impatto su diverse regioni del mondo.

Questi libri evidenziano anche il ruolo significativo che l’Impero britannico ha svolto nello sviluppo di molti paesi e società in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e l’India. Alcuni libri esplorano anche gli aspetti negativi dell’impero. Altri libri in questo elenco si concentrano su eventi o periodi specifici della storia dell’Impero britannico. Ad esempio, un libro tratta del governo delle colonie dell’impero da parte del Board of Trade and Plantations durante i secoli XVII e XVIII, mentre un altro libro esamina il rapporto tra l’Impero britannico e l’Impero spagnolo in America dal 1492 al 1830.

Lista dei migliori libri sull'impero britannico su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri sull’impero britannico che sono disponibili per l’acquisto su Amazon in lingua italiana:

Impero. Come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno

Titolo: Impero

Sottotitolo: Come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno

ISBN-13: 978-8804678380

Autore: Niall Ferguson

Traduttore: Anna Luisa Zazo

Editore: Mondadori

Edizione: 7 luglio 2017

Pagine: 305

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’impero britannico

Titolo: L’impero britannico

ISBN-13: 978-8815131492

Autore: Philippa Levine

Traduttore: M. L. Bassi

Editore: Il Mulino

Edizione: 4 giugno 2009

Pagine: 293

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’impero britannico. Storia di una potenza mondiale

Titolo: L’impero britannico

Sottotitolo: Storia di una potenza mondiale

ISBN-13: 978-8806200114

Autore: Peter Wende

Traduttore: S. Accornero

Editore: Einaudi

Edizione: 27 ottobre 2009

Pagine: 328

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il libro nero dell’impero britannico

Titolo: Il libro nero dell’impero britannico

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8899470524

Autore: John Newsinger

Traduttore: Alfonso Geraci

Traduttore: Alice Gerratana

Editore: 21 Editore

Edizione: seconda (19 novembre 2020)

Pagine: 397

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: L’Impero britannico in 100 date

ISBN-13: 978-8896209349

Autore: Filippo Gattai Tacchi, Alberto Mario Banti (Avanti)

Editore: DP Editions

Edizione: 15 marzo 2018

Pagine: 222

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia della Gran Bretagna (1832-2014)

Titolo: Storia della Gran Bretagna (1832-2014)

ISBN-13: 978-8800743853

Autore: Giulia Guazzaloca

Editore: Mondadori Education

Edizione: 1 febbraio 2015

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Imperi dell’Atlantico. America britannica e America spagnola, 1492-1830

Titolo: Imperi dell’Atlantico

Sottotitolo: America britannica e America spagnola, 1492-1830

ISBN-13: 978-8806236458

Autore: John H. Elliott

Traduttore: M. Magnani

Editore: Einaudi

Edizione: 12 settembre 2017

Pagine: 707

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia d’Inghilterra. Dalla rivoluzione inglese alla regina Vittoria

Titolo: Storia d’Inghilterra

Sottotitolo: Dalla rivoluzione inglese alla regina Vittoria

ISBN-13: 978-8894807288

Autore: Hilaire Belloc

Traduttore: Valeria De Gaetani

Editore: Oaks Editrice

Edizione: 27 giugno 2018

Pagine: 355

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











