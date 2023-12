I 10 migliori libri sullo sport durante il fascismo

Esplorando l’intricata relazione tra sport e fascismo in Italia, questa selezione di libri approfondisce il modo in cui quest’epoca ha modellato vari sport, scoprendo storie di resistenza, propaganda e lotte personali di atleti e squadre. Ogni titolo offre uno sguardo unico sulle complesse dinamiche di questo periodo storico.

Di cosa parlano i libri sullo sport durante il fascismo

Sfida per la vittoria di Renato Tavella racconta l’avvincente storia del calcio italiano durante la Seconda Guerra Mondiale e il periodo fascista. Mettendo in luce la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1938 e l’impatto delle leggi razziali sulla comunità sportiva, il libro offre un resoconto dettagliato di come il calcio sia sopravvissuto anche durante i bombardamenti, con storie di giocatori che sono diventati soldati e gli intricati legami tra sport e politica.

Giovinette , scritto da Federica Seneghini e Marco Giani, è un racconto avvincente della prima squadra di calcio femminile in Italia e la loro sfida al regime fascista. È una storia motivante di giovani donne come Rosetta e Giovanna che, nonostante i vincoli sociali e le sfide politiche, hanno aperto la strada al calcio femminile in un’epoca turbolenta, fondendo il loro amore per il gioco con la resistenza politica.

Mussolini, il primo sportivo d’Italia di Andrea Bacci offre una prospettiva unica sul coinvolgimento personale e sull’influenza di Mussolini nello sport durante l’era fascista. Sebbene privo di recensioni da parte dei clienti, il titolo suggerisce un’esplorazione di come il regime usò lo sport come strumento di propaganda, caratterizzando il panorama dello sport italiano in quegli anni.

Gino Bartali di Alberto Toscano e Marek Halter approfondisce la vita del leggendario ciclista Gino Bartali. Il libro dipinge un ritratto di Bartali non solo come sportivo ma come eroe antifascista che rischiò la vita per salvare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, usando la sua carriera ciclistica come copertura. È una potente narrazione di resistenza e umanità nel regno dello sport.

Le pioniere del calcio di Giovanni Di Salvo esamina le sfide e i trionfi affrontati dalle calciatrici durante il regime fascista. È un’esplorazione stimolante delle barriere sociali, educative e culturali che hanno ostacolato lo sviluppo del calcio femminile in Italia, tracciando paralleli con le problematiche attuali di questo sport.

Mondiali senza gloria di Giovanni Mari analizza criticamente i Mondiali del 1934 e del 1938, evidenziando l’influenza della propaganda fascista su questi eventi. Il libro fa luce su come l’interferenza politica abbia oscurato i risultati sportivi, offrendo una comprensione sfumata dello sport e della politica durante questo periodo.

Gli atleti del duce di Enrico Landoni approfondisce il complesso rapporto tra fascismo e sport nell’Italia del 1919-1939. Fornisce un esame approfondito di come la politica sportiva del regime, caratterizzata da pragmatismo e modernità, ha caratterizzato il futuro dello sport italiano, sfidando al contempo i pregiudizi ideologici associati a questa eredità.

Un calcio alla guerra , scritto da Davide Grassi e Mauro Raimondi, fa rivivere le storie degli sportivi coinvolti nella Resistenza durante la seconda guerra mondiale. Il libro giustappone il mondo del calcio e quello della lotta antifascista, raccontando storie di eroismo e il costo umano della guerra, sia dentro che fuori dal campo sportivo.

Bolidi rossi e camice nere di Enrico Azzini esplora il rapporto tra il regime di Mussolini e l’automobilismo, territorio di eccellenza italiana. Questo studio dettagliato svela le contraddizioni e l’uso propagandistico di questo sport da parte del regime, colmando una lacuna storica nella nostra comprensione della cultura sportiva dell’epoca.

Infine, Lo squadrista Dorando Pietri di Fabio Montella fa luce sugli aspetti meno conosciuti della vita di Dorando Pietri, tra cui il suo coinvolgimento con il fascismo. Il libro offre una prospettiva unica sull’intersezione tra sport, politica e ideologia personale durante un periodo tumultuoso della storia italiana.

Lista dei migliori libri sullo sport durante il fascismo su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri sullo sport durante il fascismo che sono in vendita su Amazon:

