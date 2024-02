I 20 migliori libri di Elizabeth George

Elizabeth George (nata nel 1949 ) è una autrice americana nota soprattutto per i suoi romanzi gialli ambientati in Gran Bretagna. Il suo lavoro è celebrato per la profondità dello sviluppo dei personaggi e per le ambientazioni dettagliate, esemplificate in particolare nella serie dell’ispettore Lynley. I romanzi di George esplorano spesso temi complessi di criminalità, classe e questioni sociali, affermandola come una figura significativa nel genere del mistero e della narrativa poliziesca.

Di cosa parlano i libri di Elizabeth George

In Una cosa da nascondere , siamo portati nel cuore di una comunità avvolta nel segreto. Quando un agente di polizia di origine nigeriana viene trovato assassinato a Londra, il sovrintendente Thomas Lynley e la sua squadra indagano su un caso che rivela la crudele tradizione della mutilazione genitale e delle spose bambine all’interno di una comunità di immigrati. L’indagine svela non solo l’omicidio ma anche le questioni sociali nascoste sotto.

Il lungo ritorno trova l’ispettore Lynley coinvolto in un mistero durante quella che doveva essere una tranquilla vacanza in Cornovaglia. L’omicidio di un giornalista locale trasforma il suo ritiro in una caccia a un serial killer nel mezzo di una serie di crimini brutali, sfidando Lynley a risolvere il caso mentre affronta i dilemmi personali e le complessità di una piccola comunità.

Punizione esplora la tragica morte di un diacono in circostanze sospette, trascinando Lynley e il sergente Havers in un’intricata rete di segreti in un caratteristico borgo medievale. Mentre scavano più a fondo, scoprono una serie di bugie e corruzione che mettono alla prova la loro percezione di giustizia e moralità.

In E liberaci dal padre , un macabro omicidio che coinvolge un corpo decapitato spinge Lynley e Havers in un’indagine che svela oscuri segreti di famiglia e questioni di colpa e redenzione. Il caso mette alla prova la loro comprensione della giustizia e fino a che punto le persone si spingeranno per proteggere i propri cari.

La miglior vendetta è ambientato sullo sfondo di un castello scozzese, dove avviene l’omicidio di un drammaturgo durante una notte tempestosa rivela una rete di invidia, tradimento e vendetta all’interno di una compagnia teatrale londinese. L’indagine di Lynley mette a nudo il lato oscuro delle arti e la natura distruttiva delle vendette.

Un pugno di cenere approfondisce la vita e la morte misteriosa di una stella del cricket, tessendo una narrazione di amore e perdita e il lato oscuro della fama. La ricerca della verità di Lynley lo porta nel mondo dello sport, dove l’ambizione può portare a risultati mortali.

Un piccolo gesto crudele affronta il delicato caso della scomparsa di un bambino, sfidando Lynley e Havers a districarsi in un complesso labirinto di legami familiari, differenze culturali e demoni personali. L’indagine sul rapimento del bambino svela non solo l’autore del reato, ma anche il profondo impatto degli scontri culturali e fino a che punto i genitori sono disposti a spingersi per proteggere i propri figli.

Scuola omicidi porta Lynley e Havers in un collegio d’élite, dove l’omicidio di uno studente svela le pressioni e le oscure segreti all’interno di prestigiose istituzioni educative. La loro indagine fa luce sulle pericolose correnti nascoste dell’adolescenza, della rivalità e del peso delle aspettative.

Un castello di inganni vede Lynley navigare nelle acque insidiose delle dinamiche di una famiglia benestante all’indomani di una morte sospetta. Mentre scopre strati di inganno, il caso diventa una riflessione sul potere della ricchezza, sulla fragilità delle relazioni e sulle maschere che le persone indossano per nascondere il loro vero sé.

Corsa verso il baratro porta i lettori nel mondo accademico di Cambridge, dove l’omicidio di uno studente rivela la competizione e ambiente spietato della vita universitaria. L’indagine di Lynley e Havers mette in luce l’alta posta in gioco del successo accademico e gli angoli oscuri dell’ambizione e della gelosia.

Questo corpo mortale esplora l’omicidio di una giovane donna, portando Lynley e la sua squadra dalle strade sporche di Londra a la tranquilla campagna dell’Hampshire. Il caso svela una rete intricata di segreti di famiglia, bugie e una ricerca di vendetta che dura da decenni.

Le conseguenze dell’odio vede Lynley e Havers alle prese con le conseguenze di un suicidio che si rivela essere un omicidio, rivelando una famiglia lacerata da segreti e una società riluttante ad affrontare i propri pregiudizi. L’indagine li costringe ad affrontare i propri demoni mentre svelano le complesse motivazioni dietro il crimine.

In presenza del nemico è un racconto avvincente di intrighi politici e vendette personali. Quando la figlia di un importante politico viene rapita, Lynley viene catapultata in un mondo in cui potere, segreti e bugie si intrecciano e dove il confine tra amico e nemico è sfumato.

Un omicidio inutile si discosta dai romanzi tipici di George. Offre ai lettori una raccolta di racconti che approfondiscono le complessità dell’essere umano natura, tradimento e conseguenze impreviste di azioni apparentemente innocue. Ogni storia è una testimonianza dell’abilità di George nell’esplorare le profondità della psiche umana.

La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri segna un allontanamento dal solito genere di George, presentando una narrazione magica su Janet Shore, che possiede la capacità unica di immergersi nel mondo dei libri. Questo racconto di magia e mistero esplora il potere delle storie e i pericoli di un dono che rende straordinari.

L’arte di costruire un romanzo è la guida approfondita di Elizabeth George sull’arte della scrittura, che offre agli aspiranti scrittori un tesoro fonte di consigli, esercizi e riflessioni sul processo di creazione di narrazioni avvincenti. George condivide la sua esperienza, rendendo questo libro una risorsa essenziale per chiunque desideri padroneggiare l’arte della narrazione.

La donna che vestiva di rosso trascina Lynley in un caso in Cornovaglia, dove la morte di un giovane alpinista svela il caso dinamiche complesse di una piccola comunità e la natura distruttiva dei segreti. L’indagine sulla morte di Santo Kerne rivela le dolorose verità nascoste sotto la superficie dei rapporti familiari e dei legami comunitari.

Cercando nel buio intreccia un racconto intricato attorno alla misteriosa morte di Eugenie Davies e alla conseguente amnesia di suo figlio, un celebre violinista. L’indagine di Lynley svela una rete di segreti e bugie che abbraccia decenni, sfidandolo a risolvere un enigma che collega le tragedie passate con il presente.

Il morso del serpente combina un misterioso suicidio con un duplice omicidio, portando Lynley e Havers su percorsi paralleli per scoprire il mistero verità. L’indagine approfondisce il lato oscuro della fama, dell’ambizione e di quanto le persone sono disposte a fare per proteggere i propri segreti.

Agguato sull’isola porta i lettori sull’isola di Guernsey, dove è avvenuto l’omicidio di Guy Brouard, un uomo con un un passato misterioso e un cuore generoso, danno il via a una catena di eventi che mettono a nudo il ventre oscuro di una comunità apparentemente pacifica. Simon e Deborah St. James si ritrovano nel mezzo di un’indagine pericolosa che minaccia di svelare le loro vite.

Lista dei migliori libri di Elizabeth George su Amazon

Ora la classifica dei 20 migliori libri di Elizabeth George che si possono trovare su Amazon:

Una cosa da nascondere

Titolo: Una cosa da nascondere

ISBN-13: 978-8850266678

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Sara Crimi, Laura Tasso

Editore: TEA

Edizione: seconda (28 aprile 2023)

Pagine: 640

Formato: copertina flessibile







Il lungo ritorno

Titolo: Il lungo ritorno

ISBN-13: 978-8850254019

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Maria Paola Dettore

Editore: TEA

Edizione: seconda (14 maggio 2020)

Pagine: 242

Formato: copertina flessibile







Punizione

Titolo: Punizione

ISBN-13: 978-8830449558

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Valentina Guani, Annamaria Biavasco

Editore: Longanesi

Edizione: 24 maggio 2018

Pagine: 720

Formato: copertina rigida







E liberaci dal padre

Titolo: E liberaci dal padre

ISBN-13: 978-8850249831

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Laura Battaglia, Monica Mazzanti

Editore: TEA

Edizione: seconda (31 ottobre 2018)

Pagine: 390

Formato: copertina flessibile







La miglior vendetta

Titolo: La miglior vendetta

ISBN-13: 978-8850251834

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Linda De Angelis

Editore: TEA

Edizione: seconda (18 ottobre 2018)

Pagine: 430

Formato: copertina flessibile







Un pugno di cenere

Titolo: Un pugno di cenere

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8850259830

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Lidia Perria

Editore: TEA

Edizione: New (18 marzo 2021)

Pagine: 688

Formato: copertina flessibile







Un piccolo gesto crudele

Titolo: Un piccolo gesto crudele

ISBN-13: 978-8830440043

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Annamaria Biavasco, Valentina Guani

Editore: Longanesi

Edizione: quinta (24 aprile 2014)

Pagine: 720

Formato: copertina rigida







Scuola omicidi

Titolo: Scuola omicidi

ISBN-13: 978-8850252893

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Sofia Mohamed

Editore: TEA

Edizione: seconda (17 gennaio 2019)

Pagine: 410

Formato: copertina flessibile







Un castello di inganni

Titolo: Un castello di inganni

ISBN-13: 978-8830433908

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Maria Cristina Pietri

Editore: Longanesi

Edizione: 25 ottobre 2012

Pagine: 594

Formato: copertina rigida







Corsa verso il baratro

Titolo: Corsa verso il baratro

ISBN-13: 978-8850247585

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Grazia Maria Griffini

Editore: TEA

Edizione: seconda (31 ottobre 2018)

Pagine: 484

Formato: copertina flessibile







Questo corpo mortale

Titolo: Questo corpo mortale

ISBN-13: 978-8850254026

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Maria Cristina Pietri

Editore: TEA

Edizione: 20 giugno 2019

Pagine: 656

Formato: copertina flessibile







Le conseguenze dell’odio

Titolo: Le conseguenze dell’odio

ISBN-13: 978-8850255375

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Annamaria Biavasco, Valeria Valentinuzzi

Editore: TEA

Edizione: seconda (17 ottobre 2019)

Pagine: 574

Formato: copertina flessibile







In presenza del nemico

Titolo: In presenza del nemico

ISBN-13: 978-8850255368

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Maria Cristina Pietri

Editore: TEA

Edizione: seconda (17 ottobre 2019)

Pagine: 518

Formato: copertina flessibile







Un omicidio inutile

Titolo: Un omicidio inutile

ISBN-13: 978-8830420106

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Enzo Verrengia, Maria Cristina Pietri

Editore: Longanesi

Edizione: seconda (29 agosto 2003)

Pagine: 264

Formato: copertina rigida







La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri

Titolo: La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri

ISBN-13: 978-8866884736

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Sara Bilotti

Editore: Time Crime

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 112

Formato: copertina rigida







L’arte di costruire un romanzo

Titolo: L’arte di costruire un romanzo

ISBN-13: 978-8830452978

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Matteo Camporesi

Editore: Longanesi

Edizione: 21 maggio 2020

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile







La donna che vestiva di rosso

Titolo: La donna che vestiva di rosso

ISBN-13: 978-8850255351

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Maria Cristina Pietri

Editore: TEA

Edizione: 17 ottobre 2019

Pagine: 572

Formato: copertina flessibile







Cercando nel buio

Titolo: Cercando nel buio

ISBN-13: 978-8850254002

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Maria Cristina Pietri, Crescenzo Verrengia

Editore: TEA

Edizione: 20 giugno 2019

Pagine: 740

Formato: copertina flessibile







Il morso del serpente

Titolo: Il morso del serpente

ISBN-13: 978-8830418165

Autore: Elizabeth George

Traduttore: Maria Cristina Pietri

Editore: Longanesi

Edizione: prima (31 marzo 2000)

Pagine: 576

Formato: copertina rigida







Agguato sull’isola

Titolo: Agguato sull’isola

ISBN-13: 978-8850252886

Autore: Elizabeth George

Traduttori: Maria Cristina Pietri, Enzo Verrengia

Editore: TEA

Edizione: 17 gennaio 2019

Pagine: 636

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Elizabeth George