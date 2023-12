I 10 migliori libri sullo Huna

Questi libri offrono una visione della filosofia Huna, esplorandone i principi, le pratiche e la loro applicazione nella vita moderna. Forniscono una comprensione della spiritualità hawaiana, sottolineando l’armonia, l’autoconsapevolezza e la crescita personale.

Di cosa parlano i libri sullo Huna?

Ho’omana esplora lo Huna, una pratica spirituale hawaiana, enfatizzando la pace, l’armonia e la luce interiore. Non limitato da rigide dottrine, è un sistema pratico per connettersi con la propria saggezza superiore. Il libro descrive in dettaglio la filosofia dell’armonia della vita e dell’amore universale, sottolineando l’interconnessione tra umanità, natura e divinità. I lettori possono approfondire lo sciamanesimo hawaiano e la spiritualità pratica, arricchiti con esercizi, approfondimenti psicologici e prospettive cosmiche.

Passando a La padronanza del sé nascosta di Serge Kahili King, il testo approfondisce la creazione della propria realtà attraverso credenze e pensieri, in linea con la filosofia Huna. Sottolinea lo sviluppo di una co-creazione consapevole con l’universo utilizzando i metodi di guarigione Kahuna. Il libro aiuta a esplorare le potenzialità del subconscio e a migliorare le capacità di meditazione e concentrazione.

Mana , scritto da Max Freedom Long, è un’esplorazione concisa del “mana”, la forza vitale nella filosofia Huna. È una raccolta delle conferenze e degli scritti di Long sull’accumulo e l’utilizzo di questa forza vitale. Offre approfondimenti sull’antica saggezza hawaiana, metodi pratici per sfruttare il mana e test per misurare la sua presenza e il suo livello dentro di noi.

Passando a Sciamanesimo Huna di Giosuè Stavros, quest’opera esamina profondamente il mantra Ho’oponopono e i principi della spiritualità Huna. Fornisce un’ampia guida alle tecniche di guarigione degli sciamani hawaiani, arricchita da esercizi pratici e meditazioni. Il testo sottolinea il potenziale di trasformazione dei principi Huna per raggiungere un’esistenza umana più consapevole, felice e realizzata.

Risognare la realtà di Dario Canil intreccia Ho’Oponopono e Huna con moderni concetti metafisici. Offre una prospettiva sulla natura della realtà e sul potenziale umano, fondendo metodi sciamanici con intuizioni della fisica quantistica e delle neuroscienze. Il libro guida i lettori attraverso profondi processi di trasformazione per la crescita personale e l’autorealizzazione, evidenziando il potere della coscienza nel plasmare la nostra realtà.

Huna di Steven Bailey presenta un approccio unico alla preghiera nella pratica Huna. Istruisce sull’allineamento dei tre aspetti della mente per elevare l’energia vitale e manifestare obiettivi personali. Èparticolarmente interattivo e presenta un video di supporto sulla tecnica muscolare dell’autotest.

In La Scienza Segreta al lavoro , Max Freedom Long offre uno sguardo completo su Huna come filosofia di vita. Il libro non parla solo di pratiche terapeutiche ma rivisita conoscenze e metodologie perdute insegnate da grandi maestri tra cui Gesù di Nazareth.

Conoscere lo Huna di Steven Bailey è un’introduzione alla saggezza pratica dell’antica filosofia hawaiana. Guida i lettori nell’utilizzo del potere della mente e nel collegamento con l’intelligenza divina. Questo testo apre percorsi verso l’autoconsapevolezza e la felicità.

Huna: antichi segreti hawaiani per la vita moderna di Serge Kahili King fonde l’antica saggezza hawaiana con la praticità. King chiarisce la filosofia di Huna, la sua applicazione nel raggiungimento degli obiettivi di vita e la comprensione del potere e delle convinzioni personali.

Infine, Padroneggiare il tuo sé nascosto di Serge King offre un approccio basato su Huna per comprendere le menti subconsce e superconsce. Questo lavoro enfatizza il diventare un co-creatore cosciente con l’universo e utilizza metodi di guarigione hawaiani per il potenziamento personale.

Ho'omana. Il grande libro di Huna, lo sciamanismo hawaiano

Titolo: Ho'omana

Sottotitolo: Il grande libro di Huna, lo sciamanismo hawaiano

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8868204600

Autori: Giovanna Garbuio, Francesca Tuzzi, Rodolfo Carone

Illustratore: Amelia Di Filippo

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: New (8 febbraio 2018)

Pagine: 504

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La padronanza del sé nascosto. Guida alla saggezza hawaiana Huna

Titolo: La padronanza del sé nascosto

Sottotitolo: Guida alla saggezza hawaiana Huna

ISBN-13: 978-8868202101

Autore: Serge Kahili King

Traduttore: G. Amici

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: 26 marzo 2015

Pagine: 194

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mana: Conosci e usa la forza vitale dello Huna che trasforma la realtà

Titolo: Mana

Sottotitolo: Conosci e usa la forza vitale dello Huna che trasforma la realtà

ISBN-13: 978-8827407202

Autore: Max Freedom Long

Editore: Area51 Publishing

Edizione: 28 ottobre 2018

Pagine: 74

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sciamanesimo Huna

Titolo: Sciamanesimo Huna

ISBN-13: 978-8828538097

Autore: Stavros Giosuè

Editore: Macro Edizioni

Edizione: Prima edizione (28 marzo 2023)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Huna. La preghiera scientifica: Tecnica guidata

Titolo: Huna. La preghiera scientifica

Sottotitolo: Tecnica guidata

ISBN-13: 978-8827408193

Autore: Steven Bailey

Editore: Area51 Publishing

Edizione: 30 gennaio 2019

Pagine: 56

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Scienza Segreta al lavoro: La filosofia Huna come modo di vita

Titolo: La Scienza Segreta al lavoro

Sottotitolo: La filosofia Huna come modo di vita

ISBN-13: 978-8835807889

Autore: Max Freedom Long

Editore: Stargatebook

Edizione: 16 aprile 2020

Pagine: 298

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Conoscere lo Huna: L'Antica Saggezza Hawaiana Per Aprire Il Sentiero Verso La Felicità

Titolo: Conoscere lo Huna

Sottotitolo: L'Antica Saggezza Hawaiana Per Aprire Il Sentiero Verso La Felicità

ISBN-13: 978-8893317061

Autore: Steven Bailey

Editore: Area51 Publishing

Edizione: 25 maggio 2017

Pagine: 70

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Huna: Ancient Hawaiian Secrets for Modern Living

Titolo: Huna

Sottotitolo: Ancient Hawaiian Secrets for Modern Living

ISBN-13: 978-1582702018

Autore: Serge Kahili King

Editore: Beyond Words

Edizione: 18 novembre 2008

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mastering Your Hidden Self: A Guide to the Huna Way

Titolo: Mastering Your Hidden Self

Sottotitolo: A Guide to the Huna Way

ISBN-13: 978-0835605915

Autore: Serge King

Editore: Quest Books

Edizione: 1 gennaio 1985

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











