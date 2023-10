I 10 migliori romanzi sulla medicina

Se sei incuriosito dal mondo della medicina e dalle affascinanti storie che possono svolgersi in un ospedale o riguardare professionisti del settore, troverai interessante questa sezione di romanzi che abbiamo fatto. Questi titoli offrono prospettive uniche sul campo medico, dalle prove e dalle sofferenze della neurochirurgia alle esperienze divertenti e di vita reale di un medico alle prime armi.

Di cosa parlano i romanzi sulla medicina?

Il primo della nostra selezione è Primo non nuocere , un racconto accattivante del famoso neurochirurgo inglese Henry Marsh. Questo libro approfondisce gli alti e bassi della neurochirurgia, esplorando l’immensa responsabilità che i chirurghi hanno e il costo emotivo che comporta.

In chiave più leggera, Le farò un po’ male offre uno sguardo in stile diario sulla vita di un novizio medico. Scritto da Adam Kay, rivela con umorismo le estenuanti giornate lavorative, le notti insonni e i momenti spesso esilaranti e assurdi dietro le quinte del mondo della medicina.

Passando al tema delle vacanze, Di turno la notte di Natale presenta una narrazione divertente ma toccante. Sempre di Adam Kay, questo libro racconta le esperienze caotiche di giovani medici durante il periodo più impegnativo dell’anno, Natale. È un omaggio agli eroi non celebrati del settore sanitario che gestiscono emergenze, nascite e morti mentre il mondo festeggia.

Passando a un diverso aspetto della medicina, Il cuore di un uomo fa luce sulla vita di una figura straordinaria, René Gerónimo Favaloro. Luca Serafini racconta la vera storia di questo genio della medicina italo-argentino, conosciuto come il padre dell’intervento di bypass coronarico.

Poi, abbiamo Appunti di un giovane medico , una raccolta di racconti avvincenti di Mikhail Bulgakov. Queste storie, intrise di umorismo secco, offrono un resoconto in prima persona delle esperienze dell’autore in una remota provincia russa quando era un giovane medico.

In Il medico che scelse di morire di Luca Speciani ci troviamo in un avvincente medical thriller. Il giovane medico Matteo Rinaldi, insieme a un gruppo di coraggiosi professionisti, sfida gli interessi dell’industria farmaceutica e dolciaria. Questa storia dal ritmo incalzante mette a nudo il ventre molle di queste industrie intrecciando elementi di finzione e realtà.

Un uomo fortunato di John Berger e Jean Mohr è un’esplorazione poetica e sociologica della il rapporto tra un individuo e la sua comunità, concentrandosi sulla vita del medico di campagna John Sassall. Questo libro, accompagnato da immagini evocative, mette in risalto il lato umano della pratica medica, descrivendo il ruolo di Sassall non solo come medico ma anche come confidente e custode dei ricordi.

Il reparto numero 6 di Anton Chekhov approfondisce la dura realtà dell’assistenza psichiatrica nella Russia zarista. Scritta nel 1892, questa famosa storia è una critica sociale e un’allegoria che fa luce sulle condizioni disumane in un piccolo reparto psichiatrico all’interno di un ospedale civile.

Infine, Per me sei speciale di Chiara Forlani ci porta in un reparto pediatrico dove due pazienti lungodegenti intraprendono un’indagine clandestina. Questa toccante narrazione esplora le vite di Tommy e Bea, giovani pazienti che scoprono un misterioso segreto all’interno dell’ospedale.

Lista dei migliori romanzi sulla medicina su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori romanzi sulla medicina che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Primo non nuocere. Storie di vita, morte e neurochirurgia

Titolo: Primo non nuocere

Sottotitolo: Storie di vita, morte e neurochirurgia

ISBN-13: 978-8850247370

Autore: Henry Marsh

Traduttore: Francesco Bruno

Editore: TEA

Edizione: quinta (18 gennaio 2018)

Pagine: 330









Le farò un po’ male. Diario tragicomico di un medico alle prime armi

Titolo: Le farò un po’ male

Sottotitolo: Diario tragicomico di un medico alle prime armi

ISBN-13: 978-8899706418

Autore: Adam Kay

Traduttore: Gioia Sartori

Editore: Lastaria Edizioni

Edizione: 22 novembre 2018

Pagine: 252









Di turno la notte di Natale

Titolo: Di turno la notte di Natale

ISBN-13: 978-8804731559

Autore: Adam Kay

Traduttore: Gioia Sartori

Editore: Mondadori

Edizione: 20 ottobre 2020

Pagine: 156









Il cuore di un uomo

Titolo: Il cuore di un uomo

ISBN-13: 978-8817160797

Autore: Luca Serafini

Editore: Rizzoli

Edizione: 18 gennaio 2022

Pagine: 312









Appunti di un giovane medico

Titolo: Appunti di un giovane medico

ISBN-13: 978-8817167949

Autore: Michail Bulgakov

Traduttore: Emanuela Guercetti

Editore: Rizzoli

Edizione: seconda (24 ottobre 1990)

Pagine: 202









Il medico che scelse di morire

Titolo: Il medico che scelse di morire

ISBN-13: 978-8885939219

Autore: Luca Speciani

Editore: Paesi Edizioni

Edizione: 11 aprile 2019

Pagine: 271









Un uomo fortunato. Storia di un medico di campagna

Titolo: Un uomo fortunato

Sottotitolo: Storia di un medico di campagna

ISBN-13: 978-8842830917

Autori: John Berger, Jean Mohr

Prefazione: Vittorio Lingiardi

Traduttore: Maria Nadotti

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 11 novembre 2022

Pagine: 208









Il reparto numero 6

Titolo: Il reparto numero 6

ISBN-13: 978-8869345784

Autore: Anton Cechov

Traduttore: Alessandro Pugliese

Editore: Bibliotheka Edizioni

Edizione: 3 ottobre 2019

Pagine: 108









Per me sei speciale

Titolo: Per me sei speciale

ISBN-13: 9798386395896

Autore: Chiara Forlani

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 146









La paziente silenziosa

Titolo: La paziente silenziosa

ISBN-13: 978-8806244583

Autore: Alex Michaelides

Traduttore: Seba Pezzani

Editore: Einaudi

Edizione: 10 marzo 2020

Pagine: 352













