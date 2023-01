I 10 migliori libri sullo spazio-tempo

Lo spazio-tempo è un concetto della fisica che si basa su un modello quadridimensionale dell’universo e sulla teoria della relatività sviluppata da Albert Einstein. Secondo questi approcci teorici, la gravità e il movimento influenzano la forma e la struttura di quella che potrebbe essere considerata come un’unica dimensione, lo spazio-tempo, appunto. In tal senso lo spazio e il tempo rappresentano un unico continuum quadridimensionale.

Si tratta di concezioni che hanno cambiato profondamente la nostra comprensione dell’universo e quindi della realtà.

I vari libri sullo spazio-tempo presenti su Amazon esplorano la storia e lo sviluppo scientifico del concetto ma anche le implicazioni della stessa teoria della relatività sulla realtà che percepiamo in relazione agli ultimi progressi che abbiamo ottenuto nel campo della fisica quantistica.

Alcuni libri, poi, approfondiscono le implicazioni filosofiche e, in generale, concettuali della teoria dello spazio-tempo nonché il suo impatto sulla comprensione della realtà da parte degli esseri umani.

Tra i migliori libri sullo spaziotempo su Amazon abbiamo Viaggiare nello spaziotempo di Kip Thorne, un testo che riprende, con dettaglio scientifico, i concetti espressi nel film Interstellar, dunque spazio-tempo, buchi neri e singolarità, gravità quantistica, quinta dimensione e tesseratto di Nolan, tra gli altri.

Altro testo notevole sul concetto di spazio-tempo è La trama del cosmo scritto dallo scienziato Brian Greene, un testo che ci fa capire quanto il mondo sia in effetti molto diverso da quello che percepiamo con i nostri sensi.

Infine c’è Hawking per tutti , un testo compatto di Rüdiger Vaas, un giornalista scientifico tedesco, che spiega i principali concetti della fisica teorica di Stephen Hawking in maniera relativamente semplice. Tra i concetti principali descritti nel libro c’è proprio quello dello spazio-tempo, soprattutto in relazione alle enigmatiche entità cosmiche che conosciamo come buchi neri.

Viaggiare nello spaziotempo. La scienza di Interstellar

Titolo: Viaggiare nello spaziotempo

Sottotitolo: La scienza di Interstellar

ISBN-13: 978-8845296987

Autore: Kip Thorne

Prefazione: Christopher Nolan

Traduttore: Daniele Didero

Editore: Bompiani

Edizione: 7 novembre 2018

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La trama del cosmo. Spazio, tempo, realtà

Titolo: La trama del cosmo

Sottotitolo: Spazio, tempo, realtà

ISBN-13: 978-8806224844

Autore: Brian Greene, Claudio Bartocci (a cura di)

Traduttore: Adria Tissoni

Traduttore: Luigi Civalleri

Editore: Einaudi

Edizione: 10 novembre 2014

Pagine: 616

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Hawking per tutti. Universo, spazio, tempo

Titolo: Hawking per tutti

Sottotitolo: Universo, spazio, tempo

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8869854415

Autore: Rüdiger Vaas

Illustratore: Gunther Schulz

Traduttore: Rossella Franceschini

Editore: Libreria Geografica

Edizione: terza (27 ottobre 2020)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Qualcosa di nascosto a fondo. Il mondo dei quanti e l'emergere dello spaziotempo

Titolo: Qualcosa di nascosto a fondo

Sottotitolo: Il mondo dei quanti e l’emergere dello spaziotempo

ISBN-13: 978-8806253899

Autore: Sean Carroll

Traduttore: Daniele A. Gewurz

Editore: Einaudi

Edizione: 30 maggio 2022

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capire lo spazio-tempo. Lo sviluppo filosofico della fisica da Newton a Einstein

Titolo: Capire lo spazio-tempo

Sottotitolo: Lo sviluppo filosofico della fisica da Newton a Einstein

ISBN-13: 978-8833934310

Autore: Robert DiSalle

Traduttore: Andrea Migliori

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: seconda (20 agosto 2020)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Onde nello spaziotempo. Einstein, le onde gravitazionali e il futuro dell'astronomia

Titolo: Onde nello spaziotempo

Sottotitolo: Einstein, le onde gravitazionali e il futuro dell’astronomia

ISBN-13: 978-8875787530

Autore: Govert Schilling

Traduttore: Luigi Civalleri

Editore: Codice

Edizione: 12 luglio 2018

Pagine: 333

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio?

Titolo: Che cos’è il tempo? Che cos’è lo spazio?

ISBN-13: 978-8883232909

Autore: Carlo Rovelli

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: seconda (1 gennaio 2014)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I sandali di Einstein: introduzione all'estetica dello spaziotempo

Titolo: I sandali di Einstein

Sottotitolo: introduzione all’estetica dello spaziotempo

ISBN-13: 9798374217742

Autore: Claudio Catalano

Prefazione: Antonino Saggio

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Relatività per tutti. Come e perché lo spazio-tempo è curvo

Titolo: Relatività per tutti

Sottotitolo: Come e perché lo spazio-tempo è curvo

ISBN-13: 978-8822068675

Autore: Kurt Fischer

Traduttore: Andrea Migliori

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 15 settembre 2016

Pagine: 199

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sullo spazio-tempo

Perché è difficile capire lo spazio-tempo?

Concepire lo spazio-tempo è difficile perché la nostra esperienza e le nostre intuizioni quotidiane, quelle che percepiamo con i nostri sensi, si basano perlopiù sulle tre dimensioni spaziali e sull’unica dimensione temporale, dimensioni che percepiamo in maniera separata. La teoria della relatività, però, suggerisce che la distinzione tra lo spazio e il tempo dovrebbe essere abolita, una cosa che va contro la comprensione intuitiva del mondo.

Perché il concetto di spazio-tempo è importante?

Il concetto di spazio-tempo prodotto nella teoria della relatività ha implicazioni molto profonde per la comprensione della realtà. Ha portato alla concezione, per esempio, di fenomeni come i buchi neri e ha cambiato ciò che sappiamo in relazione alla stessa struttura dell’universo. Il concetto di spazio-tempo, inoltre, ha portato a una comprensione più profonda della natura della gravità, che non è una forza che si produce con l’interazione tra le masse, ma piuttosto una curvatura dello spaziotempo causata dalla presenza di massa o energia.





