I 20 migliori libri di Ella Kintsugi

Ella Kintsugi è un’autrice prolifica nota per i suoi ampi contributi in termini di romanzi d’amore in cui mette in mostra il suo talento nell’intrecciare narrazioni intricate. La scrittura di Kintsugi è apprezzata per la sua profondità, creatività e capacità di coinvolgere lettori di vari generi, a partire da quelli del genere crime.

Di cosa parlano i libri di Ella Kintsugi

In POLARIS , Lanmè A. Duvall, una figura imponente nel mondo del basket, affronta le complessità della fama e trauma personale. Il suo cammino si incrocia con Althea, una principessa che si nasconde dai suoi doveri reali. La loro storia è una danza tra il mondo dello sport e antichi segreti, segnata dalla lotta di Lanmè per liberarsi dal suo passato e dal viaggio di Althea verso la comprensione del suo posto nel mondo. Insieme, si imbarcano in una ricerca che mette alla prova le loro convinzioni sull’amore, la libertà e il destino.

La mia prima base perfetta ci presenta Lokinam Wingfield, un illustre giocatore di baseball, e Alyma Anya Beautrage, una brillante fisioterapista con una cotta passata per il suo paziente. Questa narrazione è un turbinio di emozioni, che fonde il viaggio di recupero e scoperta di sé di Lokinam con la lotta di Alyma per conciliare i suoi sentimenti passati e le responsabilità professionali.

In Come una canzone , le vite di Gagarin Baglioni e Camilla Masini si intrecciano in una melodia di amore e avversità. La passione di Gagarin per la fotografia e la storia dell’arte, plasmata dalle sue dinamiche familiari uniche, incontra l’educazione protettiva di Camilla. Mentre esplorano i loro sentimenti tra sfide sociali e dilemmi personali, la loro storia d’amore diventa un faro di speranza e trasformazione, mostrando il potere dell’accettazione e la forza che si trova nell’unità.

Lara approfondisce la vita di Lara Lalli, un commissario di polizia che sfida gli stereotipi con il suo mix di femminilità e tenacia. La sua abilità professionale, combinata con la sua complessa vita personale, pone le basi per una narrazione emozionante di risoluzione del crimine, auto-esplorazione e intrecci romantici. Il viaggio di Lara è un’avvincente esplorazione dell’equilibrio tra dovere e desiderio, forza e vulnerabilità.

La Partita più Importante riunisce Daniel Palladini e Dawn Romei in una storia di connessioni inaspettate e ricerca di verità personali. Il viaggio di Daniel attraverso l’esame del pubblico e la scoperta personale si interseca con la ricerca di indipendenza e amore di Dawn, creando una narrazione ricca di temi di identità, accettazione e legami indissolubili di amicizia.

La Regina del Ghiaccio racconta la storia di Rosaspina e Filippo, amici d’infanzia legati dall’amore per gli sport sul ghiaccio e ciascuno altro. La loro storia, ispirata alle fiabe e alla crescita personale, è un viaggio attraverso sfide, aspirazioni e ricerca di accettazione. Mentre pattinano verso i loro sogni e affrontano le aspettative della società, il loro legame si approfondisce, illustrando la bellezza delle amicizie durature e la forza che si trova nell’abbracciare le proprie passioni.

Un Graffio sul Cuore racconta la commovente storia di Mathias Vineyard e Rachel King, le cui strade si incrociano all’ombra dei loro passato turbolento. La trasformazione di Mathias da giovane problematico a protettore si intreccia con l’ascesa di Rachel verso la celebrità, creando una narrazione di redenzione, resilienza e incessante ricerca dei sogni.

Midnight Heartbeat ci porta in un viaggio stravagante con Ransie Bloodmoon e Paul Crowley, la cui storia d’amore sfida le norme del loro mondi magici e umani. Ambientata in uno sfondo di creature fantastiche, gruppi rock e ricerche mistiche, la loro narrazione è una deliziosa miscela di umorismo, romanticismo e avventura.

ALEC trasporta i lettori nella Milano degli anni ’90, dove Alec, un calciatore milanese, e Lisa, una studentessa di scenografia, scoprire un amore che trascende il tempo e le circostanze. Il loro viaggio, ambientato sullo sfondo dell’amicizia, dell’ambizione e del fascino della città, è un viaggio nostalgico attraverso un decennio di cambiamenti, sfide e il potere duraturo dell’amore.

In Vincent: Fiori sull’Asfalto #10 , Ella Kintsugi crea una conclusione avvincente per “Fiori sull’Asfalto “serie. Questo romanzo ruota attorno a Vincent Cortes, un illustre pubblico ministero che lotta contro le ombre della chiesa e scopre la verità dietro un passato inquietante. Il suo viaggio, segnato da un mix di crisi esistenziali e trionfi, trae forza dalle amicizie e dall’amore inflessibile di sua moglie Mandy.

Blue Moon: Valérie Miller Project’s #3 è un’altra avvincente storia di Ella Kintsugi. Combina il fascino dei lupi mannari e delle bande di motociclisti attraverso gli occhi di November Yale, un presidente di club diviso tra il suo lato umano e quello lupino. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Moonlight, che lo porta ad una pericolosa storia d’amore intrecciata con sfide mitiche e una battaglia per il controllo della sua doppia natura.

La Freccia della Speranza: Nephilim Knights #1 di Ella Kintsugi immerge i lettori in una narrazione ricca di simbolismo cristiano, arte, e cultura. Seguendo Javier e Madleine dall’infanzia all’età adulta, la loro storia è intrecciata con il realismo magico, dove l’eredità divina e le lotte umane si scontrano.

In Mîkha’el: La Vita degli Angeli: 1 , i lettori vengono presentati a Ifigenia, una donna costretta in una una vita di debiti e disperazione, e Mîkha’el, un arcangelo che ha dimenticato la sua natura divina. Le loro strade si incrociano, innescando una profonda trasformazione in Mîkha’el, da guerriero celeste a protettore umano.

Marco: Fiori sull’Asfalto 2 di Ella Kintsugi esplora le complessità dell’amore e della lealtà nel mondo criminale. Marco, devastato dall’imminente matrimonio di Lara con un rivale, scopre una cospirazione che potrebbe cambiare tutto.

Eleonora: Fiori sull’Asfalto 11 di Ella Kintsugi accompagna i lettori in un viaggio di riconciliazione e riscoperta tra Eleonora e Sebastian. Un tempo innamorati fin dall’infanzia, si ritrovano riuniti in circostanze drammatiche. La loro storia è una miscela di romanticismo, intrighi e il potere duraturo dei primi amori, ambientata in uno sfondo di conflitti irrisolti e nuovi inizi.

Jonathan: Valérie Miller Project #2 approfondisce il mondo oscuro del romanticismo mafioso. Jonathan Caponero, un boss mafioso, si ritrova in un matrimonio di convenienza con la Sibilla Varese. La loro relazione evolve dal disprezzo reciproco a un legame intenso, sfidando le loro convinzioni sul potere, la vendetta e l’amore.

Il Primo del suo Genere: Nephilim Knights #11 di Ella Kintsugi combina elementi paranormali con il mondo dello sport. Agostino, un atleta medio con un debole per i social media, incontra Lilian, una donna dal passato misterioso.

In La Pietra e la Mezzosangue: Nephilim Knights #10 , i lettori vengono accompagnati in un viaggio fantastico con Raoul, un giovane uomo che esplora la sua eredità divina e intraprende una missione per salvare il mondo. Questo racconto intreccia viaggi nel tempo, tradizioni mitiche e l’eterna battaglia tra il bene e il male.

Midnight Lovedream: Licia e Aaron è una magica storia d’amore tra un principe rockstar e la figlia di un esule divino. La loro storia è ambientata nel fantastico regno di Hagrèl, dove sogno e realtà si intrecciano.

Souls of Angels: L’essenza degli Angeli: 17 di Ella Kintsugi offre una profonda esplorazione della redenzione e della complessità degli esseri angelici. Daniel Malinies, una volta visto come un antagonista, ha la possibilità di rettificare il suo passato e abbracciare il suo ruolo di guardiano dell’umanità. Questa storia approfondisce i temi del perdono, dell’amore e dell’eterna ricerca della pace, sia dentro se stessi che nell’universo.

Lista dei migliori libri di Ella Kintsugi su Amazon

Ecco l’elenco dei 20 migliori libri di Ella Kintsugi che si possono comprare su Amazon italiano:

