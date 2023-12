I 10 migliori libri sullo swing

Sei affascinato dal fascino ritmico dello swing? La seguente selezione di libri approfondisce questo mondo affascinante, esplorandone la storia, la cultura e la vibrante energia delle sue danze. Dagli approfondimenti storici alla guida pratica, questi libri offrono uno sguardo completo allo swing.

Di cosa parlano i libri sullo swing

Le danze swing di Paola Bruno offre un’esplorazione dettagliata di varie danze swing come Charleston, Lindy Hop e Boogie Woogie. Ne racconta le origini e l’evoluzione, presentando aspetti tecnici, consigli di abbigliamento e regole della competizione. Il libro si distingue per l’integrazione multimediale, offrendo oltre un centinaio di collegamenti a filmati storici e tutorial, anche se alcuni lettori esprimono difficoltà nell’accesso a questi elementi multimediali. Questa guida è particolarmente apprezzata per la sua profondità storica e gli approfondimenti pratici.

Swing mania di Scott Cupit immerge i lettori nella vivace scena swing contemporanea, coprendo le danze popolari e la moda e la cultura ad esse associate. È arricchito con fotografie contemporanee e vintage e guide passo passo ed è una lettura coinvolgente sia per i principianti che per i ballerini esperti. Il contenuto accessibile del libro e il layout visivamente accattivante hanno raccolto elogi, anche se alcuni trovano impegnative le spiegazioni dei passi di danza.

In Tutto è ritmo, tutto è swing , Camilla Poesio esamina l’impatto del jazz e dello swing sulla società italiana durante il Regime mussoliniano. Questa narrazione intrigante fa luce sull’interazione culturale e politica dell’epoca, offrendo una miscela di analisi storica e approfondimenti culturali. I lettori ne apprezzano la documentazione dettagliata e la narrativa avvincente ed è una risorsa preziosa per comprendere questo contesto storico unico.

Swing & Smile di Simone Cintio presenta un’esplorazione personale e appassionata del mondo dello swing. Approfondisce la storia dello Swing Era, la sua musica e le sue figure chiave, intrecciando esperienze e intuizioni personali. Questo libro incontra i lettori per la sua narrativa avvincente e la copertura completa del fenomeno culturale dello swing, in particolare nel contesto italiano.

LelioSwing è un omaggio a Lelio Luttazzi, catturando la sua influenza sulla musica italiana e sullo stile swing. Questo libro funge da catalogo per una mostra e propone un ricco viaggio pittorico nella storia culturale italiana, accompagnato dal racconto di Luttazzi. È elogiato per le sue immagini rare e i commenti penetranti sulla cultura e la televisione italiana.

Il jazz di Gunther Schuller. L’era dello swing fornisce un’analisi approfondita dell’era dello swing, concentrandosi sulle opere di Goodman, Ellington e Armstrong. Offre un’esplorazione dettagliata dei loro contributi musicali e dei più ampi sviluppi linguistici nel jazz negli anni ’30 -’40. Questo lavoro accademico è apprezzato per il suo approccio globale e analitico.

Libri in inglese

Swing Standards di Dirko Juchem è una raccolta per sassofonisti contralto, con ballate swing classiche di “Mack The Knife” a “Mood Indigo”. Include accompagnamenti di pianoforte e tracce audio online. È una risorsa pratica per i musicisti. È apprezzato per la sua accessibilità e le basi musicali di alta qualità, anche se alcuni lettori desiderano una maggiore variazione nella selezione musicale.

Jazz Swing Guitar di Jon Wheatley offre una guida alla chitarra jazz tradizionale, con 47 lezioni e studi. Copre la sensibilità armonica, la conoscenza della tastiera e le sfumature stilistiche, accompagnate da registrazioni online. È molto apprezzato per il suo approccio pratico e gli studi sulla qualità delle prestazioni, anche se alcuni trovano impegnativa la formattazione dell’edizione Kindle.

Swing Dancing di Tamara Stevens esamina la storia e l’evoluzione della danza swing, tracciando le sue origini dalla tratta degli schiavi africani fino alla moderna volte. Combina l’esame storico con le interviste personali, offrendo un riferimento completo su questa forma di danza. È apprezzato per la sua prospettiva storica dettagliata e gli aneddoti personali di ballerini leggendari.

Infine, World Of Swing di Stanley Dance fornisce una storia orale del jazz da big band, aggiornata con una nuova introduzione e discografia.. Raccoglie interviste con quaranta musicisti, offrendo approfondimenti sul ricco anorama musicale dell’era dello swing. I lettori apprezzano questo libro per i suoi resoconti di prima mano e per la copertura completa dell’età d’oro della musica swing.

