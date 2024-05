I 20 migliori libri di Andrea Molesini

Di cosa parlano i libri di Andrea Molesini

L’avventura di Ulisse reinventa l’epopea viaggio di Ulisse attraverso una narrazione vivida che cattura la sua ricerca e le prove di Penelope e Telemaco. Molesini presenta un’interpretazione vivace ma rispettosa dell’antico poema di Omero, esplorando i temi del desiderio e della vendetta, ideale per i giovani lettori curiosi della mitologia greca.

Non tutti i bastardi sono di Vienna offre uno sguardo avvincente sull’occupazione austro-ungarica di un piccolo villaggio italiano durante Prima Guerra Mondiale. La narrazione si svolge a Villa Spada dove un mix di personaggi, dagli aristocratici ai servitori, interagiscono sotto la tensione dell’occupazione nemica, evidenziando la complessa interazione di lealtà, tradimento e integrità personale sullo sfondo della guerra.

Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco intreccia la storia di due anziani pirati, Panciagialla e Copecoperso, intraprendendo un viaggio stravagante per curare il mal di denti, conducendoli attraverso incontri con vivaci creature della foresta e sfide. Questa storia affascinante unisce umorismo e avventura.

Non si uccide di martedì si tuffa nei vicoli bui delle Venezia e Rodi dell’era fascista, inventando una commedia nera il testamento di una ricca vedova e le acque torbide dei coinvolgimenti familiari e criminali che si aprono. Andrea Molesini crea una narrazione avvincente che collega crimine, storia e intrighi, mettendo in mostra il fascino eterno di Venezia.

Il rogo della Repubblica è ambientato nel 1480 in un piccolo paese vicino a Treviso, dove la scomparsa di un bambino porta ad accuse di omicidio rituale contro la comunità ebraica. Questo romanzo storico esplora i temi della giustizia e della fede, intrecciando una storia di cospirazione e redenzione con lo sfondo dei tumulti politici e religiosi di Venezia.

La primavera del lupo racconta la storia di Pietro, un bambino di dieci anni che attraversa gli orrori della Guerra Mondiale II. Da un convento appartato, lui e un gruppo eterogeneo sono costretti a fuggire dai nazisti, incontrando pericolo e cameratismo.

La solitudine dell’assassino approfondisce la psiche tormentata di Carlo Malaguti, un anziano assassino uscito di prigione, e i suoi incontro con Luca Rainer, traduttore. Questo romanzo esplora i temi della colpa, della redenzione e dei fardelli del passato, mentre Malaguti affronta le sue verità a lungo represse in una società che fatica a capirlo.

Dove un’ombra sconsolata mi cerca racconta il passaggio di Guido dall’infanzia all’adolescenza nella Venezia in tempo di guerra, dipingendo un vivido ritratto di le sue avventure familiari e clandestine durante l’epoca fascista e la successiva occupazione nazista.

Presagio cattura l’atmosfera tesa di Venezia poco prima della prima guerra mondiale. La narrazione è incentrata su Niccolò Spada, un albergatore catturato tra il lusso dell’Excelsior Hotel e il caos imminente della guerra, riflettendo sull’interazione tra storia e destino personale mentre l’Europa si trova sull’orlo dell’autodistruzione.

Così belle da innamorare le stelle funge da manuale per l’arte della poesia, in cui Andrea Molesini condivide approfondimenti sul ritmo, metafora e forma poetica, con l’obiettivo di ispirare poeti sia in erba che esperti. È una guida accessibile che demistifica il processo creativo, rendendo accessibile a tutti il potere di trasformazione della poesia.

Il mio primo Elmer presenta ai giovani lettori Elmer, l’elefante patchwork che insegna il valore della diversità e dell’accettazione. Questa deliziosa storia per bambini utilizza illustrazioni vivaci e testo semplice per celebrare l’individualità e l’amicizia.

Nonna Vudù e la congiura delle zie offre una storia bizzarra e incantevole di nonna Vudù e della sua eccentrica famiglia, fondendo la magia con la vita di tutti i giorni. La storia coinvolge i giovani lettori con la sua vivida immaginazione e personaggi unici, creando un mondo stravagante in cui il banale diventa straordinario.

Finferli caldi comprende sette storie interconnesse che uniscono folklore e fantasia moderna, creando un mosaico di racconti incantevoli e riflessivi. Queste storie sfidano il lettore a riconsiderare l’ordinario, presentato con una miscela di surreale e poetico.

Aznif e la strega maldestra racconta le magiche avventure di Aznif, che vive in una città più leggera dell’aria. Questa storia fonde fantasia e realtà, trascinando i lettori in un mondo in cui i confini tra i due si confondono.

Quando ai veneziani crebbe la coda intreccia una narrazione fantastica ambientata a Venezia, dove il realismo magico colora la vita quotidiana dei suoi abitanti. Questa storia affascina con il suo stile lirico e la trama fantasiosa, dove il folklore e il fascino locale dipingono un’immagine vivida di una città tanto stravagante quanto reale.

All’ombra del lungo camino racconta una toccante storia di amicizia e sopravvivenza in un campo di concentramento nazista, dove le linee tra realtà e fantasia sfocata. Due giovani prigionieri, uno zingaro e un ragazzo ebreo, trovano conforto l’uno nell’altro e nell’inaspettata gentilezza di esseri magici in mezzo agli orrori della guerra.

L’occhio rapace è una raccolta di saggi critici che esplorano i regni sfumati della poesia e della prosa. Molesini esamina varie opere e stili letterari con spunti che collegano la sensibilità classica e moderna, arricchendo la comprensione del lettore dell’arte letteraria.

Lista dei migliori libri di Andrea Molesini su Amazon

Qui sotto la lista dei 20 migliori libri di Andrea Molesini che sono disponibili su Amazon italiano:

L’avventura di Ulisse. Oscar Junior

Titolo: L’avventura di Ulisse

Sottotitolo: Oscar Junior

ISBN-13: 978-8804604389

Autore: Andrea Molesini

Editore: Mondadori

Edizione: seconda (1 marzo 2011)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Non tutti i bastardi sono di Vienna

Titolo: Non tutti i bastardi sono di Vienna

ISBN-13: 978-8838925009

Autore: Andrea Molesini

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: prima (23 settembre 2010)

Pagine: 376

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco

Titolo: Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco

ISBN-13: 9791259850904

Autore: Andrea Molesini

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 17 febbraio 2023

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Non si uccide di martedì

Titolo: Non si uccide di martedì

ISBN-13:

Autore: Andrea Molesini

Editore: Sellerio Editore

Edizione: 4 luglio 2023

Pagine: 141

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







Il rogo della Repubblica

Titolo: Il rogo della Repubblica

ISBN-13: 978-8838941979

Autore: Andrea Molesini

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: prima (27 maggio 2021)

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La primavera del lupo

Titolo: La primavera del lupo

ISBN-13: 978-8838930546

Autore: Andrea Molesini

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 9 maggio 2013

Pagine: 295

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La solitudine dell’assassino

Titolo: La solitudine dell’assassino

ISBN-13: 978-8817098601

Autore: Andrea Molesini

Editore: Rizzoli

Edizione: prima (6 febbraio 2018)

Pagine: 366

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dove un’ombra sconsolata mi cerca

Titolo: Dove un’ombra sconsolata mi cerca

ISBN-13: 978-8838939211

Autore: Andrea Molesini

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 4 aprile 2019

Pagine: 282

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Presagio

Titolo: Presagio

ISBN-13: 978-8838931956

Autore: Andrea Molesini

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 8 maggio 2014

Pagine: 170

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Così belle da innamorare le stelle. Piccolo manuale per imparare a scrivere e leggere poesie

Titolo: Così belle da innamorare le stelle

Sottotitolo: Piccolo manuale per imparare a scrivere e leggere poesie

ISBN-13: 978-8817099301

Autore: Andrea Molesini

Illustratore: Alberto Rebori

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 8 maggio 2018

Pagine: 140

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il mio primo Elmer

Titolo: Il mio primo Elmer

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8804702504

Autore: David McKee

Traduttore: Andrea Molesini

Editore: Mondadori

Edizione: illustrata (13 novembre 2018)

Pagine: 10

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Nonna Vudù e la congiura delle zie

Titolo: Nonna Vudù e la congiura delle zie

ISBN-13: 978-8817086356

Autore: Andrea Molesini

Illustratore: Aurora Cacciapuoti

Editore: Rizzoli

Edizione: 13 ottobre 2016

Pagine: 124

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Finferli caldi

Titolo: Finferli caldi

ISBN-13: 978-8817086332

Autore: Andrea Molesini

Illustratore: A. Rebori

Editore: Rizzoli

Edizione: 26 maggio 2016

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Aznif e la strega maldestra

Titolo: Aznif e la strega maldestra

ISBN-13: 978-8817086257

Autore: Andrea Molesini

Illustratore: F. Gilberti

Editore: Rizzoli

Edizione: 26 maggio 2016

Pagine: 86

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Quando ai veneziani crebbe la coda

Titolo: Quando ai veneziani crebbe la coda

ISBN-13: 978-8817086318

Autore: Andrea Molesini

Illustratore: Alberto Rebori

Editore: Rizzoli

Edizione: 31 marzo 2016

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







All’ombra del lungo camino

Titolo: All’ombra del lungo camino

ISBN-13: 978-8817092487

Autore: Andrea Molesini

Editore: Rizzoli

Edizione: 19 gennaio 2017

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’occhio rapace. Interventi critici

Titolo: L’occhio rapace

Sottotitolo: Interventi critici

ISBN-13: 978-8875432294

Autore: Andrea Molesini

Editore: Libreria Editrice Cafoscarina

Edizione: 1 settembre 2009

Pagine: 484

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Specchi & destini. Quaderno di recensioni

Titolo: Specchi & destini

Sottotitolo: Quaderno di recensioni

ISBN-13: 978-8875430252

Autore: Andrea Molesini

Editore: Libreria Editrice Cafoscarina

Edizione: 1 aprile 2004

Pagine: 142

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







All’ombra del lungo cammino

Titolo: All’ombra del lungo cammino

ISBN-13: 978-8804437512

Autore: Andrea Molesini

Editore: Mondadori

Edizione: 4 novembre 1997

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il matto e l’ippopotamo

Titolo: Il matto e l’ippopotamo

ISBN-13: 978-8804357049

Autore: Andrea Molesini

Editore: Mondadori

Edizione: 1 aprile 1992

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











