I 15 migliori libri di Anselmo Roveda

Questa collezione presenta una vasta gamma di libri per ragazzi di Anselmo Roveda, che spaziano dalla narrativa storica e avventura alle fiabe e letteratura per bambini. Queste opere offrono storie coinvolgenti che esplorano temi di coraggio, libertà e immaginazione, rendendole scelte interessanti per i lettori che cercano sia intrattenimento che valore educativo.

Di cosa parlano i libri di Anselmo Roveda

Una partigiana di nome Tina racconta la storia di Tina Anselmi, una coraggiosa partigiana durante la lotta di liberazione dell’Italia contro il fascismo. Il libro cerca di far conoscere ai giovani lettori importanti eventi e personaggi storici, sottolineando i principi di democrazia e libertà. Descrive il viaggio di una giovane ragazza verso la femminilità in mezzo alle sfide della guerra, evidenziando il suo coraggio e l’importanza della scelta personale in circostanze difficili.

L’ululato del lupo segue un gruppo di bambini del quartiere di Santa Brigida mentre intraprendono un’escursione notturna per ascoltare l’ululato dei lupi in natura. Tuttavia, la loro avventura prende una piega inaspettata quando incontrano un mistero in montagna. La storia coinvolge i bambini che indagano sulla verità dietro le accuse secondo cui i lupi hanno attaccato le pecore locali, portandoli a scoprire il vero colpevole dietro gli incidenti.

Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli è un omaggio alle opere fantasiose di Jules Verne. Questo atlante illustrato dà vita ai fantastici viaggi e alle modalità di trasporto inventive presenti nei romanzi di Verne. Include estratti dai suoi libri più famosi, come “Il giro del mondo in ottanta giorni” e “Ventimila leghe sotto i mari”, accompagnati da vivide illustrazioni che catturano lo spirito di avventura e la curiosità scientifica che caratterizza la scrittura di Verne.

Barban, fate, orchi e altri esseri fantastici della Liguria presenta ai lettori sette creature mitiche del folklore ligure. Ogni racconto è seguito da una scheda tecnica che descrive le caratteristiche del mostro o dell’essere magico in questione. Il libro incoraggia i giovani lettori a impegnarsi in questi racconti e persino a creare le proprie storie fantastiche, stimolando creatività e immaginazione.

Atlante dei mostri e degli spaventi si addentra nel mondo della letteratura horror, presentando storie di creature affascinanti e mostruose di autori rinomati come Lovecraft, Poe, Maupassant e Mary Shelley. Questo atlante illustrato esplora il lato oscuro della narrazione, mostrando come grandi scrittori abbiano affascinato i lettori con racconti di terrore nel corso della storia. Le illustrazioni del libro esaltano l’atmosfera inquietante di queste classiche storie horror.

Atlante delle avventure e dei viaggi per terra e per mare è un atlante illustrato che cattura lo spirito di esplorazione e avventura nelle opere di Emilio Salgari. Porta i lettori in un viaggio attraverso oceani, deserti, montagne e giungle, mostrando la meraviglia e l’eccitazione di un instancabile esploratore dell’immaginazione. Il libro presenta illustrazioni che danno vita ai mondi fantastici di Salgari.

L’angelo di Ali racconta la storia di un ragazzo italoamericano che diventa il più famoso allenatore di boxe di tutti i tempi, e di Cassius Clay, che entra in una palestra di boxe a dodici anni e diventa un campione. Ambientato sullo sfondo delle tensioni razziali nell’America del XX secolo, il libro esplora i temi dell’obiezione di coscienza, dell’immigrazione e del coraggio di fronte alle avversità. Mette in evidenza la decisione di Ali di rinunciare al suo titolo piuttosto che combattere in una guerra che riteneva ingiusta.

Il meraviglioso viaggio di Pinocchio presenta una mappa illustrata unica che consente ai lettori di ripercorrere il viaggio di Pinocchio attraverso i vari luoghi e incontri nel classico racconto di Carlo Collodi. Questa mappa resistente e impermeabile fornisce una guida visiva alla storia, consentendo ai bambini di esplorare le avventure di Pinocchio dalla casa di Geppetto al Paese dei Balocchi, evitando la Volpe e il Gatto e visitando la Fata Turchina.

L’altalena di chi è? racconta la storia di Bear, che monopolizza l’altalena al parco giochi, rifiutandosi di lasciare che Badger, Dog e Turtle abbiano un turno. La situazione cambia quando Bear scopre una sorpresa al parco una mattina, che porta a un cambiamento nel suo comportamento. Questo semplice racconto esplora i temi della condivisione e della cooperazione per i giovani lettori.

Il furto di Natale è incentrato su Bear, il proprietario del negozio di dolciumi più fornito del quartiere. Nonostante ami il suo lavoro, Bear è diventato scontroso nel tempo e preferisce la solitudine, in particolare detestando il Natale. Tuttavia, un evento inaspettato sconvolge i suoi piani e potenzialmente cambia la sua prospettiva sulle festività.

Nati liberi segue Giscone, un giovane sardo, alla ricerca del fratello Bostare, rapito dai pirati e venduto come schiavo due anni prima. La ricerca di Giscone lo porta dalla sua isola natale a Cartagine in Africa, e poi in Italia, dove si unisce all’esercito di Annibale nella sua campagna contro Roma. Il romanzo esplora il legame tra fratelli sullo sfondo di una guerra che avrebbe cambiato il corso della storia.

Fiocco di neve è una storia di Natale senza tempo che esplora i temi dei desideri, dell’attesa e dell’amicizia. La narrazione segue il viaggio di un fiocco di neve mentre fluttua nell’aria, per poi atterrare sulla punta dell’albero di Natale della protagonista Noelle. Il libro sottolinea la magia dei piccoli momenti durante le festività.

Draghi, orchesse e calderoni è una raccolta di fiabe provenienti da Francia, Italia e Polonia, presentate in quattro lingue (italiano, inglese, francese e polacco). Il libro fa parte del progetto Fabula Loci, che cerca di promuovere la coscienza europea condividendo un patrimonio culturale comune attraverso le fiabe popolari. Mette in evidenza le somiglianze nei temi, nei personaggi e negli stili narrativi presenti nel folklore di diversi paesi europei.

Ada decide è una guida incentrata sulle pratiche di partecipazione per bambini e giovani. Sebbene il contenuto del libro sia principalmente rivolto agli adulti che lavorano con i giovani, fornisce idee e attività per introdurre il concetto di partecipazione ai bambini di varie età. Il libro cerca di incoraggiare l’impegno civico e le capacità decisionali tra i giovani.

Il giorno in cui il leone regalò una coda agli animali presenta una raccolta di 20 favole del folklore africano. La storia che dà il titolo al libro spiega come gli animali arrivarono ad avere la coda, descrivendo un’epoca in cui nessuna creatura aveva la coda finché il leone non le radunò tutte insieme per donargli questo dono. Questa e le altre storie del libro offrono uno scorcio delle ricche tradizioni narrative di varie culture africane.

Una partigiana di nome Tina

Titolo: Una partigiana di nome Tina

ISBN-13: 978-8898346745

Autori: Anselmo Roveda, Sandro Natalini

Editore: Coccole Books

Edizione: 6 aprile 2017

Pagine: 76

Recensioni: vedi









L’ululato del lupo. Professor Ulisse

Titolo: L’ululato del lupo

Sottotitolo: Professor Ulisse

ISBN-13: 978-8898346554

Autore: Anselmo Roveda

Illustratore: I. Guarducci

Editore: Coccole Books

Edizione: 24 marzo 2016

Pagine: 68

Recensioni: vedi









Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli

Titolo: Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli

ISBN-13: 978-8859279204

Autori: Marco Paci, Anselmo Roveda

Editore: EDT-Giralangolo

Edizione: 4 novembre 2021

Pagine: 66

Recensioni: vedi









Barban, fate, orchi e altri esseri fantastici della Liguria

Titolo: Barban, fate, orchi e altri esseri fantastici della Liguria

Note: edizione ad alta leggibilità

ISBN-13: 978-8894304084

Autore: Anselmo Roveda

Illustratore: Giulia Pastorino

Editore: Telos Edizioni

Edizione: High Readability (4 giugno 2021)

Pagine: 80

Recensioni: vedi









Atlante dei mostri e degli spaventi Paure, brividi e creature del terrore nelle grandi storie

Titolo: Atlante dei mostri e degli spaventi Paure, brividi e creature del terrore nelle grandi storie

ISBN-13: 978-8859289845

Autore: Anselmo Roveda

Illustratore: Marco Paci

Editore: EDT-Giralangolo

Edizione: 20 ottobre 2023

Pagine: 66

Recensioni: vedi









L’angelo di Ali

Titolo: L’angelo di Ali

ISBN-13: 978-8898346943

Autore: Anselmo Roveda

Editore: Coccole Books

Edizione: 14 giugno 2018

Pagine: 122

Recensioni: vedi









Il meraviglioso viaggio di Pinocchio

Titolo: Il meraviglioso viaggio di Pinocchio

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8859201632

Autori: Anselmo Roveda, AntonGionata Ferrari

Editore: EDT-Giralangolo

Edizione: illustrata (26 settembre 2013)

Pagine: –

Recensioni: vedi









L’altalena di chi è? Ediz. a colori

Titolo: L’altalena di chi è?

ISBN-13: 9791259960238

Autori: Anselmo Roveda, Elisabetta Civardi

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: illustrata (21 aprile 2022)

Pagine: 40

Recensioni: vedi









Il furto di Natale

Titolo: Il furto di Natale

ISBN-13: 978-8866992103

Autore: Anselmo Roveda

Illustratore: Mariachiara Di Giorgio

Editore: Interlinea

Edizione: 2 dicembre 2022

Pagine: 32

Recensioni: vedi









Nati liberi. Alla ricerca del fratello perduto nella guerra tra Roma e Annibale

Titolo: Nati liberi

Sottotitolo: Alla ricerca del fratello perduto nella guerra tra Roma e Annibale

ISBN-13: 978-8882223519

Autore: Anselmo Roveda

Illustratore: S. Natalini

Editore: Fatatrac

Edizione: 17 settembre 2014

Pagine: 96

Recensioni: vedi









Fiocco di neve

Titolo: Fiocco di neve

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8859273479

Autore: Benji Davies

Traduttore: Anselmo Roveda

Editore: EDT-Giralangolo

Edizione: illustrata (15 ottobre 2020)

Pagine: 32

Recensioni: vedi









Ada decide. Pratiche di partecipazione per bambini e ragazzi

Titolo: Ada decide

Sottotitolo: Pratiche di partecipazione per bambini e ragazzi

ISBN-13: 978-8876091841

Autori: Anselmo Roveda, Valentina Volonté

Illustratore: C. Nocentini

Editore: Sinnos

Edizione: 1 gennaio 2011

Pagine: 96

Recensioni: vedi









Il giorno in cui il leone regalò una coda agli animali. Favole dall’Africa nera

Titolo: Il giorno in cui il leone regalò una coda agli animali

Sottotitolo: Favole dall’Africa nera

ISBN-13: 978-8889385395

Autore: Anselmo Roveda

Illustratore: A. Agliardi

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 30 aprile 2001

Pagine: 48

Recensioni: vedi













