I 15 migliori libri di Konrad Lorenz

Konrad Lorenz (1903-1989) è stato uno zoologo, etologo e ornitologo austriaco riconosciuto come una delle figure fondatrici dell’etologia, lo studio del comportamento animale. È stato insignito del Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1973, condiviso con Nikolaas Tinbergen e Karl von Frisch, per le scoperte riguardanti l’organizzazione e l’elicitazione di modelli di comportamento individuali e sociali negli animali. Il suo lavoro ha gettato le basi per la comprensione del comportamento animale e umano.

E l’uomo incontrò il cane è un’esplorazione accattivante del profondo legame tra esseri umani e cani. Lorenz combina prove aneddotiche con la ricerca scientifica per svelare la storia evolutiva di questa relazione. Le sue osservazioni evidenziano il rispetto e la comprensione reciproci che hanno reso i cani parte integrante della vita umana.

In L’anello di re Salomone , Lorenz approfondisce il regno animale, condividendo approfondimenti dalle sue esperienze personali con vari specie. Il libro offre una prospettiva unica sul comportamento animale. Descrive la vita emotiva di creature spesso considerate meri argomenti di studio. La narrativa avvincente di Lorenz invita i lettori a riconsiderare le loro opinioni sugli animali e sulle loro capacità.

L’etologia rappresenta un’opera monumentale nel campo della scienza comportamentale. Lorenz introduce i principi fondamentali dell’etologia, tracciando parallelismi tra istinti animali e comportamenti umani. Questo volume completo sfida i lettori a riflettere sugli istinti primordiali che modellano le loro azioni e le norme sociali.

L’altra faccia dello specchio esplora il concetto di conoscenza da una prospettiva etologica. Lorenz sostiene che la comprensione del comportamento animale può offrire spunti sulla cognizione umana e sulla natura della conoscenza stessa. È un viaggio stimolante alle origini della comprensione e della percezione nel mondo animale e alle sue implicazioni per l’uomo.

L’aggressività esamina la natura dell’aggressività sia negli animali che negli esseri umani. Lorenz presenta un argomento convincente secondo cui l’aggressività è un tratto innato, necessario per la sopravvivenza ma potenzialmente distruttivo se incontrollato. La sua analisi del ruolo evolutivo dell’aggressività offre una lente critica attraverso la quale guardare le questioni sociali contemporanee.

Gli otto peccati capitali della nostra civiltà affronta le sfide etiche e ambientali che la società moderna deve affrontare. Lorenz critica i comportamenti e gli atteggiamenti che hanno portato alla crisi ecologica e sociale, sollecitando un ritorno al rispetto per il mondo naturale e a pratiche di vita più sostenibili.

In Il declino dell’uomo , Lorenz presenta una cruda analisi delle conseguenze del progresso tecnologico e del progresso sociale sull’umanità qualità e ambiente naturale. Le sue intuizioni sulla perdita del legame dell’umanità con la natura e con gli altri servono come avvertimento e invito all’azione.

Desideravo diventare un’oca e Vorrei diventare un’oca offrono uno sguardo sul percorso personale di Lorenz e sulle esperienze formative che hanno portato al suo lavoro pionieristico in etologia. Queste opere autobiografiche forniscono uno sguardo intimo sulle motivazioni dietro la sua dedizione per tutta la vita alla comprensione del mondo animale.

Vivere è imparare cattura un dialogo sull’essenza della vita e dell’apprendimento. Attraverso la conversazione con Franz Kreuzer, Lorenz esplora la spinta innata ad acquisire conoscenza e ad adattarsi. Fornisce profonde riflessioni sulla natura dell’esistenza e sul processo di apprendimento.

Intervista sull’etologia presenta i pensieri di Lorenz su questioni chiave dell’etologia. Offre ai lettori un punto di accesso accessibile alle complessità dell’etologia comportamento umano e animale. Il formato dell’intervista lascia trasparire la personalità di Lorenz e la passione per la sua materia, rendendo le idee complesse coinvolgenti e facilmente riconoscibili.

Natura e destino è una raccolta degli scritti successivi di Lorenz, in cui contempla il futuro dell’umanità alla luce dei cambiamenti ambientali e sociali. Le sue riflessioni sulla condizione umana e sul nostro posto nel mondo naturale sono illuminanti e urgenti e richiedono una riconsiderazione del nostro ruolo di custodi della Terra.

La scienza naturale dell’uomo rivisita le prime idee di Lorenz. Offre una prospettiva unica sul suo sviluppo come scienziato e pensatore. Il “Manoscritto russo” fornisce una rara visione dei suoi anni formativi, evidenziando la continuità e l’evoluzione dei suoi pensieri sulla natura, il comportamento e la società.

Io sono qui, tu dove sei? si concentra sull’etologia dell’oca selvatica, una specie che ha avuto un ruolo significativo negli studi di Lorenz. Attraverso osservazioni dettagliate, fa luce sulla comunicazione e sulle strutture sociali all’interno della specie, tracciando parallelismi con la società e i comportamenti umani.

Infine, Lorenz allo specchio propone un autoritratto inedito di Lorenz, rivelando l’uomo dietro lo scienziato. Questo lavoro introspettivo fornisce una comprensione più profonda della sua filosofia e del suo approccio all’etologia.

E l’uomo incontrò il cane

Titolo: E l’uomo incontrò il cane

ISBN-13: 978-8845901638

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Amina Pandolfi

Editore: Adelphi

Edizione: 35 (25 gennaio 1977)

Pagine: 136

L’anello di re Salomone

Titolo: L’anello di re Salomone

ISBN-13: 978-8845906879

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Laura Schwarz

Editore: Adelphi

Edizione: 22 (29 maggio 1989)

Pagine: 274

L’etologia. Il libro che ha fondato la scienza del comportamento animale

Titolo: L’etologia

Sottotitolo: Il libro che ha fondato la scienza del comportamento animale

ISBN-13: 978-8833922010

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Felicita Scapini

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: settima (13 gennaio 2011)

Pagine: 400

L’altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza

Titolo: L’altra faccia dello specchio

Sottotitolo: Per una storia naturale della conoscenza

ISBN-13: 978-8845908156

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Claudia Beltramo Ceppi

Editore: Adelphi

Edizione: sesta (6 maggio 1991)

Pagine: 425

L’aggressività. Il cosiddetto male

Titolo: L’aggressività

Sottotitolo: Il cosiddetto male

ISBN-13: 978-8842827467

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Elisabetta Bolla

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 4 marzo 2021

Pagine: 281

Gli otto peccati capitali della nostra civiltà

Titolo: Gli otto peccati capitali della nostra civiltà

ISBN-13: 978-8845901683

Autore: Konrad Lorenz

Traduttori: L. Biocca Marghieri, L. Fazio Lindner

Editore: Adelphi

Edizione: 27 (25 gennaio 1977)

Pagine: 145

Il declino dell’uomo

Titolo: Il declino dell’uomo

ISBN-13: 978-8893710091

Autore: Konrad Lorenz

Editore: Piano B

Edizione: 23 gennaio 2017

Pagine: 232

Desideravo diventare un’oca

Titolo: Desideravo diventare un’oca

ISBN-13: 978-8879847025

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Anna Pensante

Editore: Luni Editrice

Edizione: 1 settembre 2020

Pagine: 64

Vorrei diventare un’oca. L’autobiografia e la conferenza del Nobel

Titolo: Vorrei diventare un’oca

Sottotitolo: L’autobiografia e la conferenza del Nobel

ISBN-13: 978-8870218480

Autori: Konrad Lorenz, E. Alleva (a cura di)

Traduttore: G. Bernardi

Editore: Franco Muzzio Editore

Edizione: 5 dicembre 1997

Pagine: 113

Vivere è imparare

Titolo: Vivere è imparare

ISBN-13: 978-8833530666

Autori: Konrad Lorenz, Franz Kreuzer

Traduttore: Silvia Verdiani

Editore: Lindau

Edizione: 29 novembre 2018

Pagine: 112

Intervista sull’etologia

Titolo: Intervista sull’etologia

ISBN-13: 978-8894807370

Autori: Konrad Lorenz, Alain de Benoist (a cura di)

Presentazione: Mario Bozzi Sentieri

Traduttori: Pino Grillo, Piero Visani

Editore: Oaks Editrice

Edizione: seconda (19 settembre 2018)

Pagine: 160

Natura e destino

Titolo: Natura e destino

ISBN-13: 978-8804337331

Autori: Konrad Lorenz, I. Eibl Eibesfeldt (a cura di)

Traduttore: A. La Rocca

Editore: Mondadori

Edizione: Prima edizione (4 settembre 1990)

Pagine: 392

La scienza naturale dell’uomo. Il «Manoscritto russo»

Titolo: La scienza naturale dell’uomo

Sottotitolo: Il «Manoscritto russo»

ISBN-13: 978-8804369349

Autori: Konrad Lorenz, Cranach A. von (a cura di)

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 1994

Pagine: 377

Io sono qui, tu dove sei? Etologia dell’oca selvatica

Titolo: Io sono qui, tu dove sei? Etologia dell’oca selvatica

ISBN-13: 978-8804327462

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: M. Keller

Editore: Mondadori

Edizione: Prima edizione (1 gennaio 1990)

Pagine: 280

Lorenz allo specchio. Autoritratto inedito del padre dell’etologia

Titolo: Lorenz allo specchio

Sottotitolo: Autoritratto inedito del padre dell’etologia

ISBN-13: 978-8883588044

Autore: Konrad Lorenz

Traduttore: Carla Piccoli Dal Maso

Editore: Armando Editore

Edizione: 1 ottobre 2005

Pagine: 272

