I 20 migliori libri di Marilù Oliva

Questa raccolta di opere di Marilù Oliva approfondisce vari aspetti della mitologia, della storia e della condizione umana. I lettori sono invitati a esplorare racconti rivisitati di personaggi antichi, avvincenti narrazioni contemporanee e riflessioni sulla società attraverso sia la narrativa che la saggistica. I libri trattano temi come il femminismo, la giustizia e il patrimonio culturale.

Di cosa parlano i libri di Marilù Oliva

L’ODISSEA raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre di Marilù Oliva offre una rivisitazione unica dell’Odissea attraverso le prospettive delle donne coinvolte con Odisseo. Dall’amore sfortunato di Calipso alla resilienza di Penelope, ogni capitolo dà voce a un personaggio femminile diverso, rivelando i loro pensieri ed emozioni mentre interagiscono con l’eroe.

Biancaneve nel Novecento racconta la storia di Bianca, una ragazza che cresce in una famiglia turbolenta a Bologna. Mentre affronta le sfide della sua prima infanzia, tra cui un rapporto difficile con la madre, Bianca si ritrova invischiata nei lati più oscuri della città durante gli anni Novanta. Il romanzo intreccia le sue lotte personali con eventi storici, in particolare l’eredità del trauma della seconda guerra mondiale, creando una narrazione complessa sulla sopravvivenza e l’identità.

L’Eneide di Didone reimmagina la tragica storia d’amore di Didone ed Enea dal punto di vista di Didone stessa. In questa versione, Didone è ritratta non solo come una regina che soccombe all’amore, ma come un personaggio forte e complesso che affronta le sfide della leadership e del tradimento. La storia è arricchita dalle prospettive di dee come Giunone e Venere, che influenzano gli eventi dallo sfondo, aggiungendo strati di intrigo divino a questa tragedia umana.

L’Iliade cantata dalle dee offre una rivisitazione femminile dell’Iliade, concentrandosi sui ruoli e le prospettive delle dee e delle donne coinvolte nella guerra di Troia. Atena, Teti e Afrodite, tra le altre, narrano le loro esperienze e motivazioni. Offre una nuova prospettiva sull’epopea.

I divini dell’Olimpo esplora le vite e le personalità di quattro dei principali dell’Olimpo: Zeus, Atena, Afrodite e Ade. Il libro si addentra nei loro miti, rivelandone le qualità umane: passione, gelosia e lealtà. Attraverso queste storie, Oliva dipinge un quadro di una famiglia divina piena delle stesse lotte emotive dei mortali, rendendo gli antichi dei riconoscibili e i loro racconti coinvolgenti per i lettori moderni.

Le Sultane è incentrato su tre donne anziane che vivono in un complesso di appartamenti a Bologna, ognuna delle quali deve affrontare le difficoltà dell’invecchiamento e i fardelli della vita. La storia prende una piega oscura quando le loro frustrazioni si trasformano in atti di violenza, portando a una conclusione avvincente e inaspettata.

Il viaggio mitico è un libro per bambini che segue Vincent, un ragazzino che fugge nel mondo dei miti greci per affrontare il bullismo e le sfide di avere un fratello con sindrome di Down. Mentre sogna avventure mitologiche, Vincent impara preziose lezioni sul coraggio e l’accettazione. La storia fonde realtà e mito.

Le invisibili è una raccolta di storie su donne che vivono ai margini della società, invisibili ai più ma profondamente consapevoli delle dure realtà della vita. Ogni storia, scritta da autori diversi, esplora temi di criminalità, giustizia e sopravvivenza, descrivendo le protagoniste sia come vittime che come carnefici.

Le spose sepolte segue le indagini sulle misteriose sparizioni di diverse donne, i cui corpi vengono poi ritrovati grazie a un killer vigilante che costringe i loro assassini a rivelare l’ubicazione delle tombe. La storia, ambientata in una piccola città isolata governata da donne, fonde elementi di thriller e commento sociale, concentrandosi sui temi della giustizia, della vendetta e dei ruoli sociali delle donne.

Miti straordinari presenta una raccolta di miti greci meno noti, reinterpretati per evidenziare l’unicità e la diversità dei personaggi coinvolti. Il libro sottolinea come ciò che potrebbe essere percepito come difetti o differenze possa in realtà essere un punto di forza.

Atlante della Magna Grecia è una guida illustrata alla storia antica e alla mitologia dell’Italia meridionale e della Sicilia. Il libro esplora i templi, le città e i manufatti della regione. Offre spunti sulla vita delle persone che un tempo vissero lì.

La squola è un romanzo di formazione che segue quattro studenti di una scuola d’arte di Bologna, ognuno dei quali affronta lotte personali e pressioni sociali. La storia è raccontata da più prospettive, inclusa quella della scuola stessa, creando una narrazione stratificata che esplora le sfide della crescita e della ricerca del proprio posto nel mondo.

Atlante goloso del mito è un’esplorazione culinaria dei cibi e delle feste dell’antica Grecia e Roma, legata ai miti e alle storie dell’epoca. Ogni capitolo si concentra su un diverso tipo di cibo, dai cereali alle carni, e si conclude con ricette moderne ispirate a piatti antichi.

Ribelli racconta la storia di una protesta studentesca di una scuola superiore che sfugge al controllo, portando a un teso scontro con la polizia. Mentre gli studenti affrontano le conseguenze delle loro azioni, sono costretti a confrontarsi con i propri valori e la realtà della loro situazione.

¡Tú la pagarás! è un noir ambientato a Bologna, dove l’omicidio di un barista in un locale di salsa porta a un’indagine che svela un mondo di oscuri segreti, gelosia e superstizione. La protagonista, La Guerrera, guida l’ispettore attraverso le complesse dinamiche sociali della scena della salsa, mescolando elementi di criminalità, danza ed esplorazione culturale in una narrazione ricca di tensione e intrigo.

Mala suerte continua la storia della Guerrera mentre indaga su una serie di omicidi collegati a una gang nella comunità latina di Bologna. Il romanzo approfondisce i temi del crimine, della lealtà e delle sfide affrontate da coloro che sono ai margini della società. Mentre La Guerrera naviga in questo mondo pericoloso, deve confrontarsi con il suo passato e le forze oscure in gioco all’interno della città.

Nessuna altra è una potente antologia di storie scritte da quaranta autori, ognuno dei quali affronta il problema del femminicidio in Italia. La raccolta cerca di sensibilizzare sulla violenza subita dalle donne e sostiene il lavoro di Telefono Rosa, un’organizzazione benefica che aiuta le vittime di abusi domestici.

Il mestiere più antico del mondo? è una raccolta di storie che esplorano le realtà del lavoro sessuale nella società contemporanea. Il libro copre vari aspetti della professione, dalle lotte di chi è costretto a farlo alle esperienze di chi lo sceglie. Attraverso queste narrazioni, il libro cerca di rivelare le verità spesso nascoste dietro questo argomento controverso.

Musica sull’abisso segue l’indagine su una serie di morti misteriose tra ex studenti di un prestigioso liceo di Bologna. La protagonista, Micol Medici, deve scoprire il collegamento tra queste morti e una strana canzone latina registrata dagli studenti anni prima. Il romanzo fonde elementi di mistero, musica e dramma psicologico, creando un thriller teso e coinvolgente.

Lista dei migliori libri di Marilù Oliva su Amazon

Qui sotto la lista dei 20 migliori libri di Marilù Oliva che sono in vendita su Amazon:

L’ODISSEA raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre

Titolo: L’ODISSEA raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre

ISBN-13: 978-8828203612

Autore: Oliva Marilù

Editore: Solferino

Edizione: 6 febbraio 2020

Pagine: 217

Formato: copertina flessibile







Biancaneve nel Novecento

Titolo: Biancaneve nel Novecento

ISBN-13: 978-8828205623

Autore: Marilù Oliva

Editore: Solferino

Edizione: 21 gennaio 2021

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







L’Eneide di Didone

Titolo: L’Eneide di Didone

ISBN-13: 978-8828208402

Autore: Marilù Oliva

Editore: Solferino

Edizione: 17 febbraio 2022

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile







L’Iliade cantata dalle dee

Titolo: L’Iliade cantata dalle dee

ISBN-13: 978-8828213499

Autore: Marilù Oliva

Editore: Solferino

Edizione: 30 gennaio 2024

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







I divini dell’Olimpo

Titolo: I divini dell’Olimpo

ISBN-13: 978-8828211082

Autore: Marilù Oliva

Editore: Solferino

Edizione: Solferino (8 novembre 2022)

Pagine: 208

Formato: copertina rigida







Le Sultane

Titolo: Le Sultane

ISBN-13: 978-8828207962

Autore: Marilù Oliva

Editore: Solferino

Edizione: 4 novembre 2021

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile







Il viaggio mitico

Titolo: Il viaggio mitico

ISBN-13: 978-8851199746

Autori: Marilù Oliva, B. Matteo

Illustratore: Claudia Plescia

Editore: De Agostini

Edizione: 17 maggio 2022

Pagine: 108

Formato: copertina rigida







Le invisibili

Titolo: Le invisibili

ISBN-13: 978-8817163859

Autori: Gabriella Genisi, Marilù Oliva, Mariolina Venezia, Grazia Verasani

Editore: Rizzoli

Edizione: 12 luglio 2022

Pagine: 228

Formato: copertina flessibile







Le spose sepolte

Titolo: Le spose sepolte

ISBN-13: 978-8869053016

Autore: Marilù Oliva

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 1 marzo 2018

Pagine: 380

Formato: copertina flessibile







Miti straordinari. Storie di eroine, eroi, divinità e creature che non ti aspetti

Titolo: Miti straordinari

Sottotitolo: Storie di eroine, eroi, divinità e creature che non ti aspetti

ISBN-13: 9791221205312

Autore: Marilù Oliva

Illustratore: Rosaria Battiloro

Editore: De Agostini

Edizione: 26 aprile 2023

Pagine: 224

Formato: copertina rigida







Atlante della Magna Grecia. Italia del Sud e Sicilia tra mito e archeologia

Titolo: Atlante della Magna Grecia

Sottotitolo: Italia del Sud e Sicilia tra mito e archeologia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8891834331

Autore: Marilù Oliva

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (14 novembre 2023)

Pagine: 224

Formato: copertina rigida







La squola

Titolo: La squola

ISBN-13: 978-8897089902

Autore: Marilù Oliva

Editore: LiberAria Editrice

Edizione: 19 maggio 2016

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







Atlante goloso del mito. Il cibo degli antichi: storie, ingredienti e nuove ricette

Titolo: Atlante goloso del mito. Il cibo degli antichi

Sottotitolo: storie, ingredienti e nuove ricette

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8891840622

Autore: Marilù Oliva

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (11 giugno 2024)

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







Ribelli

Titolo: Ribelli

ISBN-13: 9791221206852

Autore: Marilù Oliva

Editore: De Agostini

Edizione: Edizione standard (3 ottobre 2023)

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







¡Tú la pagarás!

Titolo: ¡Tú la pagarás!

ISBN-13: 978-8861928497

Autore: Marilù Oliva

Editore: Elliot

Edizione: 30 aprile 2015

Pagine: 275

Formato: copertina flessibile







Mala suerte

Titolo: Mala suerte

ISBN-13: 978-8861922846

Autore: Marilù Oliva

Editore: Elliot

Edizione: Prima edizione (11 luglio 2012)

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile







Nessuna più. Quaranta scrittori contro il femminicidio

Titolo: Nessuna più

Sottotitolo: Quaranta scrittori contro il femminicidio

ISBN-13: 978-8861923416

Autore: Marilù Oliva (a cura di)

Prefazione: Roberta Bruzzone

Editore: Elliot

Edizione: 27 marzo 2013

Pagine: 249

Formato: copertina flessibile







Il mestiere più antico del mondo?

Titolo: Il mestiere più antico del mondo?

ISBN-13: 978-8869932090

Autore: Marilù Oliva (a cura di)

Prefazione: Camilla Ghedini

Editore: Elliot

Edizione: 10 novembre 2016

Pagine: 125

Formato: copertina flessibile







Musica sull’abisso (Le indagini di Micol Medici Vol. 2)

Titolo: Musica sull’abisso (Le indagini di Micol Medici Vol

Sottotitolo: 2)

ISBN-13:

Autore: Marilù Oliva

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 6 giugno 2019

Pagine: 358

Formato: Formato Kindle







FUEGO

Titolo: FUEGO

ISBN-13: 978-8861922235

Autore: OLIVA MARILU’

Editore: ELLIOT (LIFT)

Edizione: Prima edizione (6 luglio 2011)

Pagine: 253

Formato: copertina flessibile











