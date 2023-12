I 10 migliori libri sullo sci alpino

Di cosa parlano i libri sullo sci alpino?

Discese, speciali e giganti di Matteo Pacor e Stefano Vegliani è un’esplorazione affascinante che copre oltre 5000 anni. Racconta l’evoluzione dallo scivolamento rudimentale su assi di legno alle tecniche avanzate del superG. Il libro approfondisce la vita degli sciatori competitivi, le loro prove, i trionfi e il duro lavoro invisibile dietro il loro viaggio verso la fama. È un resoconto completo, che descrive in dettaglio i regimi di allenamento, le attrezzature e le sfide mentali e fisiche che gli atleti devono affrontare.

Dal punto di vista scientifico, Biomeccanica dello sci alpino di Luigi Pimpinella esamina la biomeccanica dello sci alpino. Sebbene le recensioni dettagliate siano scarse, l’attenzione del libro sugli aspetti tecnici della biomeccanica dello sci lo rende un’aggiunta unica per i lettori interessati al lato scientifico e tecnico di questo sport.

In Sciatori di montagna , Giorgio Daidola e Daniel Anker raccolgono 12 racconti che celebrano la storia dello sci alpinismo. È altamente raccomandato dai revisori per la sua narrativa avvincente e i resoconti dettagliati ed è un must per gli appassionati di sci alpinismo e per coloro che sono interessati agli aspetti storici di questo sport.

Scialpinismo di Eros Grazioli. Teoria dell’allenamento offre spunti pratici per l’allenamento dello scialpinismo. Mentre alcuni lo trovano un po’ caro per la sua lunghezza, altri ne apprezzano l’approccio completo e le fotografie illustrative ed è una guida utile per i praticanti di questo sport.

Sci-alpinismo di Pietro Giglio è un manuale pratico per lo sci alpinismo, contenente 100 esercizi progressivi. Sebbene alcune recensioni suggeriscano che potrebbe trarre vantaggio da aggiornamenti più recenti, è comunque una risorsa preziosa per comprendere le basi e le complessità di questo sport.

Proseguendo, Scialpinismo tra Lombardia e Grigioni di Giorgio Valè, è una guida a 110 itinerari di scialpinismo in Lombardia. Arricchito da bellissime fotografie e descrizioni dettagliate, questo volume è una miniera di tesori sia per i praticanti esperti che per quelli nuovi a questo sport, offrendo una serie di percorsi da esplorare.

Per una prospettiva internazionale, Scialpinismo in Norvegia di Martino Moretti presenta 100 itinerari scelti nei paesaggi mozzafiato della Norvegia, tra cui Lofoten e Lingen. Questo titolo è perfetto per chi pianifica un avventuroso viaggio sugli sci in Norvegia o per chiunque sia interessato alla topografia unica delle piste sciistiche scandinave.

Sci alpinismo in Ossola di Loris Bonavia propone una guida dettagliata a 109 itinerari attraverso le varie valli dell’Ossola. È un omaggio alla bellezza naturale della regione, ideale per gli scialpinisti che desiderano esplorare questi percorsi panoramici.

Infine, Scialpinismo a Madonna di Campiglio di Marcello Andreoli, Roberto Bazzi e Jacques Casiraghi presenta 54 itinerari attorno a Madonna di Campiglio. Si distingue per la descrizione dettagliata dei percorsi, che ne fanno una guida funzionale ed esaustiva per gli appassionati di scialpinismo.

Lista dei migliori libri sullo sci alpino su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri sullo sci alpino che sono in vendita su Amazon:

Discese, speciali e giganti. Una storia dello sci alpino

Titolo: Discese, speciali e giganti

Sottotitolo: Una storia dello sci alpino

ISBN-13: 978-8804734239

Autore: Matteo Pacor, Stefano Vegliani

Editore: Mondadori

Edizione: 8 febbraio 2022

Pagine: 250

Recensioni: vedi

Formato: Copertina rigida

Note:XN1







Biomeccanica dello sci alpino

Titolo: Biomeccanica dello sci alpino

ISBN-13: 978-8893219471

Autore: Luigi Pimpinella

Editore: Youcanprint

Edizione: 1 dicembre 2015

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1







Sciatori di montagna. 12 storie di chi ha fatto la storia dello scialpinismo

Titolo: Sciatori di montagna

Sottotitolo: 12 storie di chi ha fatto la storia dello scialpinismo

ISBN-13: 978-8889869277

Autore: Giorgio Daidola

Prefazione: Daniel Anker

Editore: Mulatero

Edizione: 23 gennaio 2018

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1







Scialpinismo. Teoria dell’allenamento

Titolo: Scialpinismo

Sottotitolo: Teoria dell’allenamento

ISBN-13: 978-8889869161

Autore: Eros Grazioli

Editore: Mulatero

Edizione: Prima ristampa (18 novembre 2014)

Pagine: 94

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1







Sci-alpinismo. Avventurarsi in montagna con gli sci, in 100 esercizi progressivi

Titolo: Sci-alpinismo

Sottotitolo: Avventurarsi in montagna con gli sci, in 100 esercizi progressivi

ISBN-13: 978-8804480877

Autore: Pietro Giglio

Editore: Mondadori

Edizione: 23 maggio 2000

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1







Scialpinismo in Norvegia. 100 itinerari scelti

Titolo: Scialpinismo in Norvegia

Sottotitolo: 100 itinerari scelti

ISBN-13: 978-8899106843

Autore: Martino Moretti

Editore: ViviDolomiti

Edizione: 18 ottobre 2019

Pagine: 206

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1







Scialpinismo a Madonna di Campiglio

Titolo: Scialpinismo a Madonna di Campiglio

ISBN-13: 978-8870736014

Autore: Marcello Andreoli, Roberto Bazzi, Jacques Casiraghi

Editore: Tappeiner

Edizione: prima (26 marzo 2014)

Pagine: 155

Recensioni: vedi

Formato: Copertina flessibile

Note:XN1











FAQ sui libri sullo sci alpino





Tabella riepilogativa dei migliori libri sullo sci alpino





DXX