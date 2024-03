I 15 migliori libri di Roger Scruton

Roger Scruton (1944-2020) è stato un filosofo e scrittore britannico conosciuto per le sue opinioni conservatrici e i suoi contributi all’estetica, alla filosofia politica e alla critica culturale. Formatosi al Jesus College di Cambridge, Scruton ha ricoperto incarichi accademici presso varie istituzioni, tra cui l’Università di Londra e l’Università di Boston. Nel corso della sua carriera ha scritto più di 50 libri, affrontando argomenti che vanno dall’importanza della bellezza nell’arte e nell’architettura alla difesa dei valori culturali occidentali. Nonostante le controversie che hanno circondato le sue posizioni politiche, il lavoro di Scruton rimane ancora oggi influente nei circoli intellettuali conservatori, incarnando un impegno verso il tradizionalismo e una critica dei principi modernisti.

Di cosa parlano i libri di Roger Scruton

In Essere conservatore , il filosofo presenta una visione completa dei pilastri del pensiero conservatore, toccando temi come il nazionalismo, il socialismo e il liberalismo. Questo lavoro è una testimonianza della capacità di Scruton di articolare idee complesse in modo coinvolgente, sostenendo l’apprezzamento della tradizione e delle norme sociali.

Manifesto dei conservatori rappresenta la chiara dichiarazione di fede dell’autore in una società governata dalla tradizione e dal costume. La sua critica alle correnti ideologiche contemporanee è diretta e stimolante. Offre una visione della società che valorizza il passato per informare il futuro.

In Il suicidio dell’Occidente , Scruton esplora le sfide che la civiltà occidentale deve affrontare attraverso un’intervista critica. Discute della perdita dell’identità culturale e storica, evidenziando i pericoli derivanti dal licenziamento della tradizione a favore dei valori fugaci della modernità.

Guida filosofica per tipi intelligenti demistifica la filosofia rendendola accessibile a tutti. L’autore sostiene che la riflessione filosofica sulle grandi e piccole domande della vita dovrebbe essere seria e divertente, colmando il divario tra il discorso filosofico intellettuale e le preoccupazioni quotidiane.

In La cultura conta , l’autore difende la tradizione classica dal nichilismo moderno. Descrive la conoscenza emotiva e morale della cultura. Sostiene l’importanza di Platone, Aristotele e altre icone nel plasmare il nostro panorama morale, sostenendo la conservazione del nostro patrimonio culturale.

Comprendere la musica offre un’esplorazione della filosofia e dell’interpretazione della musica. Scruton approfondisce il ruolo della musica nella cultura e la sua capacità di esprimere stati metafisici, posizionandola come una forma d’arte unica che trascende il linguaggio e il contesto convenzionali.

Sulla caccia rivela le riflessioni sulla caccia, fondendo umorismo e profondità. Presenta la caccia come una connessione con la natura e la cultura. Offre approfondimenti sulle relazioni uomo-animale e sul significato culturale delle tradizioni venatorie.

La tradizione e il sacro affronta il disprezzo contemporaneo per l’eredità culturale dell’Europa. Scruton critica l’attacco secolare alla tradizione religiosa, sostenendo una riscoperta del sacro nella nostra cultura e del fondamento morale che fornisce.

Confessioni di un eretico mette in mostra l’ampio pensiero di Scruton su estetica, politica e civiltà. Questa raccolta di saggi sfida lo status quo. Offre approfondimenti non convenzionali sulle questioni contemporanee e sul valore duraturo dei principi conservatori.

Il volto di Dio affronta l’importanza di Dio in un mondo disincantato. Scruton esplora la filosofia, l’arte e la letteratura per sostenere la presenza del divino nella vita di tutti i giorni, sollecitando un ritorno alla fede come contrappeso al vuoto moderno.

Sulla natura umana intraprende una difesa dell’unicità umana contro visioni scientifiche riduttive. Difende la complessità della coscienza e della moralità umana, sostenendo una visione degli esseri umani come esseri riflessivi capaci di formare relazioni significative e creare un mondo intriso di valore.

Il bisogno di nazione afferma l’importanza dell’identità nazionale per la pace e i diritti umani. Scruton critica il disprezzo dello stato-nazione e mette in guardia contro i pericoli di una governance sovranazionale, sostenendo la preservazione della sovranità nazionale.

In L’Occidente e gli altri , l’autore esamina i difficili rapporti tra il mondo islamico e l’Occidente. Descrive le differenze fondamentali nelle concezioni politiche e religiose, sostenendo la superiorità della tradizione occidentale di democrazia secolare e liberale.

Bevo dunque sono è un omaggio filosofico al vino e al suo ruolo nella civiltà. Abbina giocosamente i filosofi con le loro bevande appropriate, intrecciando l’apprezzamento per il vino con una critica delle astrazioni metafisiche.

Vivere conservatore presenta un dialogo che attraversa la vita e i pensieri di Scruton. Dalla sua educazione ai suoi contributi filosofici e culturali, questa conversazione intima offre una visione unica della mentalità conservatrice, fondendo la narrativa personale con riflessioni politiche e filosofiche più ampie.

Lista dei migliori libri di Roger Scruton su Amazon

Ecco la lista dei 15 migliori libri di Roger Scruton che sono in vendita su Amazon:

Essere conservatore

Titolo: Essere conservatore

ISBN-13: 978-8889341926

Autori: Roger Scruton, Oscar Sanguinetti (a cura di)

Editore: D’Ettoris

Edizione: 20 novembre 2015

Pagine: 296

Manifesto dei conservatori

Titolo: Manifesto dei conservatori

ISBN-13: 978-8860301048

Autore: Roger Scruton

Traduttore: D. Damiani

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 31 gennaio 2007

Pagine: 259

Il suicidio dell’Occidente

Titolo: Il suicidio dell’Occidente

ISBN-13: 978-8893662352

Autori: Roger Scruton, Luigi Iannone (a cura di)

Editore: Le Lettere

Edizione: New (10 giugno 2021)

Pagine: 81

Guida filosofica per tipi intelligenti

Titolo: Guida filosofica per tipi intelligenti

ISBN-13: 978-8870784541

Autore: Roger Scruton

Traduttore: C. Turchetti

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 1 giugno 1997

Pagine: 164

La cultura conta. Fede e sentimento in un mondo sotto assedio

Titolo: La cultura conta

Sottotitolo: Fede e sentimento in un mondo sotto assedio

ISBN-13: 978-8834316627

Autore: Roger Scruton

Traduttore: S. Galli

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 18 giugno 2008

Pagine: 120

Comprendere la musica. Filosofia e interpretazione

Titolo: Comprendere la musica

Sottotitolo: Filosofia e interpretazione

ISBN-13: 978-8868790431

Autore: Roger Scruton

Editore: Cantagalli

Edizione: 29 luglio 2014

Pagine: 360

Sulla caccia. Riflessioni filosofiche per un’apologia dell’ars venandi

Titolo: Sulla caccia

Sottotitolo: Riflessioni filosofiche per un’apologia dell’ars venandi

ISBN-13: 978-8825301489

Autore: Roger Scruton

Editore: Editoriale Olimpia

Edizione: 1 febbraio 2007

Pagine: 150

La tradizione e il sacro

Titolo: La tradizione e il sacro

ISBN-13: 978-8834328156

Autore: Roger Scruton

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 11 marzo 2015

Pagine: 97

Confessioni di un eretico

Titolo: Confessioni di un eretico

ISBN-13: 978-8893280457

Autori: Roger Scruton, Oscar Sanguinetti (a cura di)

Editore: D’Ettoris

Edizione: 31 maggio 2018

Pagine: 192

Il volto di Dio

Titolo: Il volto di Dio

ISBN-13: 978-8834322727

Autore: Roger Scruton

Traduttore: S. Galli

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 3 aprile 2013

Pagine: 176

Sulla natura umana

Titolo: Sulla natura umana

ISBN-13: 978-8834334027

Autore: Roger Scruton

Traduttore: Stefano Galli

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 15 marzo 2018

Pagine: 136

Il bisogno di nazione

Titolo: Il bisogno di nazione

ISBN-13: 978-8860874771

Autore: Roger Scruton

Editore: Le Lettere

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 74

L’Occidente e gli altri. La globalizzazione e la minaccia terroristica

Titolo: L’Occidente e gli altri

Sottotitolo: La globalizzazione e la minaccia terroristica

ISBN-13: 978-8834310915

Autore: Roger Scruton

Traduttore: R. Caruso

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 30 novembre 2004

Pagine: 135

Bevo dunque sono. Guida filosofica al vino

Titolo: Bevo dunque sono

Sottotitolo: Guida filosofica al vino

ISBN-13: 978-8860303578

Autore: Roger Scruton

Traduttore: G. Rigamonti

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 5 maggio 2010

Pagine: 252

Vivere conservatore. Conversazioni con Mark Dooley

Titolo: Vivere conservatore

Sottotitolo: Conversazioni con Mark Dooley

ISBN-13: 978-8898620760

Autori: Roger Scruton, Francesco Giubilei (a cura di)

Editore: Giubilei Regnani

Edizione: 21 ottobre 2021

Pagine: 338

Tabella riepilogativa dei migliori libri di Roger Scruton