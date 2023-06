I 10 migliori manuali per parrucchieri

Sei un parrucchiere o aspiri a diventarlo? Se è così, sei fortunato! Abbiamo una selezione di 10 libri di prim’ordine disponibili su Amazon che trattano vari aspetti della professione di parrucchiere. Questi libri sono una risorsa preziosa per i professionisti che cercano di migliorare le proprie capacità o per le persone che stanno appena iniziando il loro viaggio nel mondo dell’acconciatura.

Di cosa parlano i manuali per parrucchieri?

Nell’elenco troverai una vasta gamma di libri che approfondiscono l’arte e la scienza dell’acconciatura. Questi libri sono progettati per fornire sia conoscenze teoriche che tecniche pratiche per aiutarti a eccellere nella tua professione. Coprono argomenti come acconciatura, taglio di capelli, colorazione dei capelli, tricologia e altro ancora.

Alcuni libri si concentrano specificamente sugli aspetti tecnici dell’acconciatura, fornendo istruzioni e illustrazioni dettagliate per aiutarti a padroneggiare l’arte di tagliare, colorare e acconciare i capelli. Questi libri sono una risorsa inestimabile sia per i principianti che per i professionisti esperti, offrendo una guida dettagliata su tutto, dalle tecniche di base agli stili avanzati.

Altri libri di questa raccolta adottano un approccio più completo, coprendo non solo gli aspetti tecnici ma anche i fondamenti scientifici e anatomici dei capelli. Questi libri approfondiscono argomenti come la tricologia (lo studio dei capelli e del cuoio capelluto), la teoria del colore e la chimica alla base dei prodotti per capelli. Forniscono una conoscenza approfondita che può aiutarti a comprendere i principi alla base dell’acconciatura.

Inoltre, questa raccolta comprende libri che sottolineano l’importanza di una corretta cura e manutenzione dei capelli. Questi libri forniscono indicazioni sulla scelta di shampoo, balsami e trattamenti giusti per diversi tipi di capelli. Offrono preziosi suggerimenti e tecniche per mantenere i capelli sani e risolvere i problemi comuni dei capelli.

Lista dei migliori manuali per parrucchieri su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori manuali per parrucchieri che sono disponibili su Amazon:

Manuale per acconciatori professionisti

Titolo: Manuale per acconciatori professionisti

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-8842555827

Autore: Giovanna Buquicchio, M. Luisa Polizzi, Andrea Sala

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 10 settembre 2015

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Manuale per acconciatori professionisti: Testo fondamentale per aspiranti acconciatori con informazioni specifiche e dettagliate





Il capello. Anatomia, tricologia, colorimetria

Titolo: Il capello

Sottotitolo: Anatomia, tricologia, colorimetria

Note: per gli istituti professionali, con espansione online

ISBN-13: 978-8884881229

Autore: D. Abate, C. Rossi

Editore: Editrice San Marco

Edizione: 1 maggio 2013

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Anatomia, tricologia e colorimetria per il trattamento professionale dei capelli. Indispensabile per cosmetologia e tricologia, fornisce nozioni di base di chimica, fisica e fisiologia dei capelli





Guida tecnico-stilistica allo studio della metodologia base taglio/colore capelli donna per parrucchiere ed acconciatore: Impara a realizzare il… base alla forma del viso e alle tendenze moda

Titolo: Guida tecnico-stilistica allo studio della metodologia base taglio/colore capelli donna per parrucchiere ed acconciatore

Sottotitolo: Impara a realizzare il… base alla forma del viso e alle tendenze moda

ISBN-13: 9798574823439

Autore: Sig Cristian Perin

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Guida illustrata per professionisti e aspiranti acconciatori per apprendere le tecniche base di taglio e colorazione dei capelli femminili, tenendo conto della forma del viso e delle tendenze della moda





Parrucchiere: Impara Tutte le Tecniche: Guida Tecnica Parrucchiere Professionale

Titolo: Parrucchiere: Impara Tutte le Tecniche

Sottotitolo: Guida Tecnica Parrucchiere Professionale

ISBN-13: 9798749755039

Autore: Euroestetica Corsi Euroesteticalibri, Alessandro D’Agostino, Nataliya Dudar, Angela D’Agostino, Livia D’Agostino

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 164

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: guida tecnica completa che copre tutte le tecniche per diventare un parrucchiere professionista, inclusi shampoo, taglio, colorimetria, tricologia e creazione di colpi di sole





Guida tecnica allo studio della colorimetria/colore per parrucchiere ed acconciatore: Imparare le basi per colorare i capelli secondo le regole della colorimetria

Titolo: Guida tecnica allo studio della colorimetria/colore per parrucchiere ed acconciatore

Sottotitolo: Imparare le basi per colorare i capelli secondo le regole della colorimetria

ISBN-13: 9798695519587

Autore: Sig. Cristian Perin

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 76

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: guida semplice per parrucchieri e stilisti per studiare la colorimetria, dall’analisi della pelle alle regole di colorazione e decolorazione





Shampoo e trattamenti

Titolo: Shampoo e trattamenti

ISBN-13: 978-8848121682

Autore: Gianfranco Cortesi

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 27 settembre 2007

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: manuale utile per principianti, insegnanti e parrucchieri, che fornisce suggerimenti e consigli facili da seguire





Acconciature in 5 minuti. 50 pettinature superveloci e superfacili

Titolo: Acconciature in 5 minuti

Sottotitolo: 50 pettinature superveloci e superfacili

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8857307329

Autore: Jenny Strebe

Traduttore: Monica Berno

Editore: Red Edizioni

Edizione: illustrata (16 febbraio 2017)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: 50 acconciature facili e veloci per donne impegnate. Istruzioni chiare e un mix di acconciature classiche e moderne, alcune realizzabili in poco tempo





L’arte della coiffure. I parrucchieri, la moda e i pittori

Titolo: L’arte della coiffure

Sottotitolo: I parrucchieri, la moda e i pittori

ISBN-13: 978-8883586804

Autore: Massimo Baldini, Costanza Baldini

Editore: Armando Editore

Edizione: 1 gennaio 2006

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Analisi storica delle acconciature e dei tagli, fornendo immagini accurate e spiegazioni di questa antica arte e dei suoi professionisti





Da Parrucchiere a Hair Stylist di Successo: Marketing pratico per il tuo salone. Seconda Edizione

Titolo: Da Parrucchiere a Hair Stylist di Successo

Sottotitolo: Marketing pratico per il tuo salone. Seconda Edizione

ISBN-13: 978-1543161496

Autore: Michela Ferracuti

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: seconda

Pagine: 293

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Guida pratica al marketing per i titolari di saloni per differenziare la propria attività, generare un flusso costante di nuovi clienti e fidelizzarli





Manuale della colorazione dei capelli

Titolo: Manuale della colorazione dei capelli

ISBN-13: 978-8831611602

Autore: Simone De Gregorio

Editore: Youcanprint

Edizione: 18 marzo 2019

Pagine: 62

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: guida sintetica della colorazione dei capelli utile per l’uso in salone









FAQ sui manuali per parrucchieri

Quali sono i tre migliori manuali per parrucchieri su Amazon? Manuale per acconciatori professionisti Il capello. Anatomia, tricologia, colorimetria. Guida tecnico-stilistica allo studio della metodologia base taglio/colore capelli donna per parrucchiere ed acconciatore: Impara a realizzare il… base alla forma del viso e alle tendenze moda I tre migliori manuali per parrucchieri su Amazon sono: Qual è il miglior libro sulle informazioni fondamentali sull’acconciatura per aspiranti professionisti? È Manuale per acconciatori professionisti del 2015. Qual è il miglior libro di anatomia, tricologia e colorimetria dei capelli? È Il capello. Anatomia, tricologia, colorimetria. del 2013. Qual è la migliore guida per apprendere le tecniche di base del taglio e della colorazione dei capelli delle donne? È Guida tecnico-stilistica allo studio della metodologia base taglio/colore capelli donna per parrucchiere ed acconciatore: Impara a realizzare il… base alla forma del viso e alle tendenze moda. Qual è il miglior libro per imparare tutte le tecniche e diventare un parrucchiere professionista? È Parrucchiere: Impara Tutte le Tecniche: Guida Tecnica Parrucchiere Professionale. Qual è la migliore guida tecnica per studiare il colore e la colorimetria dei capelli? È Guida tecnica allo studio della colorimetria/colore per parrucchiere ed acconciatore: Imparare le basi per colorare i capelli secondo le regole della colorimetria. Qual è il miglior manuale per parrucchieri principianti e alle prime armi su shampoo e trattamenti? È Shampoo e trattamenti del 2007. Qual è il miglior libro su acconciature facili e veloci per donne impegnate? È Acconciature in 5 minuti. 50 pettinature superveloci e superfacili del 2017. Qual è il miglior libro che fornisce approfondimenti storici sull’arte dell’acconciatura? È L’arte della coiffure. I parrucchieri, la moda e i pittori del 2006. Qual è il miglior libro sulle strategie di marketing pratiche per i proprietari di saloni? È Da Parrucchiere a Hair Stylist di Successo: Marketing pratico per il tuo salone. Seconda Edizione. Qual è il miglior manuale per le tecniche pratiche di colorazione dei capelli? È Manuale della colorazione dei capelli del 2019.





Tabella riepilogativa dei migliori manuali per parrucchieri