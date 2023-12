I 10 migliori libri sullo scorrere del tempo

Questi libri, che coprono una vasta gamma di generi e prospettive, offrono approfondimenti sulla natura, la percezione e l’impatto del tempo in vari campi, dalla scienza e filosofia alla letteratura e alla storia.

Di cosa parlano i libri sullo scorrere del tempo?

Il mistero della percezione del tempo di Claudia Hammond approfondisce vari studi scientifici. È una sintesi di ricerche di biologia, psicologia e neuroscienze. Esamina la percezione soggettiva del tempo, la sua correlazione con le emozioni e la memoria, offrendo una giustificazione scientifica a questi fenomeni. Nonostante alcune critiche sulla sua lunghezza e ripetitività, fornisce preziosi spunti sulla distorsione del tempo e consigli pratici sulla gestione della percezione del tempo.

Spostando l’attenzione, Guida alla percezione del tempo presenta una visione sfaccettata del tempo. A cura di Luca Ortino, il libro attraversa storia, letteratura, arte, cinema, teatro, musica e fisica per illustrare varie interpretazioni del tempo attraverso i secoli. Discute le fantasiose macchine del tempo nella letteratura e le scoperte della fisica del XX secolo, fondendole con le esperienze personali del tempo nella malattia e nel recupero.

Il tuo cervello è una macchina del tempo , scritto da Dean Buonomano, affronta le profonde domande che circondano il tempo. Il libro combina biologia, fisica e filosofia, indagando come il cervello percepisce e persino crea il tempo. Esplora il ruolo del cervello nella simulazione di eventi futuri e passati, contribuendo all’evoluzione umana. Nonostante la sua complessità, il libro è stato notato per il suo stile accattivante e l’esplorazione approfondita del tempo soggettivo, dello spaziotempo e della relatività.

In Il pulviscolo di Giotto , Armando B. Ferrari offre un’esplorazione clinica della temporalità umana. Il libro presenta un modello operativo per affrontare le catastrofi emotive, in particolare quelle che hanno origine nel corpo. Combina approfondimenti sugli aspetti personali e mitici della vita, anche se senza l’aiuto delle recensioni su Amazon per valutarne l’accoglienza.

Passando alla fisica, La freccia del tempo di R. Stephen Berry fornisce una concisa storia della termodinamica. Il libro collega i principi fondamentali della scienza ai più ampi misteri dell’universo, esaminando come le leggi termodinamiche spiegano i fenomeni universali. L’associazione del prodotto con una piccola o media impresa suggerisce una prospettiva unica, nonostante la mancanza di recensioni da parte dei clienti.

Le misure del tempo di Paolo Gangemi è un viaggio attraverso la misurazione del tempo. Gangemi, matematico e giornalista scientifico, indaga varie unità di misura del tempo, le loro origini e gli sviluppi storici. È pieno di informazioni e curiosità, offrendo spunti sui complessi e talvolta bizzarri compromessi nella misurazione del tempo nel corso della storia.

In Storia del tempo , Joseph Mazur esplora l’evoluzione del rapporto dell’umanità con il tempo. Tracciando da Zenone alla fisica quantistica, Mazur sostiene che il tempo vive dentro di noi, influenzando le nostre percezioni ed esperienze. Il libro, nonostante la sua complessità, offre un viaggio divertente e penetrante attraverso le mutevoli percezioni del tempo.

Calendari del mondo di Margo Westrheim accompagna i lettori in un viaggio globale attraverso vari sistemi di cronometraggio. Esplora i calendari e le celebrazioni di diverse culture, dai tempi antichi ai giorni nostri. Il libro fa luce sulla diversità degli approcci umani nel segnare il tempo, coprendo una serie di calendari da tutto il mondo.

Dall’eternità a qui di Sean Carroll presenta un approccio innovativo allo studio dell’universo attraverso la lente della direzione del tempo. Il libro esplora la termodinamica del nostro universo e la possibilità di un multiverso, offrendo approfondimenti sull’architettura del cervello umano e sulla natura del tempo stesso.

Infine, Come fermare il tempo di Matt Haig è una narrazione toccante che unisce storia e fantasia. Segue Tom, che invecchia lentamente e vive attraverso varie epoche, alle prese con le sfide dell’immortalità e il desiderio di una vita normale. Il libro approfondisce i temi dell’amore, della perdita e dell’esperienza umana nel tempo.

Lista dei migliori libri sullo scorrere del tempo su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sullo scorrere del tempo che sono presenti su Amazon:

Il mistero della percezione del tempo

Titolo: Il mistero della percezione del tempo

ISBN-13: 978-8806214722

Autore: Claudia Hammond

Traduttore: Alessandra Montrucchio

Editore: Einaudi

Edizione: 12 marzo 2013

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida alla percezione del tempo

Titolo: Guida alla percezione del tempo

ISBN-13: 978-8862885355

Autore: Luca Ortino (a cura di)

Presentazione: Robert Silverberg

Editore: Odoya

Edizione: 25 luglio 2019

Pagine: 248

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il tuo cervello è una macchina del tempo. Neuroscienze e fisica del tempo

Titolo: Il tuo cervello è una macchina del tempo

Sottotitolo: Neuroscienze e fisica del tempo

ISBN-13: 978-8833929347

Autore: Dean Buonomano

Traduttore: Enrico Griseri

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 27 settembre 2018

Pagine: 332

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il pulviscolo di Giotto. Saggi psicoanalitici sullo scorrere del tempo

Titolo: Il pulviscolo di Giotto

Sottotitolo: Saggi psicoanalitici sullo scorrere del tempo

ISBN-13: 978-8846468758

Autore: Armando B. Ferrari

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (14 giugno 2006)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La freccia del tempo. Breve storia della termodinamica

Titolo: La freccia del tempo

Sottotitolo: Breve storia della termodinamica

ISBN-13: 978-8822068910

Autore: R. Stephen Berry

Traduttore: Valeria Lucia Gili

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le misure del tempo

Titolo: Le misure del tempo

ISBN-13: 978-8875789510

Autore: Paolo Gangemi

Editore: Codice

Edizione: 8 settembre 2021

Pagine: 263

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del tempo: Misurare il tempo da Zenone alla fisica quantistica (La cultura)

Titolo: Storia del tempo

Sottotitolo: Misurare il tempo da Zenone alla fisica quantistica (La cultura)

ISBN-13:

Autore: Joseph Mazur

Traduttore: Giovanni Malafarina

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 3 settembre 2020

Pagine: 293

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







Calendari del mondo. Diversi modi di misurare e celebrare lo scorrere del tempo

Titolo: Calendari del mondo

Sottotitolo: Diversi modi di misurare e celebrare lo scorrere del tempo

ISBN-13: 978-8877332318

Autore: Margo Westrheim

Editore: Lyra Libri

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 108

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dall’eternità a qui

Titolo: Dall’eternità a qui

ISBN-13: 978-8845926433

Autore: Sean Carroll

Traduttore: F. Ligabue

Editore: Adelphi

Edizione: 11 gennaio 2012

Pagine: 486

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come fermare il tempo

Titolo: Come fermare il tempo

ISBN-13: 978-8833570006

Autore: Matt Haig

Traduttore: Silvia Castoldi

Editore: E/O

Edizione: 29 agosto 2018

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sullo scorrere del tempo





Tabella riepilogativa dei migliori libri sullo scorrere del tempo