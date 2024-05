I 20 migliori libri di Irene Marzi

Di cosa parlano i libri di Irene Marzi

Io dormo da solo è l’affascinante storia di Giulio, un ragazzino che preferisce il letto dei suoi genitori al proprio. Questo libro splendidamente illustrato cerca di incoraggiare i bambini a dormire nel proprio letto presentando il letto come un luogo accogliente e amichevole.

Nel Libro Gioco sulle Emozioni “Baca, l’ArcobalenLumaca” , i bambini conoscono Baca, una lumaca che cambia colore in base alle sue emozioni. Questo libro include una storia, fogli di lavoro e giochi per aiutare i bambini in età prescolare e scolare a comprendere ed esprimere le proprie emozioni. È progettato per essere interattivo, con attività come un gioco di memoria sulle emozioni e una ruota che cambia colore, rendendo l’apprendimento dei sentimenti divertente ed educativo.

LA MAGISCIENZA propone 20 esperimenti scientifici per bambini utilizzando materiali semplici e quotidiani. Dalla creazione di un vulcano alla produzione dello slime, ogni esperimento è spiegato con istruzioni chiare e foto dei risultati finali. Questo libro cerca di rendere la scienza accessibile, incoraggiando i bambini a esplorare e sviluppare varie abilità come concentrazione, risoluzione dei problemi e coordinazione motoria fine.

Il Libro dei lavori creativi ESTATE contiene 25 schede di attività a tema estivo per bambini dai 3 ai 10 anni. Con particolare attenzione alla colorazione, al taglio e all’incollaggio, queste attività sono progettate per migliorare la creatività, la concentrazione e l’autostima. Il libro fornisce una varietà di progetti che i bambini possono realizzare in modo indipendente o con la minima supervisione di un adulto.

IL SIGNOR POLLICE VA IN VACANZA aiuta i bambini a smettere di succhiarsi il pollice con una storia divertente e facilmente riconoscibile. La narrativa avvincente e il linguaggio semplice del libro lo rendono adatto a bambini dai 3 agli 8 anni. Racconta la storia del personaggio “Signor Pollice” e utilizza illustrazioni accattivanti per catturare l’attenzione dei bambini e guidarli attraverso questo importante traguardo dello sviluppo.

In Il libro dei lavori creativi: Primavera e Pasqua , i bambini trovano 25 fogli di attività a tema primaverile e pasquale. Questo libro incoraggia la creatività attraverso attività come colorare, tagliare e incollare ed è progettato per essere utilizzato con materiali come pastelli, forbici e colla.

Il Libro dei lavori creativi: PRIMAVERA contiene 25 schede di attività che ispirano la creatività con lavoretti a tema primaverile. Le attività sono progettate per migliorare la concentrazione, l’autostima e le capacità motorie.

Il libro dei lavori creativi: CARNEVALE fornisce 25 schede di attività a tema carnevalesco. Progettato per sviluppare creatività e concentrazione, questo libro incoraggia i bambini a utilizzare colori, forbici e colla per completare vari progetti. Fa parte della serie “Colora, Taglia e Incolla con Bimbi Creativi” e comprende idee per lavoretti festivi perfetti per il periodo di Carnevale.

Il Il libro dei lavori creativi: AUTUNNO 2 è il seguito della prima edizione di successo, con 25 -schede di attività a tema. Questi progetti sono progettati per migliorare la creatività e la concentrazione con compiti come colorare e tagliare.

Il libro dei lavori creativi: PRIMAVERA 2 continua a ispirare le giovani menti con 25 nuovi fogli di attività a tema primaverile. I bambini possono impegnarsi in compiti creativi come colorare e tagliare, che aiutano a sviluppare la concentrazione e le capacità motorie. Questo libro fa parte di una serie che comprende vari temi stagionali.

Il libro per non far mangiare le verdure ai bambini affronta in modo umoristico la lotta comune per convincere i bambini a mangiare le verdure. La storia segue un bambino che inizialmente non ama le verdure ma alla fine le prova e scopre che non sono poi così male. Con illustrazioni semplici e caratteri grandi, questo libro cerca di rendere l’esperienza piacevole ed educativa per i giovani lettori.

In Amico Buio i bambini imparano a superare la paura del buio. Questo libro interattivo incoraggia i lettori a impegnarsi nella storia completando vari compiti, come premere le lettere e scegliere i colori. La narrazione mira ad aiutare i bambini a vedere il buio come un amico, rendendo l’ora di andare a dormire meno intimidatoria.

Il mio primo libro da colorare + 1 offre 30 semplici pagine da colorare pensate per i più piccoli. Ogni pagina presenta immagini grandi, facili da colorare con contorni spessi, perfette per le mani dei più piccoli.

Ti regalo il mio ciuccio aiuta i bambini ad abbandonare l’uso del ciuccio attraverso la toccante storia di un bambino che dona il proprio ciuccio per un uccello bisognoso. Le illustrazioni e la narrativa del libro incoraggiano i bambini a vedere questo cambiamento in modo positivo, promuovendone la crescita e l’indipendenza.

Libro dei lavoretti creativi: ELFO DI NATALE contiene 25 fogli di attività a tema natalizio pensati per ispirare creatività e concentrazione. I bambini possono utilizzare questi fogli per creare decorazioni festive, contribuendo a creare entusiasmo per le festività natalizie e sviluppando allo stesso tempo le capacità motorie.

Nel Libro dei lavori creativi: HALLOWEEN , i bambini possono esplorare 25 schede di attività a tema Halloween. Questi mestieri sono progettati per sviluppare creatività e concentrazione, con compiti come colorare e tagliare. Il libro include fogli aggiuntivi per intagliare la zucca.

Libro dei lavori creativi: AUTUNNO contiene 25 schede di attività a tema autunnale. Questo libro incoraggia i bambini a impegnarsi in compiti creativi come colorare, tagliare e incollare, migliorando la loro concentrazione e autostima. Fa parte di una serie che include vari temi stagionali.

I colori di Maschera è un libro interattivo che aiuta i bambini a conoscere i colori mentre si preparano per il carnevale. I lettori assistono il personaggio Maschera nel trovare e creare i colori per il carnevale, impegnandosi in attività che promuovono la creatività e l’interazione.

Ciao, sono Calzino Spaiato è un libro interattivo che celebra la diversità. I bambini sono incoraggiati a colorare e decorare i personaggi dei calzini, ognuno unico a modo suo. La narrazione sottolinea la bellezza delle differenze e l’importanza di accettarle e celebrarle.

Il libro gioco sul bullismo affronta il tema del bullismo attraverso la storia di Roberto, un bullo che inizia a tenere un diario. Mentre documenta le sue azioni ed esperienze, Roberto inizia a realizzare l’impatto del suo comportamento. Il libro include giochi e fogli di lavoro per aiutare i bambini a comprendere e combattere il fenomeno, come ricerche di parole, labirinti e progetti di artigianato.

Lista dei migliori libri di Irene Marzi su Amazon

In basso la “classifica” dei 20 migliori libri di Irene Marzi che sono disponibili per l’acquisto su Amazon Italia:

Io dormo da solo

Titolo: Io dormo da solo

ISBN-13: 9788894856552

Autori: Marzi, Irene, Manno, Nicoletta (Illustratore)

Editore: Valentina Edizioni

Edizione: (24 September 2020)

Pagine: 28

Recensioni: vediFormato: copertina rigida

Note:XN1





LA MAGISCIENZA: 20 Esperimenti da realizzare con i bambini

Titolo: LA MAGISCIENZA: 20 Esperimenti da realizzare con i bambini

ISBN-13: 9781791750749

Autori: MARZI, IRENE

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 48

Recensioni: vediFormato: copertina flessibile

Note:XN1





IL SIGNOR POLLICE VA IN VACANZA

Titolo: IL SIGNOR POLLICE VA IN VACANZA

ISBN-13: 9781791358181

Autori: MARZI, IRENE, BONFANTE, VELISE (Illustratore)

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 39

Recensioni: vediFormato: copertina flessibile

Note:XN1





Il libro dei lavoretti creativi: Primavera e Pasqua

Titolo: Il libro dei lavoretti creativi: Primavera e Pasqua

ISBN-13: 9798711483625

Autori: Marzi, Irene

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 64

Recensioni: vediFormato: copertina flessibile

Note:XN1





Il libro per non far mangiare le verdure ai bambini

Titolo: Il libro per non far mangiare le verdure ai bambini

ISBN-13: 9798523916472

Autori: Marzi, Irene

Editore: Independently published

Edizione:

Pagine: 40

Recensioni: vediFormato: copertina flessibile

Note:XN1









Tabella riepilogativa dei migliori libri di Irene Marzi