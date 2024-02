I 20 migliori libri di Massimo Polidoro

Massimo Polidoro (nato il 10 marzo 1969) è uno scrittore, giornalista e comunicatore scientifico italiano. È autore di oltre trenta libri ed è una figura di spicco nell’esame delle affermazioni sul paranormale e della pseudoscienza. Il suo lavoro abbraccia una vasta gamma di interessi, tra cui la risoluzione di misteri, enigmi storici e la promozione del pensiero critico e dello scetticismo scientifico.

Di cosa parlano i libri di Massimo Polidoro

La scienza dell’incredibile approfondisce i modi complessi in cui si formano le nostre credenze e convinzioni, esplorando come anche le idee più assurde possano persistere. Massimo Polidoro, con una prefazione di Telmo Pievani, ci guida attraverso le radici biologiche e psicologiche del nostro bisogno di credere, utilizzando storie incredibili e le ricerche più recenti per illuminare la scienza dietro le nostre convinzioni.

Il mondo sottosopra di Massimo Polidoro ci accompagna in un viaggio nelle acque torbide delle teorie del complotto e delle fake news. Dalla falsificazione della storia alla manipolazione dei fatti per fini politici, Polidoro analizza i meccanismi psicologici e sociali che ci rendono suscettibili a credere nell’incredibile.

In Grandi misteri della storia , Massimo Polidoro esplora misteri storici e scientifici dal continente perduto di Atlantide agli eventi enigmatici intorno al naufragio del Titanic. Questo libro offre un’analisi critica, sfatando i miti e presentando i fatti con una miscela di narrazione e indagine scientifica.

Pensa come uno scienziato incoraggia i lettori ad abbracciare il dubbio e il pensiero critico. Massimo Polidoro condivide approfondimenti sul metodo scientifico, esortandoci a mettere in discussione, esplorare e non accettare prontamente le informazioni senza prove. Questo testo serve come guida per navigare in un mondo pieno di disinformazione.

Segreti e tesori del Vaticano di Massimo Polidoro è un’affascinante esplorazione delle gemme nascoste del Vaticano, dalla sua tumultuosa storia alla le sue meraviglie artistiche e architettoniche. Polidoro svela i misteri e le storie dietro una delle istituzioni più segrete e influenti del mondo.

Geniale condivide le lezioni di vita che Massimo Polidoro ha imparato lavorando al fianco di James Randi, il famoso scettico e mago. È una testimonianza del potere del pensiero critico, dello scetticismo e della ricerca della verità in un mondo pieno di inganni e illusioni.

Leonardo. Genio ribelle presenta un resoconto romanzato ma meticolosamente studiato della vita di Leonardo da Vinci attraverso gli occhi del suo allievo Francesco Melzi. Massimo Polidoro fa rivivere il genio, la creatività e il lato umano di una delle figure più enigmatiche della storia.

Non guardare nell’abisso è un romanzo emozionante che segue il giornalista Bruno Jordan mentre approfondisce una complessa rete di eventi storici Complotti e terrorismo moderno. Polidoro crea una narrazione avvincente che intreccia realtà e finzione, sfidando il lettore a distinguere tra i due.

Elvis è vivo! esamina le morti misteriose di figure iconiche, da Elvis Presley a John Lennon. Massimo Polidoro e Luigi Garlaschelli indagano questi casi con occhio critico, separando i fatti dalla finzione e facendo luce sulle circostanze che hanno alimentato decenni di speculazioni.

Il tesoro di Leonardo è un’avventura per giovani lettori, che segue Leo e Cecilia mentre intraprendono una caccia al tesoro attraverso Milano, seguendo gli indizi lasciati da Leonardo da Vinci. Massimo Polidoro combina storia, mistero e ricerca della conoscenza in questo racconto avvincente per la mente curiosa.

50 misteri da risolvere invita i giovani lettori a esplorare i più grandi misteri del mondo attraverso la lente della scienza e del pensiero critico. Massimo Polidoro presenta una raccolta di enigmi, sfidando il lettore a interrogarsi e indagare il mondo che lo circonda.

Leonardo. Genio ribelle si tuffa nella vita di Leonardo da Vinci, rivelando aspetti meno conosciuti del suo genio. Massimo Polidoro, con una prefazione di Piero Angela, esplora le complessità della mente di Leonardo, delle sue invenzioni e della sua arte, mostrando l’attualità senza tempo del suo lavoro.

Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia ci accompagna in un tour dei siti più enigmatici d’Italia, dai manufatti antichi a quelli moderni misteri del giorno. Massimo Polidoro svela le storie dietro questi luoghi, fondendo fatti storici con teorie intriganti.

Tutti i segreti del Colosseo è un affascinante viaggio nel tempo, alla scoperta della storia e dei segreti dell’iconico Colosseo di Roma. Massimo Polidoro svela le meraviglie dell’ingegneria, le battaglie dei gladiatori e gli aspetti meno conosciuti di questo antico monumento.

L’avventura del Colosseo di Massimo Polidoro è un resoconto riccamente dettagliato della storia del Colosseo, dalla sua costruzione al suo ruolo nell’Impero Romano e oltre. Con una prefazione di Valerio Massimo Manfredi, Polidoro fa rivivere l’epica storia di una delle più grandi meraviglie architettoniche del mondo.

Investigatori dell’occulto , scritto in collaborazione da Massimo Polidoro e Luigi Garlaschelli, offre uno sguardo al mondo del paranormale indagine. Attraverso una serie di casi di studio, gli autori sfatano i miti e dimostrano l’importanza dello scetticismo scientifico nella comprensione dell’inspiegabile.

La libreria dei misteri è un racconto delizioso per i piccoli lettori, dove due bambini avventurosi scoprono una biblioteca segreta che custodisce il le chiavi per risolvere i più grandi misteri del mondo. Massimo Polidoro combina lo storytelling con un approccio scientifico per ispirare curiosità e pensiero critico.

Houdini. Mago dell’impossibile è una biografia completa di Harry Houdini, il leggendario artista della fuga e scettico. Massimo Polidoro approfondisce la vita di Houdini, esplorando la sua ascesa alla fama, la sua battaglia contro le frodi e la sua duratura eredità come uno dei maghi più influenti di tutti i tempi.

Milano insolita e segreta svela i tesori nascosti e le storie segrete di Milano. Massimo Polidoro guida i lettori attraverso i siti meno conosciuti della città, dalle antiche biblioteche ai simboli misteriosi, rivelando gli strati di storia e intrighi che si celano sotto la superficie della capitale italiana della moda.

Grandi gialli della storia di Massimo Polidoro esplora alcuni dei più famigerati misteri irrisolti della storia, da Jack lo Squartatore a il mostro di Firenze. Attraverso una ricerca meticolosa, Polidoro getta nuova luce su questi misteri intramontabili, combinando fatti storici con una narrazione avvincente.

Io, Leonardo da Vinci offre una nuova prospettiva sulla vita di Leonardo da Vinci, concentrandosi sugli aspetti meno conosciuti e aspetti più curiosi del suo genio. Massimo Polidoro presenta uno sguardo intimo al maestro del Rinascimento. Sottolineane l’umanità, la creatività e l’insaziabile curiosità.

Lista dei migliori libri di Massimo Polidoro su Amazon

In basso la lista dei 20 migliori libri di Massimo Polidoro che si possono trovare su Amazon:

La scienza dell’incredibile. Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai

Titolo: La scienza dell’incredibile

Sottotitolo: Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai

ISBN-13: 978-8807091759

Autore: Massimo Polidoro

Prefazione: Telmo Pievani

Editore: Feltrinelli

Edizione: 28 marzo 2023

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mondo sottosopra

Titolo: Il mondo sottosopra

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8855446587

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Piemme

Edizione: seconda (26 gennaio 2021)

Pagine: 560

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pensa come uno scienziato. Come coltivare l’arte del dubbio

Titolo: Pensa come uno scienziato

Sottotitolo: Come coltivare l’arte del dubbio

ISBN-13: 978-8856682755

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Piemme

Edizione: 26 ottobre 2021

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Geniale

Titolo: Geniale

ISBN-13: 978-8807898051

Autore: Polidoro

Editore: Feltrinelli

Edizione: 2 giugno 2023

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Non guardare nell’abisso

Titolo: Non guardare nell’abisso

ISBN-13: 978-8856653878

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Piemme

Edizione: 21 giugno 2016

Pagine: 419

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il tesoro di Leonardo

Titolo: Il tesoro di Leonardo

ISBN-13: 978-8817160520

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Rizzoli

Edizione: 22 febbraio 2022

Pagine: 252

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







50 misteri da risolvere (prima dei tuoi genitori)

Titolo: 50 misteri da risolvere (prima dei tuoi genitori)

ISBN-13: 978-8856690217

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Piemme

Edizione: 7 novembre 2023

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Leonardo. Genio ribelle

Titolo: Leonardo

Sottotitolo: Genio ribelle

ISBN-13: 978-8855446273

Autore: Massimo Polidoro

Prefazione: Piero Angela

Editore: Piemme

Edizione: 28 luglio 2020

Pagine: 329

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia

Titolo: Atlante dei luoghi misteriosi d’Italia

ISBN-13: 978-8845295218

Autore: Massimo Polidoro

Illustratore: Francesco Bongiorni

Editore: Bompiani

Edizione: 31 ottobre 2018

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Tutti i segreti del Colosseo. Un giorno nell’antica Roma

Titolo: Tutti i segreti del Colosseo

Sottotitolo: Un giorno nell’antica Roma

ISBN-13: 978-8856683912

Autore: Massimo Polidoro

Illustratore: Riccardo Rullo

Editore: Piemme

Edizione: 3 maggio 2022

Pagine: 191

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’avventura del Colosseo

Titolo: L’avventura del Colosseo

ISBN-13: 978-8856656398

Autore: Massimo Polidoro

Prefazione: Valerio Massimo Manfredi

Editore: Piemme

Edizione: 1a (22 novembre 2016)

Pagine: 371

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Investigatori dell’occulto: dieci anni di indagini sul paranormale

Titolo: Investigatori dell’occulto

Sottotitolo: dieci anni di indagini sul paranormale

ISBN-13: 9798425116734

Autori: Massimo Polidoro, Luigi Garlaschelli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 388

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La libreria dei misteri

Titolo: La libreria dei misteri

ISBN-13: 978-8817178549

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Rizzoli

Edizione: 10 gennaio 2023

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Houdini. Mago dell’impossibile

Titolo: Houdini

Sottotitolo: Mago dell’impossibile

ISBN-13: 978-8875787622

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Codice

Edizione: 13 settembre 2018

Pagine: 493

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Milano insolita e segreta

Titolo: Milano insolita e segreta

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-2361955519

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Jonglez

Edizione: New (22 febbraio 2023)

Pagine: 397

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Io, Leonardo da Vinci. Vita segreta di un genio ribelle

Titolo: Io, Leonardo da Vinci

Sottotitolo: Vita segreta di un genio ribelle

ISBN-13: 978-8856669749

Autore: Massimo Polidoro

Editore: Piemme

Edizione: 30 aprile 2019

Pagine: 170

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Massimo Polidoro