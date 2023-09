I 10 migliori manuali di tecniche di vendita

Se stai cercando approfondimenti sul mondo delle vendite e della persuasione, questa raccolta di manuali offre una vasta gamma di prospettive e strategie. Queste pubblicazioni approfondiscono l’arte della vendita, offrendo preziosi spunti e tecniche per migliorare la tua capacità di vendita.

Di cosa parlano i manuali di tecniche di vendita?

Uno degli argomenti principali esplorati in questi libri è la psicologia delle vendite. Approfondiscono le complessità del comportamento umano e come la sua comprensione può aumentare le prestazioni di vendita. La psicologia della vendita e Cashvertising si concentrano sugli aspetti psicologici rivelando segreti e tecniche utilizzate dalle migliori agenzie per incentivare gli acquisti.

Per coloro che desiderano migliorare le proprie capacità di vendita personali, Come si diventa un venditore meraviglioso offre una narrazione avvincente di crescita personale e trasformazione nel settore delle vendite. Fornisce preziosi consigli e approfondimenti per le persone che cercano di guadagnare fiducia e costruire rapporti con i clienti.

La bibbia delle vendite sottolinea la necessità di strategie efficaci in un mercato competitivo. Funziona come una guida completa, offrendo punti di riferimento chiari e tattiche precise per il successo.

Vendere è una scienza di Emanuele Maria Sacchi offre una raccolta concentrata di idee, tecniche e situazioni del mondo reale. Questo libro funge da enciclopedia della negoziazione, rendendolo prezioso sia per i professionisti delle vendite che per coloro che sono interessati ad affinare le proprie capacità di negoziazione.

Dottorato in vendite è un’altra opera sostanziale che fornisce approfondimenti sull’arte della vendita. Con una ricchezza di conoscenze, si rivolge a coloro che cercano un approccio più accademico alla vendita.

Come vendere tutto a tutti di Joe Girard e Stanley H. Brown cerca di offrire consigli pratici, mentre il manuale di Zig Ziglar Come venditore diventa un successo si concentra sui principi del successo. Questi libri sono particolarmente utili per le persone che cercano una guida pratica per migliorare le proprie tecniche di vendita.

Infine, L’arte della vendita di Anthony Iannarino approfondisce i tratti comuni condivisi dai venditori di successo mentre, per chi è interessato alla psicologia dietro la persuasione, Le armi della persuasione di Robert Cialdini è una lettura obbligata. Esplora le ragioni per cui le persone dicono “sì” e fornisce modi etici per applicare queste intuizioni in vari contesti.

Lista dei migliori manuali di tecniche di vendita su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori manuali di tecniche di vendita che si possono trovare su Amazon:

Come si diventa un venditore meraviglioso

Titolo: Come si diventa un venditore meraviglioso

ISBN-13: 978-8830404366

Autore: Frank Bettger

Traduttore: Armando Montalto

Editore: Longanesi

Edizione: 41 (21 settembre 1992)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La bibbia delle vendite

Titolo: La bibbia delle vendite

ISBN-13: 978-8868490898

Autore: Jeffrey Gitomer

Traduttore: Natalia De Martino

Editore: Anteprima Edizioni

Edizione: 26 gennaio 2017

Pagine: 391

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dottorato in vendite

Titolo: Dottorato in vendite

ISBN-13: 978-8895253206

Autore: Tom Hopkins

Editore: Sangiovanni’s

Edizione: 30 maggio 2012

Pagine: 452

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come vendere tutto a tutti

Titolo: Come vendere tutto a tutti

ISBN-13: 978-8863660555

Autori: Joe Girard, Stanley H. Brown

Editore: Gribaudi

Edizione: 1 aprile 2011

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come diventare un venditore di successo

Titolo: Come diventare un venditore di successo

ISBN-13: 978-8871528038

Autore: Zig Ziglar

Editore: Gribaudi

Edizione: 1 febbraio 2005

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte della vendita. Come diventare un venditore di successo nell’era digitale

Titolo: L’arte della vendita

Sottotitolo: Come diventare un venditore di successo nell’era digitale

ISBN-13: 978-8820380274

Autore: Anthony Iannarino

Traduttore: Ilaria Katerinov

Editore: Hoepli

Edizione: 8 settembre 2017

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le armi della persuasione: Come e perché si finisce col dire di sì

Titolo: Le armi della persuasione

Sottotitolo: Come e perché si finisce col dire di sì

ISBN-13: 978-8809896840

Autore: Robert B. Cialdini

Editore: Giunti Psychometrics

Edizione: Enlarged (23 marzo 2022)

Pagine: 704

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











