I 10 migliori manuali per pasticceri

Il pasticcere è un professionista specializzato nella creazione di dolci di varia natura, dalle torte ai biscotti. Un pasticcere professionista è un esperto di preparazione, di “design”, di impasti e di tutte le attrezzature che si possono utilizzare pasticceria (e alcune sono molto complicate da usare), a partire dai forni. Su Amazon ci sono diversi manuali per pasticceri. Molti di essi sono indirizzati a pasticceri professionisti, altri possono essere utilizzati anche da amanti della pasticceria, di quelli che intendono realizzare qualche dolce un po’ più ricercato e complesso a casa.

Tra i migliori manuali di pasticceria presenti su Amazon, tra quelli dedicati proprio ai professionisti, c’è Tradizione in evoluzione. Arte e scienza in pasticceria, una guida di Leonardo Di Carlo (edizione del 2013) che, attraverso più di 700 pagine, spiega non solo varie ricette ma anche le principali tecniche di laboratorio usate in pasticceria con le dovute illustrazioni.

È piaciuto molto anche Le forme della pasticceria, di Davide malizia (edizione del 2020), una guida un po’ più compatta che riporta più di 70 ricette di dolci vari spiegate e descritte proprio dall’autore che è stato premiato, nel 2020, come l’artista dello zucchero migliore al mondo.

Lista dei migliori manuali per pasticceri su Amazon

Di seguito la lista dei 10 migliori manuali per pasticceri che si possono trovare su Amazon.it:

