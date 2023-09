I 10 migliori libri sull’inquinamento per bambini

I libri sull’inquinamento per i bambini sono essenziali poiché sensibilizzano le giovani menti sulle questioni ambientali. Possono catturare l’interesse dei bambini, aiutandoli a comprendere e affrontare l’inquinamento, a vantaggio sia delle generazioni attuali che di quelle future.

Di cosa parlano i libri sull'inquinamento per bambini?

In questo assortimento di libri incentrati sul tema dell’inquinamento e del suo impatto sull’ambiente, i lettori troveranno una raccolta diversificata che affronta vari aspetti di questa pressante preoccupazione globale. Questi testi si rivolgono a diverse fasce di età e offrono prospettive uniche sul tema dell’inquinamento.

Sos Plastica interattivo è pensato per i giovani lettori fino a 6 anni. Coinvolge i bambini nell’intraprendere azioni per aiutare a combattere l’inquinamento da plastica negli oceani. Attraverso attività creative come scuotere, soffiare e schiacciare il libro, i bambini vengono educati sullo sfortunato destino della vita marina intrappolata nella plastica.

Un pianeta pieno di plastica di Neal Layton affronta l’urgenza del problema dell’inquinamento da plastica. Rivolto a lettori dai 6 anni in su, fa luce sull’ubiquità della plastica e sui suoi effetti negativi sul pianeta.

Sibilla. L’odissea di una bottiglia di plastica , scritto da Marco Mastrorilli e illustrato da Imma Vitello, racconta la storia di Sybilla, una bottiglia di plastica, mentre intraprende un viaggio per comprendere il suo scopo nel mondo. Questa storia, adatta a lettori di 5 anni, esplora l’impatto dell’inquinamento da plastica sulla vita marina.

Carlino nel regno dei 4 elementi adotta un approccio diverso, introducendo i lettori dai 7 anni in su alle avventure di un topo di nome Carlino. In questo racconto a Carlino viene affidata una missione speciale per salvare il pianeta dall’inquinamento. Questa storia fornisce spunti educativi sui quattro elementi naturali e sulla responsabilità ambientale.

In I mostri che minacciano il pianeta la Terra è minacciata da creature mostruose come Spazza Kong e Grassodonte, che rappresentano varie forme di inquinamento. Rivolto ai lettori dai 7 anni in su, questo libro trasforma le questioni ambientali in un’avventura elettrizzante in cui i giovani lettori diventano eroi dell’ambiente sconfiggendo questi “mostri”.

50 missioni antiplastica presenta una sfida avvincente per i lettori dagli 8 anni in su. Li incoraggia a diventare supereroi ambientali completando 50 missioni anti-plastica. Il libro sottolinea l’importanza di azioni come la riduzione dei rifiuti di plastica ed evidenzia il problema globale dell’inquinamento da plastica.

Fai qualcosa! racconta la storia di giovani adolescenti che si attivano contro l’inquinamento da plastica nella loro scuola. Adatto a lettori dai 10 anni in su, esplora temi di coinvolgimento e attivismo della comunità.

In Le avventure di Ludovica. Il mistero del fiume rosso le giovani avventuriere Ludovica e Maia fanno parte di un’organizzazione segreta, ROSA, dedita alla salvaguardia dell’ambiente. Rivolto a lettori di 7 anni, questo libro li accompagna in un’entusiasmante missione per salvare un fiume dall’inquinamento causato da individui senza scrupoli.

C’era una casa è una storia adatta a bambini a partire dai 3 anni. Attraverso una narrazione avvincente, sottolinea l’importanza di vivere in armonia con la natura e di fare scelte responsabili.

Infine, E tu vuoi bene alla terra? Tea ci presenta Tea, una bambina di sei anni appassionata di proteggere il pianeta. Questo libro, pensato per lettori di 4 anni, segue il viaggio di Tea mentre apprende pratiche ecologiche come la riduzione degli sprechi e il risparmio energetico.

Lista dei migliori libri sull'inquinamento per bambini su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sull’inquinamento per bambini che sono presenti su Amazon:

Sos Plastica: Aiuta il mare in questo libro

Titolo: Sos Plastica

Sottotitolo: Aiuta il mare in questo libro

ISBN-13: 978-1701617810

Autore: Olimpia Ruiz di Altamirano

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 38

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un pianeta pieno di plastica

Titolo: Un pianeta pieno di plastica

ISBN-13: 978-8893930253

Autore: Neal Layton

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 29 gennaio 2020

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Sybilla. L’odissea di una bottiglia di plastica

Titolo: Sybilla

Sottotitolo: L’odissea di una bottiglia di plastica

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8831997010

Autore: Marco Mastrorilli

Illustratore: Vitello Imma

Editore: Noctua Book

Edizione: illustrata (1 settembre 2018)

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Carlino nel regno dei 4 elementi. Un topolino coraggioso contro l’inquinamento del pianeta

Titolo: Carlino nel regno dei 4 elementi

Sottotitolo: Un topolino coraggioso contro l’inquinamento del pianeta

ISBN-13: 978-8831634915

Autore: Lucia Frandi

Illustratore: Gaia Lovisolo

Editore: Youcanprint

Edizione: 20 agosto 2019

Pagine: 50

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I mostri che minacciano il pianeta. Scopri come difendere la Terra! Ediz. a colori

Titolo: I mostri che minacciano il pianeta

Sottotitolo: Scopri come difendere la Terra! Ediz. a colori

ISBN-13: 978-8804728337

Autore: Marie G. Rohde

Traduttore: Sara Di Rosa

Editore: Mondadori

Edizione: illustrata (26 maggio 2020)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







50 missioni antiplastica

Titolo: 50 missioni antiplastica

ISBN-13: 978-8851176358

Autore: Martin Dorey

Illustratore: Tim Wesson

Traduttore: Maria Cristina Della Volpe

Editore: De Agostini

Edizione: 25 febbraio 2020

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fai qualcosa!

Titolo: Fai qualcosa!

ISBN-13: 978-8804741596

Autore: Fabio Geda

Editore: Mondadori

Edizione: 8 giugno 2021

Pagine: 165

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le avventure di Ludovica. Il mistero del fiume rosso

Titolo: Le avventure di Ludovica

Sottotitolo: Il mistero del fiume rosso

ISBN-13: 978-8832119794

Autore: Fabio Di Cocco

Illustratore: Alice Mastropaolo

Editore: Risfoglia Editore

Edizione: 22 luglio 2021

Pagine: 29

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







C’era una casa

Titolo: C’era una casa

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8897007999

Autore: Philippe Nessmann

Illustratore: Camille Nicolazzi

Editore: Notes Edizioni

Edizione: illustrata (19 maggio 2022)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







E tu vuoi bene alla terra? Tea

Titolo: E tu vuoi bene alla terra? Tea

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8809892101

Autore: Silvia Serreli

Editore: Giunti Editore

Edizione: illustrata (13 maggio 2020)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sull'inquinamento per bambini





Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'inquinamento per bambini