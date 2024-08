I 15 migliori libri di filosofia della medicina

Questa selezione di libri si concentra sull’intricata relazione tra filosofia e medicina, esplorando come concetti e metodologie filosofiche abbiano caratterizzato le pratiche mediche e le considerazioni etiche nel tempo. Questi testi offrono approfondimenti approfonditi sui fondamenti storici, etici e concettuali della medicina, rendendoli risorse preziose per chiunque sia interessato a comprendere i fondamenti filosofici della scienza medica.

Di cosa parlano i libri di filosofia della medicina

Filosofia della medicina offre un’esplorazione delle questioni fondamentali che stanno alla base della pratica della medicina, attraverso le prospettive di un medico, un filosofo e uno psichiatra. Il libro approfondisce argomenti come la natura delle malattie, la connessione mente-corpo e le implicazioni etiche della relazione medico-paziente. Gli autori utilizzano tradizioni filosofiche per affrontare le sfide poste dai progressi della scienza medica. Descrive che i pazienti dovrebbero essere trattati come qualcosa di più di semplici meccanismi malfunzionanti.

Storia e filosofia della medicina di Federico E. Perozziello esamina la storia della medicina insieme all’evoluzione del pensiero filosofico e scientifico. Questo testo completo copre la continua evoluzione della conoscenza medica, i successi della sperimentazione moderna e la continua insoddisfazione per gli approcci puramente procedurali. Il libro fornisce una ricca discussione degli approcci metodologici che hanno caratterizzato la scienza medica, evidenziando l’importanza di un atteggiamento critico e riflessivo nei confronti delle pratiche e delle teorie mediche.

Curare e prendersi cura di Jacob Stegenga approfondisce le complessità filosofiche che circondano la pratica della medicina, concentrandosi sui doppi obiettivi di cura e cura. Il libro esplora teorie, pratiche e concetti controversi in medicina, affrontando questioni sulla natura della salute, della malattia e sull’efficacia degli interventi medici. Stegenga discute anche le implicazioni etiche e politiche dell’innovazione medica. Offre una visione contemporanea della filosofia della medicina e delle sue applicazioni pratiche.

Filosofia della medicina , curato da A. Pagnini, affronta i dibattiti filosofici che circondano la medicina, tra cui la spiegazione delle malattie e la comprensione dei pazienti. Il libro mira ad aggiornare le posizioni filosofiche relative a questi dibattiti. Fornisce analisi concettuali e ricostruzioni razionali della teoria e della pratica medica. Offre inoltre un vocabolario essenziale per discutere le implicazioni etiche e legali della medicina. È una risorsa preziosa per coloro che cercano di impegnarsi con i fondamenti filosofici della scienza medica.

Conoscere la medicina di Stefano Canali presenta l’importanza della riflessione filosofica nella comprensione della medicina contemporanea. Il libro fornisce strumenti filosofici per analizzare le caratteristiche fondamentali della medicina moderna, i suoi recenti sviluppi e le sfide che deve affrontare. Attraverso esempi concreti e contributi di vari esperti, il testo funge da utile risorsa sia per i professionisti della medicina che per i filosofi interessati ad analizzare da vicino le scienze biomediche.

Filosofia della medicina esplora i complessi temi dell’epistemologia e dell’etica medica, esaminando l’evoluzione storica del pensiero medico da Ippocrate ai dibattiti contemporanei. Curato da G. Federspil, P. Giaretta e S. Moriggi, il libro affronta questioni concettuali chiave che hanno caratterizzato la relazione medico-paziente e lo sviluppo della scienza medica. Include significativi contributi filosofici al ragionamento clinico e alle dimensioni etiche della medicina.

Le parole della cura di Umberto Curi si concentra sui termini chiave correlati all’assistenza medica, come medicina, terapia e chirurgia. Il libro traccia le origini storiche e concettuali di questi termini. Approfondisce le tradizioni mitologiche, letterarie e filosofiche del mondo classico. Curi si oppone a una visione positivista semplicistica della medicina. Descrive l’importanza di comprenderne il contesto storico, i successi e i fallimenti. Il testo è un’esplorazione stimolante del linguaggio che definisce il campo medico.

Filosofia della medicina di Viktor von Weizsäcker è un’opera che approfondisce le dimensioni filosofiche della pratica medica, esplorando le questioni etiche, epistemologiche e ontologiche che sorgono nel campo. Il libro fornisce spunti sulla complessa relazione tra filosofia e medicina. Offre un’analisi attenta di come i concetti filosofici possano informare e migliorare la comprensione medica.

Filosofia e medicina di Maria Cristina Amoretti esplora il dibattito in corso e vivace tra filosofia e medicina, concentrandosi in particolare sui concetti di salute e malattia. Il libro affronta la questione se questi concetti siano puramente descrittivi o anche normativi ed esamina le loro relazioni con altri concetti come normalità, anormalità e disabilità. Fornisce un esame critico di come filosofia e medicina abbiano interagito sin dalle loro origini.

Filosofia e medicina di Massimiliano Biscuso esamina l’intima relazione tra filosofia e medicina, sostenendo che quest’ultima non è solo una conoscenza scientifica ma anche un’arte della cura. Il libro discute le relazioni collaborative e spesso conflittuali tra queste due discipline nel corso della storia, evidenziando la loro attenzione comune nell’affrontare gli aspetti negativi dell’esistenza umana. Biscuso presenta discussioni critiche sui momenti chiave nella storia di questa relazione.

Filosofia per la medicina, medicina per la filosofia di Francesco Bottaccioli esplora la convergenza degli approcci medici e filosofici nelle tradizioni greca e cinese. L’edizione ampliata amplia il suo ambito per includere la medicina indiana e araba. Offre uno studio comparativo delle antiche filosofie mediche orientali e occidentali. Il libro presenta una ricca esplorazione di come queste diverse tradizioni abbiano influenzato lo sviluppo della scienza medica e della filosofia. Fornisce preziosi spunti per le discussioni contemporanee sulla salute olistica e sulle pratiche mediche.

L’ottimo medico è anche filosofo? di Sonia Cosio e collaboratori discute la relazione storica e attuale tra medicina e filosofia, evidenziando come questi campi si siano reciprocamente arricchiti. Il libro esplora le questioni etiche emerse in questa interazione, in particolare nel contesto della bioetica. Il testo offre un esame critico dei fondamenti filosofici delle pratiche mediche e fornisce spunti su come queste due discipline continuino a informarsi a vicenda nell’affrontare complesse questioni etiche.

Filosofia e medicina di Maurizio Soldini presenta una raccolta di saggi che affrontano questioni cliniche da una prospettiva filosofica. Il libro copre argomenti quali dilemmi clinici in medicina d’urgenza, assistenza geriatrica, trattamento dei pazienti psichiatrici, eutanasia e relazione medico-paziente. Soldini, che è sia medico che filosofo, fornisce un’analisi attenta di queste questioni, rendendo il testo rilevante per i professionisti sanitari e gli studenti interessati alla bioetica e agli aspetti filosofici della medicina.

Medicina e Metodo Sperimentale di Elisabetta Lalumera fornisce un’introduzione alla metodologia della ricerca clinica e ai dibattiti filosofici che circondano la scienza medica. Il libro spiega i fondamenti dei metodi scientifici in medicina, discutendo diversi tipi di studi e il loro potenziale epistemico e i loro limiti. Il linguaggio chiaro e accessibile di Lalumera rende il testo adatto a lettori con diversi livelli di competenza in medicina e filosofia.

Le Basi della medicina cinese di Massimo Muccioli offre un’esplorazione approfondita della medicina cinese, presentandone i fondamenti filosofici, i principi fisiologici e i concetti eziologici. È progettato per offrire una comprensione chiara e completa di questa antica tradizione medica. È accessibile sia ai principianti che a coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze.

Lista dei migliori libri di filosofia della medicina su Amazon

Ecco la classifica dei 15 migliori libri di filosofia della medicina che si possono trovare su Amazon:

Filosofia della medicina

Titolo: Filosofia della medicina

ISBN-13: 978-8870783223

Autori: Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg

Traduttore: A. Parodi

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 1 febbraio 1996

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia e filosofia della medicina. La costruzione del pensiero medico tra logica e innovazione

Titolo: Storia e filosofia della medicina

Sottotitolo: La costruzione del pensiero medico tra logica e innovazione

ISBN-13: 978-8857585857

Autore: Federico E. Perozziello

Editore: Mimesis

Edizione: 10 marzo 2022

Pagine: 682

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Curare e prendersi cura. Introduzione alla filosofia della medicina

Titolo: Curare e prendersi cura

Sottotitolo: Introduzione alla filosofia della medicina

ISBN-13: 978-8855231176

Autore: Jacob Stegenga

Prefazione: Paolo Vineis

Traduttore: Melinda Mele

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 25 novembre 2021

Pagine: 328

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia della medicina. Epistemologia, ontologia, etica, diritto

Titolo: Filosofia della medicina

Sottotitolo: Epistemologia, ontologia, etica, diritto

ISBN-13: 978-8843054039

Autore: A. Pagnini (a cura di)

Editore: Carocci

Edizione: 8 luglio 2010

Pagine: 583

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Conoscere la medicina. Strumenti filosofici

Titolo: Conoscere la medicina

Sottotitolo: Strumenti filosofici

ISBN-13: 978-8829022373

Autore: Stefano Canali

Editore: Carocci

Edizione: 2 febbraio 2024

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia della medicina

Titolo: Filosofia della medicina

ISBN-13: 978-8860301741

Autori: G. Federspil (a cura di), P. Giaretta (a cura di), S. Moriggi (a cura di)

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 31 gennaio 2008

Pagine: 410

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le parole della cura. Medicina e filosofia

Titolo: Le parole della cura

Sottotitolo: Medicina e filosofia

ISBN-13: 978-8860309280

Autore: Umberto Curi

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 13 luglio 2017

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia della medicina

Titolo: Filosofia della medicina

ISBN-13: 978-8878021235

Autori: Weizsä Viktor von cker, T. Henkelmann (a cura di)

Traduttori: L. Bottani, G. Massazza

Editore: Guerini e Associati

Edizione: seconda (2 luglio 1990)

Pagine: 222

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia e medicina. Pensare la salute e la malattia

Titolo: Filosofia e medicina

Sottotitolo: Pensare la salute e la malattia

ISBN-13: 978-8843078356

Autore: Maria Cristina Amoretti

Editore: Carocci

Edizione: 8 ottobre 2015

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia e medicina. Una comune regione

Titolo: Filosofia e medicina

Sottotitolo: Una comune regione

ISBN-13: 978-8884839268

Autore: Massimiliano Biscuso

Editore: Mimesis

Edizione: 25 giugno 2009

Pagine: 195

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia per la medicina, medicina per la filosofia. Grecia e Cina a confronto

Titolo: Filosofia per la medicina, medicina per la filosofia

Sottotitolo: Grecia e Cina a confronto

Note: edizione ampliata

ISBN-13: 978-8848141581

Autore: Francesco Bottaccioli

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: seconda (26 novembre 2020)

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ottimo medico è anche filosofo? Il proficuo scambio tra medicina e filosofia attraverso i secoli e le culture

Titolo: L’ottimo medico è anche filosofo? Il proficuo scambio tra medicina e filosofia attraverso i secoli e le culture

ISBN-13: 978-8885720107

Autore: Sonia Cosio

Collaboratori: Carmela Baffioni, Gaia Barazzetti, Chiara Cozzi, Federico Pennestrì

Collaboratore: Maria Teresa Russo

Prefazione: Alfredo Anzani

Editore: Le due torri

Edizione: 7 novembre 2018

Pagine: 170

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofia e medicina

Titolo: Filosofia e medicina

ISBN-13: 978-8860810311

Autore: Maurizio Soldini

Editore: Armando Editore

Edizione: 27 aprile 2017

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Medicina e Metodo Sperimentale. Un’introduzione filosofica

Titolo: Medicina e Metodo Sperimentale

Sottotitolo: Un’introduzione filosofica

ISBN-13: 978-8893852500

Autore: Elisabetta Lalumera

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: prima

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le Basi della medicina cinese. Fondamenti filosofici, fisiologia, eziologia

Titolo: Le Basi della medicina cinese

Sottotitolo: Fondamenti filosofici, fisiologia, eziologia

ISBN-13: 978-8865982259

Autore: Massimo Muccioli

Editore: Pendragon

Edizione: 6 marzo 2013

Pagine: 354

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di filosofia della medicina