I 15 migliori libri di filosofia della logica

Questa raccolta di libri esplora le profondità della logica filosofica. Offre ai lettori spunti sulle complessità del ragionamento, del linguaggio e della verità, esplorando questioni filosofiche e teorie fondamentali sulla logica, la matematica e la filosofia del linguaggio.

Di cosa parlano i libri di filosofia della logica

Che cosa è la logica di Hilary Putnam offre un’analisi approfondita di alcune delle questioni più fondamentali nella filosofia della logica e della matematica. Putnam affronta il significato di una descrizione della realtà come vera, il modo in cui i termini nelle nostre descrizioni si relazionano al mondo extralinguistico e la natura del ragionamento logicamente corretto. Esamina inoltre il significato filosofico della logica. Fornisce risposte profonde e originali che hanno influenzato in modo significativo la recente storia filosofica.

Logica, pensiero e linguaggio di Gottlob Frege, a cura di Carlo Penco ed Eva Picardi, è una raccolta completa di saggi e scritti che mettono in mostra le riflessioni filosofiche di Frege. Questo volume include opere precedenti e successive ai suoi noti saggi degli anni Novanta. Offre un’ampia panoramica dei contributi di Frege alla filosofia della logica e del linguaggio. Un recensore ha apprezzato gli illuminanti saggi e lettere, trovandoli preziosi per comprendere i diversi temi affrontati da Frege.

Da un punto di vista logico di Willard V. Quine, curato da P. Valore, presenta le tesi provocatorie di Quine sui problemi chiave della scienza e della filosofia. Il libro unisce vari saggi sotto una prospettiva logica, sfidando le visioni tradizionali sulla natura degli oggetti fisici e della conoscenza. I saggi suggeriscono che gli oggetti fisici funzionano come intermediari tra il pensiero e l’esperienza quotidiana. Un recensore ha trovato il libro ben scritto e utile per la preparazione agli esami universitari, riflettendo il suo valore accademico pratico.

Logica: Il problema della verità di Martin Heidegger, curato da Walter Biemel e tradotto da Ugo Maria Ugazio, è un’opera significativa che ripercorre lo sviluppo del pensiero di Heidegger fino alla sua opera principale, “Essere e tempo”. Questo corso, tenuto a Marburgo nel 1925-26, rappresenta uno spostamento dell’attenzione di Heidegger dai pensatori antichi a Kant, esplorando come la verità sia spesso nascosta e come la logica debba interagire con le strutture fondamentali dell’esistenza umana. L’interpretazione di Heidegger del tempo e del ruolo filosofico della logica viene esaminata attraverso una lente fenomenologica.

Manuale di filosofia sistematica di Battista Mondin è un ampio manuale che funge da testo fondamentale nella filosofia sistematica. Copre argomenti come logica, semantica ed epistemologia. Fornisce un quadro completo per comprendere i concetti filosofici chiave.

Introduzione alla logica di Vincenzo Fano, Stefano Bonzio, Alberto Corti e Pierluigi Graziani offre un’introduzione approfondita alla logica formale e alle sue applicazioni filosofiche. Questo volume ripercorre lo sviluppo storico della logica da Aristotele alle applicazioni moderne in filosofia e matematica, spiegando come la logica formale chiarisca questioni chiave in metafisica ed epistemologia. Evidenzia inoltre gli intricati problemi concettuali che sorgono alla relazione tra logica e filosofia.

I mondi comunque possibili di Franca D’Agostini presenta la logica come l’arte del ragionamento, un processo attraverso il quale le conclusioni vengono derivate da premesse. Il libro illustra come la logica svolga un ruolo cruciale nella vita quotidiana e nel processo decisionale pubblico. Sottolinea l’importanza nel distinguere un buon ragionamento da argomenti imperfetti. D’Agostini offre un esame dettagliato ma accessibile di vari sistemi logici, tra cui la logica classica e non classica, e spiega la loro rilevanza nella comprensione dei mondi possibili e nella valutazione di diversi scenari. L’opera fornisce una preziosa prospettiva sul ruolo della logica nel ragionamento filosofico e comune.

Logica dei paradossi di Ermanno Bencivenga esplora l’affascinante mondo dei paradossi, usandoli come strumenti per l’indagine filosofica e l’esercizio mentale. Il libro mette in evidenza la discussione di Kurt Gödel con un giudice statunitense sui paradossi nascosti nella Costituzione degli Stati Uniti, collegandola a dibattiti filosofici più ampi sull’autoreferenzialità e la coerenza logica. Bencivenga attinge a esempi tratti dalla storia, dalla letteratura e dalla vita quotidiana per illustrare come i paradossi sfidino la nostra comprensione della logica e del ragionamento. L’approccio non convenzionale del libro lo rende un contributo unico allo studio della logica e delle sue implicazioni filosofiche.

La logica della filosofia e la dottrina delle categorie di Emil Lask, a cura di F. Masi, è un’opera fondamentale che rivisita la logica trascendentale kantiana, intrecciandola con le correnti filosofiche della Germania di inizio XX secolo. L’esplorazione di Lask dell’oggetto logico, radicato nella divisione tra forma e materia, offre una comprensione sfumata della relazione tra essere e non essere. Il testo approfondisce lo sviluppo delle categorie all’interno del pensiero filosofico, posizionandosi all’interno della tradizione più ampia da Plotino a Kant. Un recensore ha elogiato la traduzione e l’importanza del testo nella comprensione degli unici contributi filosofici di Lask.

Logica formale e logica trascendentale di Edmund Husserl è una pietra miliare nello studio della logica, che collega la logica formale con la filosofia trascendentale. Pubblicata nel 1929, quest’opera critica i limiti della logica formale, sostenendo una logica trascendentale che considera gli aspetti soggettivi della conoscenza. Il rigoroso metodo fenomenologico di Husserl cerca di unificare le scienze ricollegandole alle loro radici fondanti. È essenziale per comprendere la filosofia di Husserl e l’evoluzione della logica come disciplina. Un lettore ha sottolineato la sua importanza come testo di lettura utile per coloro che sono interessati alla storia e allo sviluppo del pensiero logico.

Sperimentare la logica di Maria Luisa Dalla Chiara, Roberto Giuntini e Francesco Paoli è un manuale introduttivo progettato per studenti universitari in vari campi, tra cui filosofia, psicologia e istruzione. Il libro adotta un approccio informale e semantico alla logica, enfatizzando gli esempi pratici rispetto ai concetti matematici astratti. Esplora le intersezioni tra logica e altre discipline, come psicologia e scienze cognitive. È un’introduzione accessibile ma completa all’argomento. Un recensore lo ha trovato un manuale pratico per coloro che cercano di comprendere la logica classica e le sue applicazioni.

Elementi di filosofia di Sofia Vanni Rovighi offre una sintesi completa del pensiero filosofico, che collega filosofie antiche, medievali e moderne. Vanni Rovighi dialoga abilmente tra varie tradizioni filosofiche. Offre approfondimenti sulle opere di personaggi come Aristotele, Anselmo e Tommaso, e interagendo anche con pensatori contemporanei. Il testo enfatizza l’indagine razionale, promuovendo una profonda comprensione degli argomenti filosofici e del loro sviluppo storico.

Introduzione alla new logic a cura di L. Magnani, approfondisce il concetto di “New Logic”, termine coniato da Dov Gabbay e John Woods per descrivere logiche non classiche che cercano di modellare il ragionamento di singoli agenti. Questo libro esplora le implicazioni cognitive e filosofiche di questa nuova famiglia di logiche, esaminando come catturano le complessità del ragionamento umano, comprese le decisioni morali, religiose e quotidiane. Affronta anche l’influenza della scienza cognitiva e dell’intelligenza artificiale sullo sviluppo di questi modelli logici.

Logica in pratica di Franca D’Agostini fornisce un’introduzione concisa alla logica attraverso esercizi pratici ed esempi che collegano le forme logiche al linguaggio comune e al ragionamento filosofico. Il libro copre la logica classica, così come le logiche non classiche come la logica paraconsistente, modale e condizionale. Affronta le insidie e le sfide comuni del ragionamento. Offre una guida pratica per comprendere e applicare i principi logici nel pensiero quotidiano. Un recensore l’ha trovata una risorsa ben strutturata, in particolare notando i preziosi esercizi che aiutano a comprendere il materiale.

Lista dei migliori libri di filosofia della logica su Amazon

Ora la lista dei 15 migliori libri di filosofia della logica che si possono trovare su Amazon:

Che cosa è la logica

Titolo: Che cosa è la logica

ISBN-13: 978-8861843424

Autore: Hilary Putnam

Editore: Mondadori Università

Edizione: 1 dicembre 2014

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Logica, pensiero e linguaggio. I fondamenti dell’aritmetica e altri scritti

Titolo: Logica, pensiero e linguaggio

Sottotitolo: I fondamenti dell’aritmetica e altri scritti

ISBN-13: 978-8858127766

Autori: Gottlob Frege, Carlo Penco (a cura di)

Traduttori: Antonio Ferro, Eva Picardi

Editore: Laterza

Edizione: 19 settembre 2019

Pagine: 375

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Da un punto di vista logico. Saggi logico-filosofici

Titolo: Da un punto di vista logico

Sottotitolo: Saggi logico-filosofici

ISBN-13: 978-8870788853

Autori: Willard V. Quine, P. Valore (a cura di)

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 26 aprile 2004

Pagine: 254

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Logica: Il problema della verità

Titolo: Logica

Sottotitolo: Il problema della verità

ISBN-13: 978-8842555629

Autori: Martin Heidegger, Walter Biemel (a cura di)

Traduttore: Ugo Maria Ugazio

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 1 marzo 2015

Pagine: 292

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione alla logica. Teorie e applicazioni filosofiche

Titolo: Introduzione alla logica

Sottotitolo: Teorie e applicazioni filosofiche

ISBN-13: 978-8829022366

Autori: Vincenzo Fano, Stefano Bonzio, Alberto Corti, Pierluigi Graziani

Editore: Carocci

Edizione: 19 gennaio 2024

Pagine: 372

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I mondi comunque possibili. Logica per la filosofia e il ragionamento comune

Titolo: I mondi comunque possibili

Sottotitolo: Logica per la filosofia e il ragionamento comune

ISBN-13: 978-8833958286

Autore: Franca D’Agostini

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: seconda (23 febbraio 2012)

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: Libro







Logica dei paradossi. Esercizi di ginnastica filosofica ai confini del pensabile

Titolo: Logica dei paradossi

Sottotitolo: Esercizi di ginnastica filosofica ai confini del pensabile

ISBN-13: 978-8851199906

Autore: Ermanno Bencivenga

Editore: UTET

Edizione: 5 aprile 2022

Pagine: 197

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Logica formale e logica trascendentale

Titolo: Logica formale e logica trascendentale

ISBN-13: 978-8884838438

Autore: Edmund Husserl

Editore: Mimesis Edizioni

Edizione: 30 gennaio 2009

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sperimentare la logica

Titolo: Sperimentare la logica

ISBN-13: 978-8820736842

Autori: Maria Luisa Dalla Chiara, Roberto Giuntini, Francesco Paoli

Editore: Liguori

Edizione: 30 giugno 2004

Pagine: 177

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Da un punto di vista logico. Saggi logico-filosofici

Titolo: Da un punto di vista logico

Sottotitolo: Saggi logico-filosofici

ISBN-13: 978-8870788853

Autori: Willard V. Quine, P. Valore (a cura di)

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 26 aprile 2004

Pagine: 254

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione alla new logic. Logica, filosofia, cognizione

Titolo: Introduzione alla new logic

Sottotitolo: Logica, filosofia, cognizione

ISBN-13: 978-8870189056

Autore: L. Magnani (a cura di)

Editore: Il Nuovo Melangolo

Edizione: 5 dicembre 2013

Pagine: 151

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Logica in pratica. Esercizi per la filosofia e il ragionamento comune

Titolo: Logica in pratica

Sottotitolo: Esercizi per la filosofia e il ragionamento comune

ISBN-13: 978-8843070015

Autore: Franca D’Agostini

Editore: Carocci

Edizione: 17 ottobre 2013

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di filosofia della logica