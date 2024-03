I 20 migliori libri di Christina Lauren

Christina Lauren è lo pseudonimo della coppia di autrici americane Christina Hobbs e Lauren Billings, famose per la loro narrativa contemporanea, narrativa per adolescenti e romanzi rosa. La partnership è iniziata nel 2009 quando si sono incontrati online attraverso la scrittura di fanfiction, passando alla co-paternità nel 2010. Nel 2011, si erano assicurati una rappresentanza con l’agente Holly Root della Waxman-Leavell Literary Agency.

La loro collaborazione ha prodotto un portafoglio notevole, tra cui diciannove titoli che si sono assicurati posizioni nella lista dei bestseller del New York Times. Il lavoro del duo abbraccia i generi della narrativa per giovani adulti e per adulti, mostrando una gamma dinamica nella narrazione e una profonda connessione tra gli autori, che è stata fondamentale per il loro successo.

Di cosa parlano i libri di Christina Lauren

In The unhoneymooners , Olive Torres parte per la luna di miele tutta spesa di sua sorella alle Hawaii con Ethan, il suo nemico. Ciò che inizia come un accordo reciproco per sopportare la reciproca compagnia durante le vacanze gratuite si trasforma in una serie di disavventure comiche e, inaspettatamente, in una possibilità di amore.

Amore e altre parole racconta la toccante storia di Macy Sorensen ed Elliot Petropoulos, amici d’infanzia diventati amanti, divisi da un segreto devastante. Riuniti dopo anni, attraversano un passato doloroso e un futuro incerto, esplorando se il loro profondo legame può resistere alla prova del tempo e al dolore.

In Qualcosa di più selvaggio , Lily Wilder e Leo utilizzano le mappe del tesoro per le visite guidate nei canyon di roccia rossa dello Utah. Il loro inaspettato ricongiungimento riaccende vecchie fiamme e li conduce in un’avventura pericolosa, sfidandoli a rischiare tutto per amore sullo sfondo del selvaggio West.

L’equazione dell’anima gemella approfondisce la vita di Jess Davis, una madre single che si rivolge a un’azienda di incontri genetici alla ricerca d’amore. Insieme al fondatore dell’azienda, il dottor River Peña, scopre che l’amore non è solo una scienza ma un’arte piena di gioie e sfide inaspettate.

Bellissimo bastardo presenta la focosa relazione tra Chloe Mills e Bennett Ryan. La loro intensa antipatia e l’innegabile attrazione portano a una relazione appassionata che sfida le loro percezioni di amore, potere e ambizione, sullo sfondo di intrighi aziendali.

Passione combina tre storie di Chloe, Sara e Hanna, affrontando l’amore, la carriera e le difficoltà delle relazioni con uomini irresistibilmente sbagliati eppure perfetti per loro.

In Bellissimo segreto , il viaggio professionale di Ruby Miller a New York con l’enigmatico Niall Stella si trasforma in un viaggio alla scoperta sessuale e guarigione emotiva. Mentre esplorano la loro intensa attrazione, devono decidere se il loro legame appassionato può sopravvivere alla realtà delle loro vite.

Beautiful segue Pippa Bay Cox e Jensen Bergstrom in un viaggio con gli amici attraverso gli Stati Uniti, scoprendo che a volte, l’amore ci vuole un po’ di follia. Il loro viaggio è pieno di risate, amore e consapevolezza che lasciarsi andare può portare alle destinazioni più belle.

Bellissimo sconosciuto cattura il nuovo inizio di Sara Dillon a New York, dove un incontro casuale con Max Stella porta a una proposta audace. Mentre esplorano i loro desideri senza vincoli, si ritrovano intrappolati nel brivido di un incontro segreto e nella possibilità di qualcosa di più duraturo.

Beautiful player svela la trasformazione di Hanna Bergstrom, una ricercatrice concentrata, che esce dalla sua zona di comfort sotto la guida di Will Sumner, l’amico di suo fratello. Il loro viaggio da un’alleanza giocosa ed educativa a un’attrazione profonda e incontrollabile esamina i confini dell’amicizia e la scoperta di un amore inaspettato.

In C’è un messaggio per te , Millie Morris esplora il mondo degli appuntamenti online insieme al suo gruppo di amici maschi, compreso l’affascinante Reid Campbell. Dopo che una notte appassionata ha cambiato la loro dinamica, Millie affronta la sfida di nascondere la sua identità virtuale mentre approfondisce le connessioni nella vita reale, esplorando temi di amicizia, identità e i confini sfocati tra i due.

Storia d’amore di un ragazzo cattura la lotta di Tanner Scott con la sua identità in una città conservatrice e la fiorente storia d’amore con Sebastian Brother. La loro storia è un’esplorazione toccante della scoperta di sé, dell’accettazione e del coraggio di amare apertamente nonostante le pressioni sociali, offrendo uno sguardo tenero alle sfide affrontate dall’amore e dall’identità dei giovani.

Sotto lo stesso tetto esplora la storia d’amore accidentale ma piena di destino tra Holland Bakker e il musicista di strada Calvin McLoughlin. Il loro accordo di sposarsi per una carta verde si evolve in affetto genuino, mettendo alla prova la loro relazione sullo sfondo di sogni personali e sfide legali, evidenziando la natura imprevedibile dell’amore e delle opportunità.

In Solo per una notte , la storia di Hazel Bradford e Josh Im si trasforma da un disastroso incontro universitario a un profondo e significativo amicizia. La loro narrazione approfondisce il caos e la bellezza dell’accettazione della totalità di qualcuno, la resilienza dell’amore nonostante gli inizi imbarazzanti e la possibilità di trovare un’anima gemella in un amico.

Adorabile e sfuggente segue la tumultuosa storia d’amore di Londra e Luke sullo sfondo dell’amicizia e delle ferite del passato. Il loro viaggio dagli incontri casuali al confronto con le proprie vulnerabilità e desideri mostra la complessità di andare oltre l’attrazione fisica verso una connessione autentica.

Sensuale e seducente racconta la storia di Lola e Oliver, che decidono di non consumare il loro matrimonio da ubriachi a Las Vegas, scegliendo l’amicizia Invece. I loro desideri e le loro paure più radicati vengono in primo piano mentre navigano sulla linea sottile tra amicizia e amore, illustrando la profondità dei sentimenti nascosti sotto le interazioni a livello superficiale.

Dolce & selvaggio racconta la storia avventurosa di Mia Holland e Ansel Guillaume, il cui matrimonio a Las Vegas porta a un’estate spontanea a Francia. La loro storia è un vortice di passione e scoperta, che sfida i limiti di una storia d’amore vacanziera e le decisioni che potrebbero cambiare le loro vite per sempre.

(Non) ti voglio approfondisce il caos competitivo che segue quando Carter ed Evie, due agenti di Hollywood che hanno cliccato su al loro primo incontro, si contrappongono per lo stesso lavoro in seguito ad una fusione aziendale. La loro rivalità professionale e attrazione personale creano un accattivante mix di tensione e umorismo, esplorando se l’amore possa davvero conquistare tutto, anche nello spietato mondo di Hollywood.

Bellissimo capo continua la saga di Will Sumner e Hanna Bergstrom, concentrandosi sulla loro vita dopo il matrimonio. Mentre esplorano opportunità di carriera e decisioni personali, la loro storia enfatizza le sfide legate al bilanciamento delle ambizioni professionali con una relazione impegnata, descrivendo lo sforzo continuo per mantenere l’amore nonostante i cambiamenti della vita.

Due volte nella vita riconnette Tate Jones con il suo primo amore, Sam Brandis, in circostanze professionali, anni dopo un doloroso tradimento. Il loro inaspettato ricongiungimento sul set cinematografico li costringe a confrontarsi con il loro passato e con la possibilità di una seconda possibilità d’amore, esaminando l’idea che il vero amore può davvero colpire due volte, contro ogni previsione.

Lista dei migliori libri di Christina Lauren su Amazon

Di seguito la lista dei 20 migliori libri di Christina Lauren che si possono trovare su Amazon:

The unhoneymooners. Luna di miele… no, grazie! Nuova ediz.

Titolo: The unhoneymooners

Sottotitolo: Luna di miele… no, grazie! Nuova ediz.

ISBN-13: 978-8833752099

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Silvia Salis

Editore: Leggereditore

Edizione: New (18 agosto 2022)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Love & other words. L’amore e altre parole

Titolo: Love & other words

Sottotitolo: L’amore e altre parole

ISBN-13: 978-8833752150

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Chiara Novelli

Editore: Leggereditore

Edizione: 22 novembre 2022

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Something wilder. L’amore è un rischio… molto divertente

Titolo: Something wilder

Sottotitolo: L’amore è un rischio… molto divertente

ISBN-13: 978-8809974883

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Terzo Daniela

Editore: Giunti Editore

Edizione: 28 giugno 2023

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The soulmate equation. Anima gemella cercasi

Titolo: The soulmate equation

Sottotitolo: Anima gemella cercasi

ISBN-13: 978-8833752235

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Emilia Carmen Cavaliere

Editore: Leggereditore

Edizione: 31 marzo 2023

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Beautiful bastard

Titolo: Beautiful bastard

ISBN-13: 978-8865083628

Autore: Christina Lauren

Editore: Fanucci

Edizione: 14 novembre 2013

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Passione. Beautiful bastard

Titolo: Passione

Sottotitolo: Beautiful bastard

ISBN-13: 978-8865089392

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Caterina Chiappa

Editore: Leggereditore

Edizione: 28 marzo 2018

Pagine: 560

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Beautiful secret

Titolo: Beautiful secret

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8865086537

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Cristina Antolini

Editore: Leggereditore

Edizione: illustrata (29 ottobre 2015)

Pagine: 342

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Beautiful

Titolo: Beautiful

ISBN-13: 978-8865087770

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Giada Fattoretto

Editore: Leggereditore

Edizione: 2 febbraio 2017

Pagine: 332

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Beautiful stranger

Titolo: Beautiful stranger

ISBN-13: 978-8865084700

Autore: Christina Christina Lauren

Editore: Leggereditore

Edizione: 27 marzo 2014

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Beautiful player

Titolo: Beautiful player

ISBN-13: 978-8865085578

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Caterina Chiappa

Editore: Leggereditore

Edizione: 22 gennaio 2015

Pagine: 347

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







C’è un messaggio per te

Titolo: C’è un messaggio per te

ISBN-13: 978-8833750743

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Micol Cerato

Editore: Leggereditore

Edizione: 30 gennaio 2020

Pagine: 229

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Love boy story

Titolo: Love boy story

ISBN-13: 978-8833751399

Autore: Christina Lauren

Editore: Leggereditore

Edizione: 24 giugno 2021

Pagine: 276

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Sotto lo stesso tetto

Titolo: Sotto lo stesso tetto

ISBN-13: 978-8865089330

Autore: Christina Lauren

Traduttore: V. Scicchitano

Editore: Leggereditore

Edizione: 16 maggio 2018

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Solo per una notte

Titolo: Solo per una notte

ISBN-13: 978-8833750194

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Chiara Novelli

Editore: Leggereditore

Edizione: 5 giugno 2019

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Adorabile & sfuggente

Titolo: Adorabile & sfuggente

ISBN-13: 978-8833750187

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Silvia Salis

Editore: Leggereditore

Edizione: 5 giugno 2019

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sensuale & seducente

Titolo: Sensuale & seducente

ISBN-13: 978-8865086933

Autore: Christina Lauren

Traduttore: C. Antolini

Editore: Leggereditore

Edizione: 31 marzo 2016

Pagine: 282

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Dolce & selvaggio

Titolo: Dolce & selvaggio

ISBN-13: 978-8865085905

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Alessandro Caricato

Editore: Leggereditore

Edizione: 28 maggio 2015

Pagine: 356

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







(Non) ti voglio

Titolo: (Non) ti voglio

ISBN-13: 978-8865088180

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Giada Fattoretto

Editore: Leggereditore

Edizione: 29 giugno 2017

Pagine: 252

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Beautiful boss

Titolo: Beautiful boss

ISBN-13: 978-8865087480

Autore: Christina Lauren

Traduttore: Cristina Antolini

Editore: Leggereditore

Edizione: 1 dicembre 2016

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Due volte nella vita

Titolo: Due volte nella vita

ISBN-13: 978-8833751450

Autore: Christina Lauren

Editore: Leggereditore

Edizione: 29 aprile 2021

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Christina Lauren