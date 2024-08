I 15 migliori libri di Flavio Oreglio

Questa raccolta di libri di Flavio Oreglio offre un mix unico di umorismo, satira e commento culturale. Attraverso una combinazione di poesia, racconti e riflessioni filosofiche, Oreglio approfondisce questioni sociali, la storia della scienza e l’arte del cabaret. Le sue opere sono caratterizzate da uno stile arguto ma stimolante, che le rende una lettura preziosa per chiunque sia interessato alla relazione tra umorismo e discorso intellettuale.

Di cosa parlano i libri di Flavio Oreglio

Catartico! è un’antologia che riunisce una vasta gamma di scritti di Oreglio, tra cui poesie, aforismi e racconti. La raccolta sottolinea il potere della brevità nella comunicazione, con l’arguzia acuta e il linguaggio conciso di Oreglio che creano momenti di umorismo e intuizione. Il libro contiene anche testi inediti che esplorano ulteriormente l’idea che la risata sia una questione seria. Il libro include riflessioni su vari aspetti dell’umorismo. È un notevole esempio della capacità di Oreglio di fondere intrattenimento e profondità intellettuale.

Brev art, vent’anni di momenti catartici celebra i 20 anni del “Movimento Catartico” di Oreglio raccogliendo le sue composizioni brevi più iconiche, tra cui sia opere note che pezzi inediti. Questo volume offre una panoramica completa delle sue “cortigrafie”, o brevi scritti, che sono diventati un segno distintivo del suo stile. Include centinaia di poesie catartiche, aforismi e racconti brevi che fondono umorismo con un tagliente commento sociale.

Bis presenta nuovo materiale di Oreglio, tra cui poesie fresche, monologhi, aforismi e barzellette. Noto per la sua capacità di unire umorismo a osservazioni profonde, Oreglio continua a esplorare le assurdità della vita quotidiana attraverso un linguaggio tagliente e spiritoso. Questa raccolta si basa sui suoi lavori precedenti, mantenendo lo stesso tono umoristico e introducendo nuovi contenuti che catturano l’essenza della sua filosofia comica.

L’arte ribelle è un’esplorazione storica della scena del cabaret da Parigi a Milano, che ne traccia lo sviluppo dalla fine del XIX secolo a oggi. Il libro evidenzia l’intersezione di varie forme d’arte, tra cui poesia, musica e pittura, ed esamina come il cabaret sia stato una piattaforma per l’espressione artistica ribelle. Oreglio approfondisce i contributi di personaggi chiave come Toulouse-Lautrec, Giorgio Gaber e Dario Fo, mostrando come il cabaret abbia influenzato i movimenti culturali e artistici nel corso degli anni.

Storia curiosa della scienza offre uno sguardo coinvolgente alla storia della scienza dall’Inquisizione al trionfo della ragione. Oreglio, nel suo ruolo di divulgatore scientifico, accompagna i lettori in un viaggio attraverso le rivoluzioni scientifiche dell’era moderna. Il libro esamina i contributi di personaggi come Galileo e Newton, evidenziando come il pensiero scientifico abbia superato la superstizione e il dogma religioso. Lo stile umoristico di Oreglio rende questo resoconto storico sia informativo che divertente.

Siamo una massa di ignoranti è un’analisi satirica della superficialità e delle contraddizioni della società moderna. Diviso in tre sezioni, il libro offre una critica umoristica della vita quotidiana, seguita dalle riflessioni filosofiche di Oreglio su argomenti come scienza e religione. La sezione finale presenta i testi del suo ultimo spettacolo, legando insieme le sue intuizioni con il suo background musicale. Il CD audio allegato arricchisce l’esperienza, consentendo ai lettori di ascoltare l’autore eseguire il materiale.

Storia curiosa della scienza esplora l’influenza del mondo arabo sullo sviluppo del pensiero scientifico durante il Medioevo. Oreglio presenta questo periodo storico come un ponte tra la conoscenza antica e quella moderna, evidenziando i progressi in matematica, chimica e astronomia che hanno avuto origine nel mondo arabo. Il libro tocca anche gli scambi culturali che hanno caratterizzato la rivoluzione scientifica. È utile per coloro che sono interessati alla storia della scienza da una prospettiva globale.

Il momento è catartico raccoglie poesie, monologhi, aforismi e battute di Oreglio, che mettono in mostra il suo stile comico diretto ed efficace. Traendo ispirazione dalla tradizione umoristica milanese, il lavoro di Oreglio riflette il suo background di intrattenitore poliedrico. La semplicità e la nitidezza della sua scrittura hanno reso questi pezzi popolari, in particolare tra il pubblico più giovane, consolidando il loro posto come classici di culto.

Katartiko³ conclude la serie “Katartiko” con una raccolta che unisce poesie, barzellette e storie mai condivise prima. È concepito come una guida per vivere lo stile di vita “catartico”, incoraggiando i lettori a trovare l’umorismo in tutti gli aspetti della vita. La raccolta include anche un’iniziativa benefica, con una parte del ricavato devoluta a sostegno di Emergency di Gino Strada. La miscela di arguzia e coscienza sociale del libro lo rende una conclusione appropriata per la serie.

Ignorantologia è incentrato sul tema dell’ignoranza, con Oreglio che esprime la sua frustrazione e la sua sfida contro l’autocompiacimento della società. È un invito alla ribellione intellettuale, che esorta i lettori a sfidare le norme stabilite e a pensare in modo critico. Attraverso un mix di saggi e commenti, Oreglio affronta la diffusa accettazione dell’ignoranza nella società, rendendo questo libro una lettura provocatoria per coloro che non hanno paura di confrontarsi con verità scomode.

All’appello mancano anche i presenti continua l’esplorazione di Oreglio dell’ignoranza sociale, concentrandosi specificamente sull’ignoranza politica e sociale. Questo libro rappresenta la terza puntata della sua serie sull’argomento. Approfondisce gli aspetti socio-politici che contribuiscono alla mancanza di consapevolezza. Oreglio usa umorismo e satira per esporre i difetti della società moderna, sfidando i lettori a riconsiderare le proprie opinioni su varie questioni sociali.

Poesie catartiche riunisce una raccolta di poesie, monologhi e aforismi di Oreglio, che riflettono il suo stile minimalista. Il CD audio allegato consente ai lettori di sperimentare queste opere così come sono interpretate dall’autore, aggiungendo un tocco personale all’esperienza di lettura. L’opera di Oreglio è influenzata dalle tradizioni dell’umorismo milanese e i suoi versi hanno raggiunto lo status di culto tra i fan del suo approccio comico distintivo.

Aprosdoketon offre un mix di saggi satirici, aforismi e riflessioni umoristiche su argomenti sociali e politici. I versi minimalisti di Oreglio forniscono intuizioni acute sulla condizione umana, alternando riflessioni serie e umorismo spensierato. Lo stile di scrittura conciso del libro, combinato con il suo tocco satirico, lo rende utile per coloro che apprezzano l’umorismo che incoraggia anche la riflessione profonda.

O’Team forever racconta la storia dell’O’Team, una squadra sportiva locale fondata dai fratelli Oreglio. Il libro ripercorre il viaggio della squadra, celebrando la sua duratura eredità nelle comunità di Peschiera Borromeo e dell’Oltrepò Pavese. La narrazione è allo stesso tempo nostalgica e stimolante, catturando lo spirito di cameratismo e la gioia delle esperienze condivise.

L’avventura artistica è un’opera autobiografica in cui Oreglio riflette sulla sua carriera trentennale nell’industria dello spettacolo. Il libro racconta il suo percorso dall’esibizione in piccoli locali alla sua trasformazione in una figura di spicco della televisione e del teatro italiani. Accompagnato da un CD di brani selezionati della sua carriera, questo libro offre uno sguardo intimo alle sfide e ai trionfi di una vita dedicata all’arte e alla comicità.

Lista dei migliori libri di Flavio Oreglio su Amazon

Ecco la top list dei 15 migliori libri di Flavio Oreglio che sono presenti su Amazon:

Catartico! Antologia di poesie, aforismi e racconti brevi editi e inediti

Titolo: Catartico! Antologia di poesie, aforismi e racconti brevi editi e inediti

ISBN-13: 978-8869183089

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Salani

Edizione: 15 ottobre 2015

Pagine: 241

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Brev art, vent’anni di momenti catartici: 1

Titolo: Brev art, vent’anni di momenti catartici

ISBN-13: 978-8865061206

Autore: Flavio Oreglio

Prefazione: Enzo Iacchetti

Editore: Sagoma

Edizione: 1a (3 dicembre 2020)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bis. Nuovi momenti catartici

Titolo: Bis

Sottotitolo: Nuovi momenti catartici

ISBN-13: 978-8804512011

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Mondadori

Edizione: Quarta edizione (18 febbraio 2003)

Pagine: 169

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’arte ribelle. Storia del cabaret da Parigi a Milano. Dallo Chat Noir degli Idropatici al Derby del Gruppo Motore

Titolo: L’arte ribelle

Sottotitolo: Storia del cabaret da Parigi a Milano. Dallo Chat Noir degli Idropatici al Derby del Gruppo Motore

ISBN-13: 978-8865061008

Autori: Flavio Oreglio, Saverio Raimondo (Dopo)

Prefazione: Enrico Intra

Prefazione: Roberto Carusi

Prefazione: Tinin Mantegazza

Prefazione: Roberto Brivio

Editore: Sagoma

Edizione: 26 settembre 2019

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia curiosa della scienza. Dal tribunale dell’inquisizione al tribunale della ragione

Titolo: Storia curiosa della scienza

Sottotitolo: Dal tribunale dell’inquisizione al tribunale della ragione

ISBN-13: 978-8867157860

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Salani

Edizione: seconda (9 ottobre 2014)

Pagine: 165

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Siamo una massa di ignoranti. Parliamone

Titolo: Siamo una massa di ignoranti

Sottotitolo: Parliamone

Note: con CD Audio

ISBN-13: 978-8845256134

Autore: Flavio Oreglio

Illustratore: T. Riverso

Editore: Bompiani

Edizione: 19 aprile 2006

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia curiosa della scienza. La rivoluzione degli arabi

Titolo: Storia curiosa della scienza

Sottotitolo: La rivoluzione degli arabi

ISBN-13: 978-8867155132

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Salani

Edizione: 10 ottobre 2013

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il momento è catartico

Titolo: Il momento è catartico

ISBN-13: 978-8804501596

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Mondadori

Edizione: prima (1 febbraio 2002)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Katartiko³. Atto finale

Titolo: Katartiko³

Sottotitolo: Atto finale

ISBN-13: 978-8804524847

Autore: Flavio Oreglio

Illustratore: T. Riverso

Editore: Mondadori

Edizione: mondadori (17 febbraio 2004)

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ignorantologia. Con DVD video

Titolo: Ignorantologia

Sottotitolo: Con DVD video

ISBN-13: 978-8831970150

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Primula

Edizione: 10 novembre 2018

Pagine: 244

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







All’appello mancano anche i presenti

Titolo: All’appello mancano anche i presenti

ISBN-13: 978-8845263019

Autore: Flavio Oreglio

Illustratore: T. Riverso

Editore: Bompiani

Edizione: 13 maggio 2009

Pagine: 161

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Poesie catartiche

Titolo: Poesie catartiche

Note: con CD Audio

ISBN-13: 978-8804526261

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Mondadori

Edizione: 11 novembre 2003

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Aprosdoketon. Polveri comiche, scaglie satiriche e briciole di humour

Titolo: Aprosdoketon

Sottotitolo: Polveri comiche, scaglie satiriche e briciole di humour

ISBN-13: 978-8874246120

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Aliberti

Edizione: 13 maggio 2010

Pagine: 139

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’avventura artistica (1985-2015). Una vita contromano. Autobiografia non autorizzata

Titolo: L’avventura artistica (1985-2015)

Sottotitolo: Una vita contromano. Autobiografia non autorizzata

Note: con CD-Audio

ISBN-13: 978-8831970020

Autore: Flavio Oreglio

Editore: Primula

Edizione: 12 maggio 2018

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











