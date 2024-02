I 20 migliori libri di Simonetta Agnello Hornby

Simonetta Agnello Hornby (1945) è un’acclamata scrittrice e scrittrice di cibo italiana, le cui opere hanno guadagnato popolarità internazionale, tradotte in oltre venti lingue. Nata a Palermo, Hornby ha trascorso la maggior parte della sua vita adulta in Inghilterra. Il suo viaggio letterario è iniziato con il suo romanzo d’esordio, diventato rapidamente un bestseller, che le è valso numerosi premi letterari. Gli scritti di Hornby spesso esplorano il ricco arazzo della cultura e della storia siciliana, collegando la sua eredità mediterranea con la sua vita britannica.

Di cosa parlano i libri di Simonetta Agnello Hornby

Caffè amaro approfondisce la vita di Maria, la cui bellezza affascina Pietro Sala, portandolo a un matrimonio non convenzionale che sfida le norme sociali. La loro relazione, ambientata sullo sfondo della Sicilia dell’inizio del XX secolo, esplora i temi dell’amore, della libertà e della scoperta di sé nel mezzo dell’ascesa del fascismo e dei disordini della guerra.

La Mennulara è incentrato sull’enigmatica figura di Maria Rosalia Inzerillo, detta “la Mennulara”. Dopo la sua morte, la città di Roccacolomba è in fermento per le speculazioni sulla sua vera identità. Mentre la sua storia si svolge attraverso gli occhi dei cittadini e della famiglia che ha servito, viene rivelato un complesso tessuto di lealtà, potere e segretezza, evidenziando le sfumature del tessuto sociale della vita siciliana e l’influenza pervasiva della mafia.

Punto pieno continua la saga della famiglia Sorci, coinvolta negli sconvolgimenti socio-politici ed economici della Sicilia del dopoguerra. La narrazione si concentra sulla creazione di un circolo femminile, il “Circolo del Punto Pieno”, da parte delle matriarche della famiglia, che diventa uno spazio di guarigione e solidarietà nel contesto di una società in cambiamento.

Il pranzo di Mosè offre uno sguardo sulla vita della famiglia Agnello attraverso la lente dei loro incontri estivi a Mosè, la loro tenuta di campagna. Simonetta Agnello Hornby condivide preziose ricette e ricordi di famiglia, tessendo una narrazione che celebra le gioie dei legami familiari, l’arte dell’ospitalità e le ricche tradizioni culinarie della Sicilia.

La cuntintizza , coautore con Costanza Gravina, esplora il concetto di “cuntintizza”, o piccole gioie, attraverso una serie di vignette e riflessioni sulla bellezza della vita quotidiana.

Vento scomposto si discosta dalle solite ambientazioni siciliane di Hornby, presentando una narrativa contemporanea londinese che esplora le complessità di vita familiare e ordinamento giuridico. La storia segue la famiglia Pitt mentre affronta accuse di cattiva condotta, rivelando il viaggio intricato e spesso straziante attraverso il sistema legale e i servizi sociali britannici.

La zia marchesa ci riporta nella Sicilia di fine Ottocento, raccontando la vita di Costanza Safamita, la rossa erede dai capelli di una famiglia nobile. Il suo viaggio da bambina protetta a figura formidabile dell’alta società palermitana, alle prese con l’amore, il tradimento e le ombre della mafia, offre una ricca narrazione che scava in profondità nel cuore dell’aristocrazia siciliana.

Boccamurata racconta la storia di Tito, proprietario di un pastificio, e lo svelamento di segreti di famiglia a lungo custoditi tra il contesto del complesso panorama sociale ed economico della Sicilia. L’arrivo di Dante, una figura misteriosa legata al passato di Tito, dà il via a una serie di eventi che illuminano il potere duraturo dell’amore e le inevitabili ombre del passato.

Piano nobile è il secondo capitolo della saga della famiglia Sorci, in cui le riflessioni sul letto di morte del patriarca Enrico Sorci, servire come preludio a una riunione di famiglia piena di tensioni e segreti nascosti. Man mano che la narrazione si sviluppa, il lettore viene condotto in un viaggio attraverso i momenti cruciali della storia di Palermo.

Era un bravo ragazzo esamina la vita di due amici, Giovanni e Santino, le cui aspirazioni per un futuro migliore vengono gradualmente intrecciato con le oscure realtà della mafia siciliana. Mentre salgono al potere, le loro vite personali e professionali vengono oscurate dai compromessi morali e dall’inevitabile portata della criminalità organizzata.

Un filo d’olio si discosta dalle narrazioni immaginarie di Hornby. Offre un sentito tributo alle tradizioni culinarie della sua famiglia. Attraverso una raccolta di ricette, aneddoti personali e approfondimenti storici, Hornby dipinge un ricco arazzo della cultura siciliana e del legame senza tempo tra cibo e famiglia.

Il veleno dell’oleandro è un racconto affascinante ambientato sullo sfondo dei Monti Iblei siciliani. La storia ruota attorno alla famiglia Carpinteri, riunita dal peggioramento della salute di zia Anna. Mentre i membri della famiglia scavano nel passato, i segreti vengono svelati, intrecciando le loro vite con notabili locali, rapporti oscuri e passioni sfrenate.

La nostra Londra è un’ode a Londra, scritta da Simonetta Agnello Hornby e suo figlio George Hornby. Quest’opera cattura l’essenza di una città in continua evoluzione, vista attraverso gli occhi di madre e figlio. Il loro racconto personale e appassionato ci porta in musei, parchi e ristoranti meno conosciuti, rivelando una Londra ricca di storia e umanità.

Via XX Settembre offre uno sguardo toccante sulla vita della famiglia Agnello dopo il trasferimento a Palermo da Agrigento. Attraverso gli occhi di una giovane Simonetta, i lettori vivono gli sconvolgimenti culturali e sociali della Sicilia del dopoguerra.

La monaca trasporta i lettori nella Messina del 1839, dove Agata è costretta ad abbandonare il suo amore per Giacomo ed entrare in convento. Questa narrazione intreccia temi di amore, vendetta e ricerca della conoscenza entro i confini della vita monastica. La lotta di Agata tra i suoi doveri religiosi e il desiderio di una vita oltre le mura del convento è una testimonianza dello spirito duraturo delle donne nel corso della storia.

Nessuno può volare approfondisce le esperienze personali di Simonetta Agnello Hornby e della sua famiglia, soffermandosi in particolare sulla vita del figlio George con sclerosi multipla. Il libro offre uno sguardo intimo sulla disabilità, sull’accettazione e sulla ricerca della felicità. Attraverso le voci di Simonetta e George, presenta una narrazione che sfida la percezione sociale di normalità e disabilità.

La cucina del buon gusto , scritto in collaborazione con Maria Rosario Lazzati, non è solo un libro di cucina ma una celebrazione del l’arte della cucina. Esplora la gioia profonda e il conforto che si trovano in cucina, sia che si cucini per sé che per gli altri.

Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica è un lavoro avvincente che combina la narrazione con le prove documentali per affrontare la questione della violenza domestica.

Camera oscura esplora la vita enigmatica di Lewis Carroll attraverso gli occhi di uno dei suoi soggetti d’infanzia. Questa narrazione approfondisce la complessità dei rapporti di Carroll con le sue giovani muse, confondendo il confine tra arte e scorrettezza.

Un anno in giallo presenta il contributo di Simonetta Agnello Hornby a una raccolta di storie misteriose che abbracciano l’anno solare. Ogni racconto, scritto da autori diversi, presenta approfondimenti unici sulla natura umana, sulla società e sulle complessità della risoluzione del crimine.

Lista dei migliori libri di Simonetta Agnello Hornby su Amazon

In basso l’elenco dei 20 migliori libri di Simonetta Agnello Hornby che sono acquistabili su Amazon in italiano:

Caffè amaro

Titolo: Caffè amaro

ISBN-13: 978-8807890192

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: prima (11 dicembre 2017)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Mennulara

Titolo: La Mennulara

ISBN-13: 978-8807881930

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: 25 marzo 2013

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Punto pieno

Titolo: Punto pieno

ISBN-13: 978-8807897399

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: 6 gennaio 2023

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il pranzo di Mosè

Titolo: Il pranzo di Mosè

ISBN-13: 978-8809802544

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Giunti Editore

Edizione: 5 novembre 2014

Pagine: 212

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cuntintizza. Piccole ragioni della bellezza del vivere

Titolo: La cuntintizza

Sottotitolo: Piccole ragioni della bellezza del vivere

ISBN-13: 978-8804746607

Autori: Simonetta Agnello Hornby, Costanza Gravina

Editore: Mondadori

Edizione: 19 aprile 2022

Pagine: 276

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vento scomposto

Titolo: Vento scomposto

ISBN-13: 978-8807885365

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: 24 maggio 2022

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La zia marchesa

Titolo: La zia marchesa

ISBN-13: 978-8807881442

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: XIIED (11 febbraio 2013)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Boccamurata

Titolo: Boccamurata

ISBN-13: 978-8807883125

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: sesta (1 settembre 2013)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piano nobile

Titolo: Piano nobile

ISBN-13: 978-8807896064

Autore: Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: 13 gennaio 2022

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Era un bravo ragazzo

Titolo: Era un bravo ragazzo

ISBN-13: 978-8804777762

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Mondadori

Edizione: 17 ottobre 2023

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Un filo d’olio

Titolo: Un filo d’olio

ISBN-13: 978-8838925498

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: SELLERIO EDITORE

Edizione: 21 aprile 2011

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il veleno dell’oleandro

Titolo: Il veleno dell’oleandro

ISBN-13: 978-8807885266

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: IVED (27 agosto 2014)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La nostra Londra

Titolo: La nostra Londra

ISBN-13: 978-8809873728

Autori: Simonetta Agnello Hornby, George Hornby

Editore: Giunti Editore

Edizione: 19 febbraio 2020

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Via XX Settembre

Titolo: Via XX Settembre

ISBN-13: 978-8807886126

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Universale Economica

Edizione: 27 maggio 2015

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La monaca

Titolo: La monaca

ISBN-13: 978-8807881367

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: 1 luglio 2013

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nessuno può volare

Titolo: Nessuno può volare

ISBN-13: 978-8807892776

Autore: Agnello Hornby

Editore: Feltrinelli

Edizione: 3 ottobre 2019

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cucina del buon gusto

Titolo: La cucina del buon gusto

ISBN-13: 978-8807881237

Autori: Simonetta Agnello Hornby, Maria Rosario Lazzati

Editore: Feltrinelli

Edizione: I ED. (24 aprile 2013)

Pagine: 281

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica

Titolo: Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica

ISBN-13: 978-8807491504

Autori: Simonetta Agnello Hornby, Marina Calloni

Editore: Feltrinelli

Edizione: 8 maggio 2013

Pagine: 188

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Camera oscura

Titolo: Camera oscura

ISBN-13: 978-8857206127

Autore: Simonetta Agnello Hornby

Editore: Skira

Edizione: 12 maggio 2010

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Un anno in giallo

Titolo: Un anno in giallo

ISBN-13: 978-8838937125

Traduttori: Semsa Gezgin, Walter Bergero, Maria Nicola

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 23 novembre 2017

Pagine: 532

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Simonetta Agnello Hornby