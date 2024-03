I 15 migliori libri di William Somerset Maugham

William Somerset Maugham (1874-1965) è stato un drammaturgo, romanziere e scrittore di racconti britannico, rinomato per la sua maestria nel raccontare storie e per l’esplorazione approfondita della natura umana e delle norme sociali. Le sue opere, spesso caratterizzate da uno stile chiaro e disadorno e da una profonda attenzione ai vizi umani, in parte ricondotti dallo stesso autore a vera e propria follia, gli valsero ampi consensi. Le sue opere più celebri continuano ad essere apprezzate per la loro profondità psicologica e precisione narrativa.

Coprono una vasta gamma di temi, dall’amore e dal tradimento alle ricerche esistenziali e alle complessità della natura umana.

Di cosa parlano i libri di William Somerset Maugham

In Il velo dipinto , veniamo trasportati a Hong Kong negli anni ’20, dove la relazione adultera di Kitty Fane porta a risultati inaspettati. conseguenze. Dopo che la sua relazione viene scoperta, suo marito Walter, un batteriologo, decide di trasferirsi in un remoto villaggio della Cina devastato da un’epidemia di colera, sperando che le dure condizioni esigano la sua vendetta. Il romanzo esplora i temi della redenzione, le complessità dell’amore e la ricerca di significato in mezzo alle avversità.

Il filo del rasoio segue il viaggio spirituale di Larry Darrell dopo la prima guerra mondiale, mentre cerca di trovare la pace interiore e significato nella vita, abbandonando la società materialistica americana. La sua ricerca lo porta in Europa e in India, esplorando temi di ricerca esistenziale, lo scontro tra materialismo e spiritualità e la complessità delle relazioni umane.

Schiavo d’amore approfondisce la vita di Philip Carey, un orfano con un piede torto, che affronta le sfide di amore, desiderio e accettazione di sé. Il suo amore non corrisposto per Mildred, una donna manipolatrice e non amorevole, e i suoi tentativi di trovare realizzazione nella vita, riflettono sui temi dell’ossessione, della libertà e della condizione umana.

Il mago ci presenta Oliver Haddo, una figura sinistra ossessionata dal creare la vita attraverso mezzi magici. Il suo percorso si incrocia con Arthur Burdon e la sua fidanzata, Margaret, portandolo a un racconto oscuro e mistico che esplora i confini tra scienza e magia, la natura dell’ossessione e la ricerca del potere.

In Lo spirito errabondo , Maugham offre una raccolta di saggi e riflessioni che spaziano dagli aneddoti personali alla critica letteraria e filosofica lavora, mettendo in mostra la sua intelligenza, intuizione e capacità di osservazione sulle varie esperienze della vita.

La luna e sei soldi è ispirato alla vita di Paul Gauguin. Racconta il brusco allontanamento di Charles Strickland dalla sua vita convenzionale per dedicarsi alla pittura, riflettendo sui sacrifici fatti per l’arte, sulla natura del genio e sulla ricerca dell’autenticità.

Acque morte è incentrato su un triangolo amoroso ambientato sullo sfondo dei Mari del Sud, dove passione, tradimento e una la ricerca di redenzione porta a conseguenze tragiche, esplorando temi della fragilità umana, il potere distruttivo dell’amore e la ricerca dell’espiazione.

Ashenden o L’agente inglese offre uno sguardo al mondo dello spionaggio durante la prima guerra mondiale, basato sul racconto di Maugham esperienze come agente segreto. La raccolta di storie esplora le ambiguità morali della guerra, la natura dell’inganno e gli aspetti umani del lavoro di spionaggio.

Una donna di mondo e altri racconti presenta una serie di storie che approfondiscono la complessità delle relazioni umane e delle norme sociali e le ironie della vita, dimostrando la profonda comprensione di Maugham della natura umana e la sua padronanza della forma del racconto.

Ritorno all’isola comprende due racconti accattivanti che rivisitano i temi dell’amore, dell’isolamento e della ricerca di significato in luoghi remoti., ambientazioni tropicali, che offrono spunti sulla psiche umana e sull’eterna ricerca di appartenenza.

La diva Julia esplora la vita di Julia Lambert, una celebre attrice la cui vita personale è tumultuosa quanto lo è la sua carriera riuscito. Il romanzo esamina le intersezioni tra arte, amore e le maschere che le persone indossano, sia dentro che fuori dal palco.

La lettera è una storia di omicidi, ricatti e fino a che punto le persone sono disposte a proteggere la propria reputazione. Ambientata nella Singapore coloniale, è una storia che svela il ventre oscuro dell’alta società, esplorando i temi della colpa, dell’inganno e della complessa natura della verità.

In villa è ambientato a Firenze e coinvolge una bella vedova, due uomini che la amano e un incidente scandaloso. È una storia che esplora i temi dell’amore, della gelosia e delle scelte che ci definiscono, il tutto sullo sfondo della pittoresca campagna italiana.

Storie ciniche è una raccolta che espone il cinismo e le ambiguità morali della società attraverso narrazioni acute e spiritose. L’acuta osservazione e l’umorismo secco di Maugham analizzano le debolezze umane, le norme sociali e la natura spesso ridicola della condotta umana.

Taccuino di uno scrittore offre uno sguardo raro sul processo creativo, sui pensieri e sulle osservazioni di Maugham nel corso della sua vita. È una raccolta affascinante che rivela la mente di uno degli scrittori più longevi del XX secolo. Fornisce spunti sul suo genio letterario e sulle esperienze che hanno caratterizzato la sua opera.

Lista dei migliori libri di William Somerset Maugham su Amazon

Ed ora la lista dei 15 migliori libri di William Somerset Maugham che si possono trovare su Amazon italiano:

VELO DIPINTO (IL)

Titolo: VELO DIPINTO (IL)

ISBN-13: 978-8845925733

Autore: Maugham William Somerset

Editore: ADELPHI

Edizione: 6 aprile 2011

Pagine: 234

Formato: copertina flessibile







Il filo del rasoio: 355

Titolo: Il filo del rasoio

Sottotitolo: 355

ISBN-13: 978-8845924309

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: 7 ottobre 2009

Pagine: 408

Formato: copertina flessibile







Schiavo d’amore

Titolo: Schiavo d’amore

ISBN-13: 978-8845927058

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: 20 giugno 2012

Pagine: 619

Formato: copertina flessibile







Il mago

Titolo: Il mago

ISBN-13: 978-8845934872

Autori: W. Somerset Maugham, Paola Faini (a cura di)

Editore: Adelphi

Edizione: 2 luglio 2020

Pagine: 254

Formato: copertina flessibile







Lo spirito errabondo

Titolo: Lo spirito errabondo

ISBN-13: 978-8845932946

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Gianni Pannofino

Editore: Adelphi

Edizione: 11 settembre 2018

Pagine: 266

Formato: copertina flessibile







La luna e sei soldi

Titolo: La luna e sei soldi

ISBN-13: 978-8845928055

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: 8 maggio 2013

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Acque morte

Titolo: Acque morte

ISBN-13: 978-8845922459

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: 23 gennaio 2008

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Ashenden o L’agente inglese

Titolo: Ashenden o L’agente inglese

ISBN-13: 978-8845923050

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: 10 settembre 2008

Pagine: 277

Formato: copertina flessibile







Una donna di mondo e altri racconti

Titolo: Una donna di mondo e altri racconti

ISBN-13: 978-8845927874

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Simona Sollai

Editore: Adelphi

Edizione: 15 maggio 2013

Pagine: 245

Formato: copertina flessibile







Ritorno all’isola

Titolo: Ritorno all’isola

ISBN-13: 978-8836805822

Autore: W. Somerset Maugham

Editore: Passigli

Edizione: 30 aprile 1999

Pagine: 96

Formato: copertina flessibile







La diva Julia

Titolo: La diva Julia

ISBN-13: 978-8845919978

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: terza (25 maggio 2005)

Pagine: 275

Formato: copertina flessibile







La lettera

Titolo: La lettera

ISBN-13: 978-8845923166

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: 22 ottobre 2008

Pagine: 70

Formato: copertina flessibile







In villa

Titolo: In villa

ISBN-13: 978-8845914560

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Franco Salvatorelli

Editore: Adelphi

Edizione: dodicesima (19 maggio 1999)

Pagine: 126

Formato: copertina flessibile







Storie ciniche

Titolo: Storie ciniche

ISBN-13: 978-8845930010

Autore: W. Somerset Maugham

Editore: Adelphi

Edizione: 28 maggio 2015

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Taccuino di uno scrittore

Titolo: Taccuino di uno scrittore

ISBN-13: 978-8845936098

Autore: W. Somerset Maugham

Traduttore: Gianni Pannofino

Editore: Adelphi

Edizione: 2 settembre 2021

Pagine: 412

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di William Somerset Maugham