I 20 migliori libri di Marcello Fois

Marcello Fois (1960) è uno scrittore italiano, nato a Nuoro. Fois ha iniziato il suo viaggio letterario con la pubblicazione del suo primo romanzo “Ferro Recente” nel 1989. La sua carriera è stata diversificata, contribuendo non solo alla letteratura ma anche alla radio, alla TV, al cinema e al teatro. Destinatario di numerosi riconoscimenti, il lavoro di Fois abbraccia una vasta gamma di generi, dimostrando un talento prolifico e versatile nella narrazione.

Questa selezione offre un tuffo nel cuore della cultura sarda, fondendo storia, mistero e saghe personali.

Di cosa parlano i libri di Marcello Fois

In Sempre caro , siamo trasportati alla Nuoro di fine Ottocento, dove il giovane avvocato e poeta Bustianu Satta si ritrova invischiato in un caso di furto che si trasforma in un mistero complesso. Fois crea una narrazione ricca di dialetto e contesto storico, rivelando il ventre più oscuro della società sarda attraverso un’indagine meticolosamente tracciata.

Del dirsi addio si svolge attorno alla misteriosa scomparsa di un ragazzino, mescolando le turbolenze professionali di un detective con le sue lotte personali. Fois approfondisce la complessità delle relazioni umane, sullo sfondo di una società alle prese con il cambiamento. La narrazione intreccia magistralmente passato e presente, creando una toccante esplorazione della perdita e della redenzione.

In Stirpe , Fois racconta l’epopea della famiglia Chironi, contrapposta all’evoluzione di Nuoro da comunità pastorale ad una città in espansione. Questo romanzo cattura le prove e i trionfi di una famiglia determinata a creare un’eredità in mezzo agli sconvolgimenti sociali, dipingendo un vivido ritratto della vita sarda attraverso le generazioni.

Memoria del vuoto presenta un avvincente mix di storia e mito, raccontando la vita di un famigerato bandito sardo. Fois esplora i temi dell’eroismo, dell’identità e della lotta contro l’oppressione, creando una narrazione che è sia un resoconto storico dettagliato che una profonda meditazione sulla natura della resistenza.

Dura madre inizia con un misterioso omicidio, che guida i lettori attraverso un’oscura indagine che svela le complessità delle aspettative familiari e sociali. La narrativa intrisa di noir di Fois rivela le correnti sotterranee della vita sarda, dove tradizione e modernità si scontrano in modi inaspettati.

In Nel tempo di mezzo , la continuazione della saga di Chironi, Fois esplora le conseguenze della guerra e il suo impatto sulla famiglia e identità. Attraverso gli occhi di Vincenzo Chironi, il romanzo esamina le sfide dell’appartenenza e il potere duraturo dei legami familiari sullo sfondo di un mondo in cambiamento.

I Chironi: Stirpe-Nel tempo di mezzo-Luce perfetta raccoglie l’intera trilogia di Chironi. Offre uno sguardo completo il viaggio della famiglia attraverso la storia della Sardegna. Fois intreccia i drammi personali con il panorama socio-politico più ampio, creando un racconto epico di resilienza, identità e marchio indelebile del patrimonio.

Quasi Grazia ci accompagna attraverso momenti chiave della vita di Grazia Deledda, fondendo elementi biografici con narrativa immaginaria per esplorare la mondo interiore del premio Nobel. Fois rende omaggio all’eredità di Deledda, catturando lo spirito del suo lavoro e le sfide che ha dovuto affrontare come donna e scrittrice nell’Italia dell’inizio del XX secolo.

Pietro e Paolo racconta i destini intrecciati di due ragazzi di diversa estrazione sociale, sullo sfondo tumultuoso della Guerra Mondiale I. Fois esamina i temi dell’amicizia, della disparità di classe e delle brutali realtà della guerra, creando una storia che è allo stesso tempo uno studio toccante del personaggio e una riflessione sulle forze che modellano le nostre vite.

La mia Babele offre un’esplorazione semi-autobiografica del rapporto di Fois con il linguaggio e la narrazione. Attraverso una serie di aneddoti e riflessioni personali, Fois approfondisce le complessità dell’identità, della cultura e del potere delle parole, presentando una narrazione che è allo stesso tempo intima e universalmente risonante.

L’invenzione degli italiani rivisita “Cuore” di Edmondo De Amicis, sostenendo la sua rilevanza nelle discussioni contemporanee sull’identità italiana. Fois invita i lettori a riconsiderare il testo classico, presentandolo come una riflessione critica sul nazionalismo, sull’educazione e sulla costruzione della memoria collettiva.

Questa selezione delle opere di Marcello Fois testimonia la sua abilità di narratore e il suo profondo legame con la cultura sarda. Attraverso i suoi romanzi, Fois ci invita a esplorare il ricco arazzo dell’esperienza umana, rendendo le sue opere un’aggiunta essenziale a qualsiasi collezione letteraria.

L’infinito non finire di Marcello Fois presenta un viaggio poetico attraverso la sopravvivenza e la scomparsa di modelli di vita radicati nelle origini umane. Fois tesse poemi antropologici che attraversano l’intero ciclo della civiltà umana, cogliendo passaggi generazionali e salti sociali nei tempi moderni, in particolare in Sardegna dalla fine del XIX secolo.

Ex voto ci porta in Australia, dove Antonia, una giovane madre, e sua figlia Jenny condivide un legame complesso, quasi magico. Questo legame, però, si attorciglia attorno ai loro cuori, impedendo i normali rapporti con gli altri. Il carattere formidabile di Antonia e la vulnerabilità di Jenny suggeriscono una potenziale maledizione derivante da una terribile benedizione della Madonna dell’Arco. Un’opportunità inaspettata permette a entrambe le donne di confrontarsi con una verità a lungo taciut.

Infine, Piccole storie nere (Vol. 1) ci introduce a una raccolta di racconti irriverenti in cui il genere noir fa un salto di qualità in territori inaspettati: horror, commedia, grottesco, gotico e fantasy. Giacomo Curreli, commissario di polizia dal profondo senso della giustizia, viene catapultato nelle storie più bizzarre della sua carriera, attraversando varie città italiane.

Lista dei migliori libri di Marcello Fois su Amazon

Di seguito la classifica dei 20 migliori libri di Marcello Fois che sono acquistabili su Amazon:

Sempre caro

Titolo: Sempre caro

ISBN-13: 978-8806227791

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 28 maggio 2015

Pagine: 98

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Del dirsi addio

Titolo: Del dirsi addio

ISBN-13: 978-8806237929

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 15 maggio 2018

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stirpe

Titolo: Stirpe

ISBN-13: 978-8806157739

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: einaudi vario (15 settembre 2009)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Memoria del vuoto

Titolo: Memoria del vuoto

ISBN-13: 978-8806229184

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 6 ottobre 2015

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dura madre

Titolo: Dura madre

ISBN-13: 978-8806241681

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 20 marzo 2019

Pagine: 212

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nel tempo di mezzo

Titolo: Nel tempo di mezzo

ISBN-13: 978-8806220822

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 24 marzo 2014

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I Chironi: Stirpe-Nel tempo di mezzo-Luce perfetta

Titolo: I Chironi

Sottotitolo: Stirpe-Nel tempo di mezzo-Luce perfetta

ISBN-13: 978-8806234836

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 9 maggio 2017

Pagine: 772

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quasi Grazia

Titolo: Quasi Grazia

ISBN-13: 978-8806233945

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: prima (29 novembre 2016)

Pagine: 127

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nel tempo di mezzo

Titolo: Nel tempo di mezzo

ISBN-13: 978-8806220822

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 24 marzo 2014

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Luce perfetta

Titolo: Luce perfetta

ISBN-13: 978-8806230340

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 10 maggio 2016

Pagine: 306

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La formula esatta della rivoluzione

Titolo: La formula esatta della rivoluzione

ISBN-13: 978-8869400421

Autori: Marcello Fois, Alberto Masala, T. Porcella (a cura di)

Editore: Istos Edizioni

Edizione: 3 novembre 2016

Pagine: 189

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’importanza dei luoghi comuni

Titolo: L’importanza dei luoghi comuni

ISBN-13: 978-8806224684

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: Prima edizione (17 febbraio 2015)

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ferro recente

Titolo: Ferro recente

ISBN-13: 978-8806177256

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 29 aprile 2006

Pagine: 123

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Meglio morti

Titolo: Meglio morti

ISBN-13: 978-8806184452

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 21 giugno 2006

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pietro e Paolo

Titolo: Pietro e Paolo

ISBN-13: 978-8806246464

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 8 settembre 2020

Pagine: 146

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La mia Babele [versione in italiano]

Titolo: La mia Babele [versione in italiano]

ISBN-13: 978-8828209676

Autore: Marcello Fois

Editore: Solferino

Edizione: 6 settembre 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’invenzione degli italiani. Dove ci porta Cuore

Titolo: L’invenzione degli italiani

Sottotitolo: Dove ci porta Cuore

ISBN-13: 978-8806250256

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: I (7 settembre 2021)

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’infinito non finire

Titolo: L’infinito non finire

ISBN-13: 978-8806224691

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 24 aprile 2018

Pagine: 75

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ex voto

Titolo: Ex voto

ISBN-13: 978-8875218997

Autore: Marcello Fois

Editore: Minimum Fax

Edizione: 22 febbraio 2018

Pagine: 101

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piccole storie nere (Vol. 1)

Titolo: Piccole storie nere (Vol 1)

ISBN-13: 978-8806203665

Autore: Marcello Fois

Editore: Einaudi

Edizione: 7 settembre 2010

Pagine: 153

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Marcello Fois