I 10 migliori libri sullo scialpinismo

Ecco una selezione di libri sullo scialpinismo. Questi libri forniscono preziose informazioni e indicazioni per gli appassionati e gli “avventurieri” che cercano di esplorare le regioni montuose dell’Italia e della Svizzera.

Di cosa parlano i libri sullo scialpinismo?

Un gruppo di libri si concentra su regioni specifiche, come le Dolomiti e l’Appennino centrale. Queste guide offrono una moltitudine di itinerari per gli appassionati di scialpinismo, con percorsi sia classici che meno conosciuti, garantendo un’esperienza diversa per gli sciatori. Inoltre, alcuni di questi libri includono traversate ed escursioni di più giorni, consentendo ai lettori di intraprendere viaggi più lunghi e impegnativi.

Un’altra categoria comprende libri rivolti ai principianti ea coloro che cercano di migliorare le proprie capacità. Questi volumi approfondiscono gli aspetti tecnici dello sci fuoripista e offrono consigli su come sciare correttamente, sottolineando la sicurezza e la tecnica.

Per chi è interessato a racconti storici e stimolanti, ci sono libri che presentano storie di iconici sci alpinisti e il loro contributo significativo allo sport. Queste narrazioni forniscono informazioni sui successi e le avventure di personaggi famosi nel mondo dello scialpinismo.

Inoltre, la Svizzera, con i suoi paesaggi diversi, è ben rappresentata nella selezione. Le guide sullo scialpinismo in regioni svizzere come Ticino, Grigioni e Uri offrono informazioni su percorsi straordinari e stimolanti per gli appassionati in cerca di avventura e bellezze naturali incontaminate.

In sintesi, questa raccolta di libri si rivolge a un vasto pubblico, che va dai principianti agli esperti scialpinisti. Sia che si cerchino itinerari emozionanti e impegnativi nelle Dolomiti, nell’Appennino centrale o nei paesaggi svizzeri, sia che si desideri apprendere i tecnicismi dello sci fuoripista, c’è sicuramente un testo che ti aspetta tra quelli che abbiamo selezionato.

Lista dei migliori libri sullo scialpinismo su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sullo scialpinismo che si possono trovare su Amazon Italia:

Scialpinismo Catinaccio-Latemar. Freeride, splitboard, ciaspole

Titolo: Scialpinismo Catinaccio-Latemar

Sottotitolo: Freeride, splitboard, ciaspole

ISBN-13: 978-8899106515

Autori: Tommaso Cardelli, Cristian Dallapozza, Maurizio Davarda, Roberto Giacomelli

Editore: ViviDolomiti

Edizione: 15 dicembre 2018

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Scialpinismo in Dolomiti. Oltre 100 itinerari, 6 traversate di più giorni

Titolo: Scialpinismo in Dolomiti

Sottotitolo: Oltre 100 itinerari, 6 traversate di più giorni

ISBN-13: 978-8855470018

Autori: Enrico Baccanti, Francesco Tremolada

Editore: Versante Sud

Edizione: 22 ottobre 2019

Pagine: 424

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tecnica di sci fuoripista. Come sciare correttamente. Scialpinismo e freeride

Titolo: Tecnica di sci fuoripista

Sottotitolo: Come sciare correttamente. Scialpinismo e freeride

ISBN-13: 978-8899106102

Autore: Alessandro Fattori

Editore: ViviDolomiti

Edizione: 12 dicembre 2015

Pagine: 90

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sci ripido e scialpinismo. I 3000 delle Dolomiti. 50 cime con gli sci

Titolo: Sci ripido e scialpinismo

Sottotitolo: I 3000 delle Dolomiti. 50 cime con gli sci

ISBN-13: 978-8899106713

Autori: Francesco Vascellari, Francesco Tremolada

Editore: ViviDolomiti

Edizione: seconda (19 ottobre 2020)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sciatori di montagna. 12 storie di chi ha fatto la storia dello scialpinismo

Titolo: Sciatori di montagna

Sottotitolo: 12 storie di chi ha fatto la storia dello scialpinismo

ISBN-13: 978-8889869277

Autore: Giorgio Daidola

Prefazione: Daniel Anker

Editore: Mulatero

Edizione: 23 gennaio 2018

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scialpinismo. Marmarole, Antelao e Sorapiss. 106 itinerari

Titolo: Scialpinismo

Sottotitolo: Marmarole, Antelao e Sorapiss. 106 itinerari

ISBN-13: 978-8899106768

Autori: Francesco Vascellari, Loris De Barba, Tiziano Canal (Collaboratore principale), Davide D’Alpaos (Collaboratore principale)

Editore: ViviDolomiti

Edizione: 10 dicembre 2020

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sullo scialpinismo





Tabella riepilogativa dei migliori libri sullo scialpinismo