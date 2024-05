I 15 migliori libri sull’esplorazione subacquea

Di cosa parlano i libri su esplorazione subacquea

Storie sommerse approfondisce il fascino dei relitti sottomarini, raccontando venticinque relitti di navi e aerei attraverso gli occhi degli storici, narratori e bambini stupiti, fondendo eventi storici con vivide descrizioni di esplorazioni sottomarine e della nuova vita che ospitano questi relitti.

ACQUANAUTA offre un avvincente resoconto autobiografico della vita di Rick Stanton, evidenziando il suo ruolo chiave nel salvataggio nella grotta di Tham Luang nel 2018. Thailandia, raccontando nel dettaglio la sua esclusiva attrezzatura subacquea fai-da-te e l’avvincente storia dietro la missione di salvataggio senza precedenti.

Storie di corallari racconta le epiche avventure dei subacquei corallini che sfidarono le profondità per la libertà, descrivendo le loro attrezzature innovative, variegate compagni e le vite interconnesse di chi cercava l’oro rosso nel Mar Mediterraneo.

Guida completa per subacquei di Carrie Miller e Chris Taylor presenta una guida illustrata ad alcuni dei migliori siti di immersione del mondo, unendo storie avvincenti, consigli di esperti e immagini straordinarie provenienti da oltre 250 ore sott’acqua in cinquanta località uniche in tutto il mondo.

Psicologia e psicodinamica dell’immersione subacquea esplora le dinamiche psicologiche delle immersioni subacquee, affrontando aspetti motivazionali, sfide emotive, ansia e le implicazioni psicologiche delle esperienze subacquee, comprese le applicazioni terapeutiche ed educative delle immersioni.

Manuale di speleologia subacquea di Luigi Casati è un manuale tecnico per l’impegnativa disciplina della speleologia subacquea. Descrive la necessità di una rigorosa preparazione tecnica e psicofisica per esplorare in sicurezza le grotte sommerse, ricca di esperienze vissute in prima persona dall’autore.

Luigi Miraglia, pioniere della caccia subacquea fornisce un resoconto storico di Luigi Miraglia, uno dei primi pionieri della caccia subacquea. Offre uno sguardo affascinante sulla vita e sui successi di questa figura influente nel campo della pesca subacquea.

Il meglio dell’Italia sott’acqua di Francesco Saverio D’Aquino e Fabio Perozzi guida i lettori attraverso le migliori immersioni d’Italia luoghi, tra cui aree marine protette, siti archeologici e notevoli relitti di navi, con un focus sulla bellezza e l’unicità dei paesaggi sottomarini italiani.

Cosa vive nel Mediterraneo? è una guida sul campo che identifica varie specie marine nel Mediterraneo, descrivendone in dettaglio gli habitat, le caratteristiche distintive e le potenziali confusioni, arricchita con oltre 100 nuove fotografie e che copre più di 400 specie.

L’ABC della subacquea di Chiara Gambardella funge da guida introduttiva all’immersione ricreativa. Copre argomenti essenziali come la fisica subacquea, attrezzatura, sicurezza e ambienti sottomarini. Offre una solida base per i principianti.

Educatore subacqueo di Andrea Neri unisce ricerca ed esperienza pratica per esaminare il significato più profondo dell’insegnamento subacqueo. Offre spunti critici le dinamiche educative tra istruttori e allievi, e proponendo un approccio più completo all’educazione subacquea.

La fotografia naturalistica subacquea di Massimo Boyer si rivolge ad aspiranti fotografi subacquei. Copre tecniche per catturare la vita marina, comporre scatti e documentare il comportamento subacqueo, fondendo indicazioni tecniche con prospettive artistiche e scientifiche.

Storia dei sottomarini di James P. Delgado ripercorre l’evoluzione dei sottomarini da concetti antichi a moderne navi a propulsione nucleare, esplorando i loro progressi tecnologici, i ruoli strategici nella guerra e i contributi all’esplorazione scientifica, con illustrazioni dettagliate.

Le rotte dei convogli di Paolo Palladino racconta l’esplorazione subacquea dei relitti della Seconda Guerra Mondiale nel Mar Ionio, descrivendone nel dettaglio gli eventi storici e l’importanza strategica delle rotte dei convogli e gli affascinanti relitti che i subacquei possono esplorare oggi.

HMS Safari di Eleonora Medda e Gabriele Paparo racconta la storia del sottomarino britannico HMS Safari, intrecciando le esperienze di il suo equipaggio, le missioni della nave e l’esplorazione del suo relitto. Fornisce un vivido ritratto della vita a bordo di un sottomarino in tempo di guerra.

Storie sommerse. Esplorazioni tra i relitti

Titolo: Storie sommerse

Sottotitolo: Esplorazioni tra i relitti

ISBN-13: 978-8836101122

Autore: Paolo Ponga

Editore: Edizioni Il Frangente

Edizione: 2022 (23 marzo 2022)

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







ACQUANAUTA: La mia vita sotto la superficie

Titolo: ACQUANAUTA

Sottotitolo: La mia vita sotto la superficie

ISBN-13: 9791280628688

Autore: Rick Stanton

Traduttore: Valeria Carbone Basile

Editore: Di Leandro & Partners

Pagine: 498

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storie di corallari. Le avventure degli uomini che hanno sfidato gli abissi

Titolo: Storie di corallari

Sottotitolo: Le avventure degli uomini che hanno sfidato gli abissi

ISBN-13: 978-8866491699

Autore: Ninni Ravazza

Editore: Magenes

Edizione: 7 agosto 2019

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida completa per subacquei. Le migliori immersioni del mondo e incredibili esperienze sopra e sotto la superficie del mare

Titolo: Guida completa per subacquei

Sottotitolo: Le migliori immersioni del mondo e incredibili esperienze sopra e sotto la superficie del mare

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854052222

Autori: Carrie Miller, Chris Taylor

Prefazione: Brian Skerry

Traduttore: Edoardo Rossi

Editore: White Star

Edizione: illustrata (9 maggio 2023)

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Psicologia e psicodinamica dell'immersione subacquea

Titolo: Psicologia e psicodinamica dell'immersione subacquea

ISBN-13: 978-8846472205

Autori: Salvatore Capodieci, Maria Luisa Gargiulo, Girolamo Lo Verso, Gaetano Venza

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (17 giugno 2016)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di speleologia subacquea

Titolo: Manuale di speleologia subacquea

ISBN-13: 978-8825301557

Autore: Luigi Casati

Editore: Editoriale Olimpia

Edizione: 1 maggio 2007

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Luigi Miraglia, pioniere della caccia subacquea

Titolo: Luigi Miraglia, pioniere della caccia subacquea

ISBN-13: 978-8825300840

Autore: L. Stuart Tovini (a cura di)

Editore: Editoriale Olimpia

Edizione: 1 marzo 2005

Pagine: 122

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il meglio dell'Italia sott'acqua. Dal Tirreno all'Adriatico, le immersioni da non mancare

Titolo: Il meglio dell'Italia sott'acqua

Sottotitolo: Dal Tirreno all'Adriatico, le immersioni da non mancare

ISBN-13: 978-8865945087

Autori: Francesco Saverio D'Aquino, Fabio Perozzi

Editore: Nutrimenti

Edizione: 29 giugno 2017

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cosa vive nel Mediterraneo? Guida all'identificazione per i subacquea e snorkeling

Titolo: Cosa vive nel Mediterraneo? Guida all'identificazione per i subacquea e snorkeling

ISBN-13: 978-8866940166

Autori: Matthias Bergbauer, Bernd Humberg

Editore: Ricca

Edizione: 22 maggio 2014

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L'ABC della subacquea. Un primo approccio all'incredibile mondo delle immersioni ricreative

Titolo: L'ABC della subacquea

Sottotitolo: Un primo approccio all'incredibile mondo delle immersioni ricreative

ISBN-13: 978-8866490449

Autore: Chiara Gambardella

Editore: Magenes

Edizione: 30 ottobre 2013

Pagine: 141

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Educatore subacqueo. Tecniche, errori dinamiche avanzate di insegnamento e analisi interattiva istruttore/studente

Titolo: Educatore subacqueo

Sottotitolo: Tecniche, errori dinamiche avanzate di insegnamento e analisi interattiva istruttore/studente

ISBN-13: 978-8875865689

Autore: Andrea Neri

Editore: La Mandragora Editrice

Edizione: 3 luglio 2018

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La fotografia naturalistica subacquea. Tra tecnica, arte e scienza

Titolo: La fotografia naturalistica subacquea

Sottotitolo: Tra tecnica, arte e scienza

ISBN-13: 978-8866490548

Autore: Massimo Boyer

Editore: Magenes

Edizione: 26 febbraio 2014

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia dei sottomarini. La guerra subacquea dalle origini ai tempi nostri

Titolo: Storia dei sottomarini

Sottotitolo: La guerra subacquea dalle origini ai tempi nostri

ISBN-13: 9791255210795

Autore: James P. Delgado

Traduttore: Daniele Guglielmi

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 28 luglio 2023

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







HMS Safari. Il sommergibile, le navi, i relitti

Titolo: HMS Safari

Sottotitolo: Il sommergibile, le navi, i relitti

ISBN-13: 978-8887376739

Autori: Eleonora Medda, Gabriele Paparo

Editore: Magenes

Edizione: 19 febbraio 2024

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











