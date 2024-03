I 20 migliori libri di Massimo Campanini

Massimo Campanini (1954-2020) è stato uno studioso italiano noto per la sua esperienza nella filosofia e teologia arabo-islamica. È stato professore associato di Studi islamici presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trento e in precedenza ha insegnato Civiltà islamica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Storia contemporanea dei Paesi arabi. Campanini è stato riconosciuto come uno degli storici italiani più apprezzati del Medio Oriente e della filosofia islamica.

Di cosa parlano i libri di Massimo Campanini

Storia del Medio Oriente contemporaneo ripercorre la storia politica dal Marocco all’Iran, evidenziando l’importanza strategica della regione grazie al petrolio e ai conflitti in corso. Massimo Campanini offre una panoramica, dalla spedizione napoleonica in Egitto, alle riforme dell’Impero Ottomano, all’espansione coloniale, ai processi di decolonizzazione, fino alla Primavera Araba e all’ascesa dell’Isis.

Il pensiero islamico contemporaneo delinea meticolosamente l’evoluzione del pensiero islamico dal XIX secolo ad oggi, affrontando il suo incontro con modernità e varie posizioni all’interno dell’Islam radicale e del pensiero femminista. Il libro rivela come il pensiero islamico contemporaneo dialoga con la filosofia occidentale forgiando al tempo stesso i suoi percorsi di ricerca originali.

Il Corano e la sua interpretazione rivisita e aggiorna prospettive storiografiche ed esegesi che hanno portato il Corano in dialogo con la modernità. Massimo Campanini guida il lettore attraverso le complessità delle scritture islamiche, confrontandosi con i recenti dibattiti accademici e l’ermeneutica interna musulmana per offrire un percorso per comprendere i fondamenti dell’Islam.

Averroè fa luce sulla vita e l’eredità di Averroè, il filosofo arabo-spagnolo noto per i suoi influenti commenti aristotelici. Campanini esplora i poliedrici contributi di Averroè alla filosofia, alla teologia, al diritto e alla scienza, evidenziando la modernità del suo progetto culturale militante sullo sfondo della sua tumultuosa storia di vita.

Storia del pensiero politico islamico raccoglie saggi di studiosi rinomati ed emergenti per esplorare l’evoluzione del pensiero politico islamico. Questo lavoro offre uno sguardo senza precedenti sull’interazione tra misticismo e politica, sul ruolo delle donne e sul pensiero politico delle periferie del mondo islamico.

Maometto fornisce una biografia critica ed esauriente di Maometto, con l’obiettivo di catturare la personalità poliedrica del Profeta dell’Islam. Accedendo a fonti primarie in arabo, Campanini tenta di ritrarre Maometto oltre le narrazioni tradizionali, esplorando i suoi ruoli di mistico, predicatore, leader politico e comandante militare.

I sunniti offre una panoramica approfondita dell’Islam sunnita, descrivendone in dettaglio lo sviluppo storico e dottrinale e le variazioni contemporanee, dal riformista alle correnti radicali. Questo volume compatto ma denso chiarisce le dinamiche interne all’Islam sunnita, illuminando le sfide e le prospettive della tradizione maggioritaria nel mondo musulmano.

Storia dell’Egitto ripercorre la storia politica, istituzionale e religiosa dell’Egitto dalla conquista araba ai giorni nostri. La narrazione di Campanini copre il dominio dinastico dell’epoca medievale, la sottomissione ottomana e il tentativo di modernizzazione dell’Egitto contemporaneo, culminando in un’analisi della deriva autoritaria e del futuro incerto che il paese deve affrontare.

Lo scisma della mezzaluna , scritto in collaborazione con Stefano Maria Torelli, approfondisce il divario tra sunniti e sciiti, tracciandone le Origini e implicazioni contemporanee. Il libro chiarisce le lotte politiche ed economiche alla base dello scisma teologico.

Il canale delle spie , scritto in collaborazione con Marco Di Donato, racconta gli eventi cruciali della crisi di Suez del 1956. Attraverso una narrazione ricca di intrighi e spionaggio, gli autori svelano la crisi che ha segnato la fine del colonialismo europeo in Medio Oriente.

Quale Islam? affronta le idee sbagliate che collegano l’Islam al terrorismo. Offre un’esplorazione lucida della diversità della religione e delle varie interpretazioni della jihad. Campanini sostiene una comprensione articolata dell’Islam, distinguendo tra le sue frange radicali e la tradizione tradizionale che comprende una gamma di credenze e pratiche.

L’Islam, religione dell’Occidente sfida la nozione di uno scontro di civiltà intrinseco tra Islam e Occidente, evidenziando le profonde interconnessioni storiche e culturali tra questi due mondi.

La politica nell’Islam svela l’evoluzione della coscienza politica all’interno dell’Islam, presentando un’immagine ricca di sfumature, molto lontana da stereotipi. Il libro approfondisce le implicazioni politiche della teologia islamica, i dibattiti storici sulla governance e le sfide moderne del radicalismo contro il riformismo.

In La filosofia islamica , Campanini offre un’interpretazione della filosofia islamica, tracciando il suo impegno con questioni classiche e contemporanee. Sottolinea il nucleo razionalistico della disciplina e la sua ambizione di influenzare i regni sociali e umani, distinguendo i contributi unici della filosofia islamica al pensiero globale.

Ideologia e politica nell’Islam esplora la crisi delle istituzioni politiche islamiche e la loro resistenza alla trasformazione democratica. Attraverso una lente storica e teorica, l’autore esamina l’evoluzione dell’ideologia dello Stato islamico, suggerendo potenziali percorsi per il futuro sviluppo politico.

Islam è un’esplorazione completa dei fondamenti dell’Islam da prospettive teologiche, normative e spirituali. Concentrandosi sull’unicità di Dio e sulla rivelazione scritturale, il libro offre una visione interna dell’Islam, con l’obiettivo di presentare una comprensione equilibrata al di là dei pregiudizi comuni.

Oltre la democrazia è una raccolta di saggi che indaga il pensiero politico islamico all’indomani della primavera araba, mettendo in discussione l’adeguatezza della politica classica categorie nella governance statale moderna.

Introduzione alla filosofia islamica cerca di fornire una comprensione globale della filosofia islamica, al di là del suo sviluppo storico. Identifica i temi centrali e le modalità di speculazione che hanno consentito al pensiero islamico di contribuire in modo unico alla tradizione filosofica globale.

Le rivolte arabe e l’islam , a cura di Massimo Campanini, analizza l’impatto della Primavera araba sul Medio Oriente, esplorando gli esiti democratici e non democratici di queste rivolte.

Pensare nell’Islam affronta il paradigma fondativo del pensiero islamico: il concetto di unità e unicità di Dio. Questo libro esplora le sue implicazioni per la teologia, la filosofia e l’azione islamica, evidenziando il contributo dell’Islam al progresso intellettuale e pratico.

