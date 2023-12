I 10 migliori libri sullo slow food

Esplorare il mondo dello slow food attraverso queste pubblicazioni accuratamente selezionate svela un viaggio unico nel regno dell’alimentazione sostenibile e delle tradizioni culinarie locali. Ogni libro offre una prospettiva distinta, fornendo approfondimenti sulla filosofia e sulla pratica dello slow food, che enfatizza gli ingredienti locali, i metodi di cottura tradizionali e una connessione più profonda con gli impatti culturali e ambientali del cibo.

Di cosa parlano i libri sullo slow food

Addentrandosi Atlante gastronomico dei presidi Slow Food , i lettori intraprendono un’avventura epicurea attraverso le piccole produzioni alimentari tradizionali italiane. Questo atlante è più di un semplice catalogo; è un progetto politico che celebra le comunità resilienti e salvaguarda i territori locali e la conoscenza culinaria. Il libro guida attraverso diverse varietà vegetali, razze animali, pane, formaggi e dolci, fornendo caratteristiche organolettiche, stagioni del raccolto e usi culinari. Inoltre, presenta ricette e storie intriganti, che mostrano la ricca biodiversità dell’Italia.

Passando a Slow food. Storia di un’utopia possibile: 1 di Carlo Petrini e Gigi Padovani, questa biografia ripercorre l’ascesa del movimento internazionale Slow Food. È un racconto di risultati straordinari, da Terra Madre Salone del Gusto al riconoscimento diffuso della tutela della biodiversità. La vita di Petrini, il suo approccio cosmopolita e l’influenza del movimento sul cibo e sulla gastronomia moderna sono raccontati attraverso aneddoti, interviste e il viaggio verso la sostenibilità e i valori umani.

Nell’ Almanacco Slow Food di Carlo Bogliotti, il libro funziona come una guida settimanale per selezionare i giusti prodotti di stagione. Copre una gamma di frutta, verdura, legumi, pesce, carne e formaggi. Ogni settimana offre un nuovo profilo di prodotto, una nuova ricetta e consigli per la spesa e la cucina, il tutto nel rispetto dei principi “buono, pulito e giusto” di Slow Food. I dodici anni di esperienza editoriale dell’autore arricchiscono i contenuti con consigli pratici e ispirazioni culinarie.

Ricette di Liguria , a cura di Bianca Minerdo, trasporta i lettori nell’eccezionale paesaggio culinario della Liguria, incastonato tra montagne e mare. Il libro celebra il ricco patrimonio gastronomico della regione, mettendo in mostra specialità di terra e di mare, dalle focacce ai piatti di mare. Sottolinea l’importanza degli ingredienti locali di alta qualità e offre una vasta gamma di ricette tradizionali.

Slow Food: Le ragioni del gusto di Carlo Petrini offre un racconto vitale sulla nascita e l’evoluzione di Slow Food. Descritto come un manuale per la sopravvivenza umana, contrappone la follia di Fast Life ai piaceri sereni di Slow Food, sostenendo la ricchezza e gli aromi delle cucine locali.

Per chi cerca esperienze di viaggio uniche, Weekend Slow Food in treno unisce le guide gastronomiche di Slow Food con la rete ferroviaria italiana. Il libro suggerisce itinerari del fine settimana convenienti, economici e sostenibili, introducendo i lettori alle meraviglie culinarie e ai siti storici italiani, facilmente accessibili dalle stazioni ferroviarie.

Guida ai Presìdi Slow Food è una risorsa essenziale per scoprire oltre 200 Presìdi italiani, piccoli produttori e ristoranti locali. È una mappa del tesoro delle rarità gastronomiche, che promuove l’importanza della conservazione della biodiversità e sostiene l’agricoltura locale. Nella guida sono presenti anche gli indirizzi dei produttori e dei ristoranti in cui sono presenti i prodotti dei Presìdi.

Slow food, fast cars di Massimo Bottura e Lara Gilmore è uno sguardo unico su Casa Maria Luigia, una magica guest house e paradiso gastronomico. Questo libro presenta 85 ricette e bevande provenienti da questo paradiso, rivelando i segreti di un’ospitalità eccezionale in uno sfondo di interni meravigliosi e un’impressionante collezione di auto e moto.

In cucina con Slow Food , a cura di B. Minerdo, è una miniera di tesori per i vegetariani e per coloro che desiderano diversificarsi la loro dieta. Il libro propone una varietà di ricette vegetariane e vegane, tutte nel rispetto della tradizione culinaria italiana.

Lista dei migliori libri sullo slow food su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri sullo slow food che si possono comprare su Amazon:

Atlante gastronomico dei presìdi Slow Food

Titolo: Atlante gastronomico dei presìdi Slow Food

ISBN-13: 978-8884996800

Editore: Slow Food

Edizione: 8 settembre 2021

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Slow food. Storia di un’utopia possibile: 1

Titolo: Slow food. Storia di un’utopia possibile

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8809849099

Autori: Carlo Petrini, Gigi Padovani

Editore: Slow Food

Edizione: 13 settembre 2017

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Almanacco Slow Food. Prodotti e ricette per un anno

Titolo: Almanacco Slow Food

Sottotitolo: Prodotti e ricette per un anno

ISBN-13: 978-8884996701

Autore: Carlo Bogliotti

Editore: Slow Food

Edizione: 13 gennaio 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ricette di Liguria. In cucina con Slow Food. 120 ricette della tradizione

Titolo: Ricette di Liguria

Sottotitolo: In cucina con Slow Food. 120 ricette della tradizione

ISBN-13: 978-8884997395

Autore: Bianca Minerdo (a cura di)

Editore: Slow Food

Edizione: 30 marzo 2022

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Slow Food: Le ragioni del gusto (Economica Laterza Vol. 298)

Titolo: Slow Food

Sottotitolo: Le ragioni del gusto (Economica Laterza Vol. 298)

ISBN-13:

Autore: Carlo Petrini

Editore: Editori Laterza

Edizione: 18 maggio 2012

Pagine: 179

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







Slow food, fast cars. Casa Maria Luigia -Storie e ricette

Titolo: Slow food, fast cars

Sottotitolo: Casa Maria Luigia -Storie e ricette

ISBN-13: 978-8867228508

Autori: Massimo Bottura, Lara Gilmore

Editore: L’Ippocampo

Edizione: illustrata (1 dicembre 2023)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







In cucina con Slow Food. Ricette vegetariane di stagione

Titolo: In cucina con Slow Food

Sottotitolo: Ricette vegetariane di stagione

ISBN-13: 978-8884993830

Autore: B. Minerdo (a cura di)

Editore: Slow Food

Edizione: 11 marzo 2015

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sullo slow food





Tabella riepilogativa dei migliori libri sullo slow food