I 2 migliori libri di Francesco La Licata

Francesco La Licata (1947) è un giornalista e autore italiano, riconosciuto per la sua esplorazione dell’influenza della mafia all’interno della società italiana. Il suo lavoro include in particolare collaborazioni a libri che approfondiscono gli intricati rapporti tra mafia e Stato, facendo luce su dinamiche nascoste attraverso narrazioni dettagliate. La carriera giornalistica di La Licata è stata segnata dall’impegno a svelare i complessi strati della criminalità organizzata

. Scopri le vite di Giovanni Falcone e Vito Ciancimino, svelate da Francesco La Licata e Massimo Ciancimino, per approfondire gli angoli più oscuri dell’Italia.

Di cosa parlano i libri di Francesco La Licata

Storia di Giovanni Falcone ripercorre la vita di Giovanni Falcone, magistrato che ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta italiana contro la mafia. Attraverso il racconto di Francesco La Licata, i lettori vengono condotti in un viaggio che mette in luce la dedizione di Falcone, le sue lotte contro la presa della mafia sulla società e la sua tragica fine nella strage di Capaci. Il libro si basa su testimonianze e storie personali. Fornisce una visione profonda dell’uomo dietro la missione, della sua incrollabile fede nella giustizia e dell’eredità che ha lasciato nella battaglia in corso contro la criminalità organizzata.

Don Vito presenta un racconto avvincente della vita di Vito Ciancimino, narrato da suo figlio, Massimo Ciancimino. Approfondisce quattro decenni di legami nascosti tra la mafia e lo Stato italiano, visti attraverso gli occhi di una delle figure più controverse della Sicilia. Il libro fa luce su numerosi eventi storici, come il “sacco di Palermo”, e argomenti controversi come le trattative Stato-mafia. Offre uno sguardo dettagliato sull’intricata rete di politica, criminalità e accordi segreti che hanno caratterizzato la storia italiana moderna. Attraverso il racconto di Massimo, i lettori acquisiscono una visione senza precedenti delle operazioni clandestine e delle figure che hanno influenzato il corso degli eventi, rendendo questo lavoro un pezzo cruciale per comprendere le complessità della lotta dell’Italia contro la criminalità organizzata.

Lista dei migliori libri di Francesco La Licata su Amazon

Di seguito la lista dei 2 migliori libri di Francesco La Licata che si trovano su Amazon Italia:

Storia di Giovanni Falcone

Titolo: Storia di Giovanni Falcone

ISBN-13: 978-8807880773

Autore: Francesco La Licata

Editore: Feltrinelli

Edizione: 27 dicembre 2012

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Don Vito. Le relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone d’eccezione

Titolo: Don Vito

Sottotitolo: Le relazioni segrete tra Stato e mafia nel racconto di un testimone d’eccezione

ISBN-13: 978-8807723988

Autori: Massimo Ciancimino, Francesco La Licata

Editore: Feltrinelli

Edizione: 9 gennaio 2013

Pagine: 313

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Francesco La Licata