I 20 migliori libri di Bertolt Brecht

Di cosa parlano i libri di Bertolt Brecht

Vita di Galileo ritrae la vita di Galileo Galilei, concentrandosi sul conflitto tra scienza e fede. Brecht approfondisce i temi del potere, del dubbio e della conoscenza. La narrazione presenta Galileo come un personaggio profondamente umano, alle prese con dilemmi morali e aspettative sociali. È una lettura stimolante sul ruolo della scienza nella società.

Le poesie offre uno sguardo profondamente personale sulle riflessioni di Brecht sulla natura, l’amore e il tempo. La raccolta presenta poesie sia in italiano che in tedesco originale, arricchite da note che forniscono il contesto. Queste poesie rivelano l’impegno politico e sociale di Brecht. Offre un ricco mondo del suo panorama ideologico ed emotivo.

Scritti teatrali presenta una raccolta di saggi di Brecht sul teatro. Questi scritti offrono approfondimenti sui suoi concetti di “teatro epico” e “teatro di strada”, evidenziando i suoi approcci innovativi alla performance. è una risorsa preziosa per chiunque sia interessato alla teoria teatrale e ai contributi di Brecht a questa forma d’arte.

Gli affari del signor Giulio Cesare rivisita la vita di Giulio Cesare attraverso la lente dei suoi rapporti finanziari. Narrato da un giovane storico, questo romanzo esplora il ruolo sorprendente del debito nel successo politico di Cesare. Fornisce una prospettiva unica sulla storia dell’antica Roma e sulle sue basi economiche.

Madre Courage e i suoi figli è un’opera potente ambientata durante la Guerra dei Trent’anni, incentrata sulle lotte di un la mensa, Madre Coraggio, e i suoi figli. Critica la guerra e i suoi effetti devastanti sugli individui e sulla società. La narrazione sottolinea i temi della sopravvivenza, della perdita e della resilienza.

L’anima buona del Sezuan esplora le lotte morali di Shen Te, una donna di buon cuore di Sezuan, che è combattuta tra la sua buona natura e la dura realtà della sopravvivenza. Brecht usa questa narrazione per mettere in discussione le aspettative della società e la vera natura della bontà.

Poesie politiche mette in mostra l’abilità di Brecht come poeta. Queste poesie politiche affrontano la dura realtà della vita, con l’obiettivo di provocare pensiero e azione. Il linguaggio chiaro e diretto di Brecht funge da potente strumento per il commento sociale e politico. Descrive il ruolo dell’arte nel cambiamento sociale.

Storie del signor Keuner raccoglie gli scritti completi che hanno come protagonista il signor Keuner, incarnazione delle idee filosofiche di Brecht. Questi 121 brevi testi, tra cui parabole, aforismi e aneddoti, riflettono su vari aspetti della natura umana e delle questioni sociali. Offre approfondimenti profondi attraverso una narrazione semplice ma di grande impatto.

La resistibile ascesa di Arturo Ui è un’allegoria satirica dell’ascesa di Adolf Hitler, ambientata nella Chicago degli anni ’30. La commedia segue l’ascesa al potere del criminale Arturo Ui, rispecchiando l’ascesa di Hitler. Il lavoro di Brecht è una dura critica alla corruzione politica e ai pericoli di un’ambizione incontrollata.

Terrore e miseria del Terzo Reich è una raccolta di scene che descrivono la vita nella Germania nazista. Attraverso varie vignette, Brecht espone la paura e la sofferenza sotto il regime totalitario, evidenziando l’impatto della propaganda e dell’oppressione.

La crociata dei bambini racconta il viaggio straziante dei bambini in Polonia nel 1939, che, rimasti orfani a causa della guerra, bandiscono insieme alla ricerca della sicurezza. Questo racconto toccante mette in luce i temi della sopravvivenza, della solidarietà e dell’innocenza perduta nella brutalità del conflitto. È una narrazione toccante che sottolinea il profondo impatto della guerra sulle vittime più giovani.

Me-ti. Libro delle svolte è ambientato in una Cina romanzata e presenta il saggio Me-ti che impartisce lezioni attraverso storie e parabole. Brecht critica figure ed eventi politici e filosofici del XX secolo, dalla rivoluzione russa ai processi di Stalin, incoraggiando i lettori a mettere in discussione le ideologie consolidate e a pensare in modo critico alle dinamiche sociali.

Libro di devozioni domestiche offre una raccolta intima dei pensieri e delle riflessioni di Brecht. È pieno di riflessioni personali che rivelano le sue preoccupazioni private e le sue idee filosofiche. Fornisce una comprensione più profonda del mondo interiore di Brecht e delle sue contemplazioni sulla vita quotidiana e sulla natura umana.

L’opera da tre soldi si svolge nella Londra degli inizi del XX secolo, dove il criminale Mackie Messer viene coinvolto in una lotta di potere con il suocero. La narrazione, piena di colpi di scena, tradimenti e fughe, culmina in un drammatico capovolgimento del destino, evidenziando i temi della corruzione e della sopravvivenza in un mondo moralmente ambiguo.

Dialoghi di profughi presenta conversazioni tra due rifugiati tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Ambientati in un ristorante di Helsinki, i loro dialoghi coprono vari argomenti, dalla natura delle idee politiche alle esperienze personali dell’esilio. L’arguzia e l’intuizione di Brecht rendono questo un esame avvincente dello spostamento e della resilienza.

Scritti sulla letteratura e sull’arte raccoglie i saggi teorici e critici di Brecht, riflettendo il suo stile polemico e ironico. Questi scritti, spesso superiori alle sue opere teatrali, sfidano le norme consolidate e offrono nuove prospettive sulla letteratura e sull’arte. La collezione è essenziale per comprendere l’eredità intellettuale di Brecht e la sua critica alla cultura del XX secolo.

I giorni della Comune è incentrato sulla Comune di Parigi del 1871, descrivendo la lotta della classe operaia contro le forze oppressive. Brecht evidenzia l’eroismo e la tragedia di questo evento storico. Fornisce una narrazione che sottolinea la lotta duratura per la giustizia sociale e l’uguaglianza.

Il cerchio di gesso del Caucaso è ambientato nella Germania del secondo dopoguerra e si concentra su una disputa legale su un bambino. Attraverso questa storia, Brecht esplora i temi della giustizia, della lealtà e della complessità delle relazioni umane. La natura allegorica dell’opera offre una critica alle norme sociali e al vero significato della legittima proprietà.

La Madre ritrae l’evoluzione di una donna russa da semplice madre a leader rivoluzionario. Attraverso il suo viaggio, Brecht esamina le trasformazioni personali e politiche che avvengono sotto regimi oppressivi, evidenziando il potere dell’azione collettiva e la resilienza dello spirito umano.

Diario di lavoro spazia dal 1938 al 1955. Offre un resoconto dettagliato dei pensieri, delle esperienze e dei processi creativi di Brecht. Questo diario completo fornisce preziosi spunti sulla sua vita, sul suo lavoro e sul turbolento contesto storico in cui ha navigato.

Lista dei migliori libri di Bertolt Brecht su Amazon

Ora l’elenco dei 20 migliori libri di Bertolt Brecht che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Vita di Galileo

Titolo: Vita di Galileo

ISBN-13: 978-8806062965

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: Emilio Castellani

Editore: Einaudi

Edizione: sesta (1 gennaio 1997)

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le poesie

Titolo: Le poesie

ISBN-13: 978-8806221348

Autore: Bertolt Brecht

Editore: Einaudi

Edizione: 8 aprile 2014

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scritti teatrali

Titolo: Scritti teatrali

ISBN-13: 978-8806158125

Autore: Bertolt Brecht

Editore: Einaudi

Edizione: prima (13 febbraio 2001)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli affari del signor Giulio Cesare

Titolo: Gli affari del signor Giulio Cesare

ISBN-13: 978-8806229658

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: Lorenzo Bassi

Editore: Einaudi

Edizione: 29 ottobre 2015

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Madre Courage e i suoi figli

Titolo: Madre Courage e i suoi figli

ISBN-13: 978-8806232924

Autori: Bertolt Brecht, C. Vigliero (a cura di)

Traduttori: R. Leiser, F. Fortini

Editore: Einaudi

Edizione: 27 febbraio 2017

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’anima buona del Sezuan

Titolo: L’anima buona del Sezuan

ISBN-13: 978-8806064037

Autore: Bertolt Brecht

Traduttori: Ginetta Pignolo, Emilio Castellani

Editore: Einaudi

Edizione: seconda (1 gennaio 1997)

Pagine: 130

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Poesie politiche

Titolo: Poesie politiche

ISBN-13: 978-8806220150

Autore: Bertolt Brecht

Editore: Einaudi

Edizione: 1 aprile 2016

Pagine: 327

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storie del signor Keuner

Titolo: Storie del signor Keuner

ISBN-13: 978-8806176266

Autore: Bertolt Brecht

Traduttori: Cesare Cases, Enrico Ganni

Editore: Einaudi

Edizione: 29 aprile 2008

Pagine: 139

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La resistibile ascesa di Arturo Ui

Titolo: La resistibile ascesa di Arturo Ui

ISBN-13: 978-8806063122

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: M. Carpitella

Editore: Einaudi

Edizione: quarta (1 gennaio 1997)

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Terrore e miseria del Terzo Reich

Titolo: Terrore e miseria del Terzo Reich

ISBN-13: 978-8806063207

Autore: Bertolt Brecht

Traduttori: Federico Federici, Emilio Castellani

Editore: Einaudi

Edizione: terza (1 gennaio 1997)

Pagine: 124

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La crociata dei bambini

Titolo: La crociata dei bambini

ISBN-13: 9791255070009

Autore: Bertolt Brecht

Illustratore: Solé Vendrell Carme

Traduttore: Daniela Almansi

Editore: Orecchio Acerbo

Edizione: 16 settembre 2022

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Me-ti. Libro delle svolte

Titolo: Me-ti

Sottotitolo: Libro delle svolte

Note: edizione integrale

ISBN-13: 978-8899793876

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: Cesare Cases

Editore: L’orma

Edizione: Unabridged (12 settembre 2019)

Pagine: 261

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Libro di devozioni domestiche

Titolo: Libro di devozioni domestiche

ISBN-13: 978-8806023034

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: R. Fertonani

Editore: Einaudi

Edizione: seconda (1 gennaio 1997)

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’opera da tre soldi

Titolo: L’opera da tre soldi

ISBN-13: 978-8806227234

Autore: Bertolt Brecht

Editore: Einaudi

Edizione: prima (21 aprile 2015)

Pagine: 226

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dialoghi di profughi

Titolo: Dialoghi di profughi

ISBN-13: 9791254760024

Autore: Bertolt Brecht

Traduttori: Margherita Consentino, Eusebio Trabucchi, Marco Federici Solari

Editore: L’orma

Edizione: 5 maggio 2022

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scritti sulla letteratura e sull’arte

Titolo: Scritti sulla letteratura e sull’arte

ISBN-13: 978-8855190459

Autori: Bertolt Brecht, Marco Castellari (Dopo)

Presentazione: Cesare Cases

Traduttore: Bianca Zagari

Editore: Meltemi

Edizione: 31 ottobre 2019

Pagine: 460

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I giorni della Comune

Titolo: I giorni della Comune

ISBN-13: 978-8806063382

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: Giulio Gatti

Editore: Einaudi

Edizione: terza (1 gennaio 1997)

Pagine: 103

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cerchio di gesso del Caucaso

Titolo: Il cerchio di gesso del Caucaso

ISBN-13: 978-8806063870

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: Ginetta Pignolo

Editore: Einaudi

Edizione: seconda (1 gennaio 1997)

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Madre

Titolo: La Madre

ISBN-13: 978-8806315344

Autore: Bertolt Brecht

Traduttore: E. Castellani

Editore: Einaudi

Edizione: 1 gennaio 1997

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diario di lavoro

Titolo: Diario di lavoro

ISBN-13: 978-8806439767

Autori: Bertolt Brecht, W. Hecht (a cura di)

Traduttore: B. Zagari

Editore: Einaudi

Edizione: 1 gennaio 1997

Pagine: 1216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Bertolt Brecht