I 20 migliori libri di storia della lingua italiana

La storia della lingua italiana attraversa secoli, evolvendosi dal latino alla sua forma moderna, influenzata da vari dialetti e lingue regionali. È una materia molto complessa per la quale molti libri sono stati scritti da tanti esperti e linguisti. Quella presente qui sotto è solo una selezione di 20 tra i più importanti e tra i più recenti in lingua italiana tra quelli presenti su Amazon.

Di cosa parlano i libri sulla storia della lingua italiana

Storia della lingua italiana di Bruno Migliorini offre un viaggio completo attraverso l’evoluzione della lingua italiana, considerando aspetti sociali, geografici e fattori temporali. Il lavoro spazia dall’emergere dell’italiano vernacolare fino al XX secolo, analizzando l’interazione tra lingua parlata e scritta, dialetti regionali e lo scambio tra italiano e lingue straniere.

La lingua italiana di Claudio Marazzini fornisce un resoconto esaustivo ma accessibile dello sviluppo storico, culturale e politico dell’italiano. Organizzato per secoli, abbina testi selezionati di epoche diverse ad approfondimenti filologici e annotazioni storico-linguistiche.

Storia dell’italiano a cura di Giovanna Frosini, approfondisce il passaggio dal latino all’italiano. Mette in luce le forze e gli eventi che hanno facilitato questa evoluzione linguistica. Offre una panoramica secolo per secolo ancorata in una prospettiva storico-filologica.

La Breve storia della lingua italiana di Claudio Marazzini ripercorre la prestigiosa storia dell’Italia anche prima dell’Unità d’Italia. Mette in luce il ruolo dell’idioma letterario toscano nel plasmare un’idea morale della nazione e spiega, attraverso lo studio della storia delle stesse variazioni linguistiche italiane, la storia intrecciata delle regioni e l’uso nella letteratura, nella scienza e nella politica.

Profilo storico della lingua italiana di Rita Librandi fornisce una panoramica storica dell’evoluzione dell’italiano dal latino attraverso vari vernacoli fino all’italiano contemporaneo. Evitando la segmentazione secolo per secolo per una descrizione, si concentra sui principali cambiamenti e sui fenomeni a lungo termine che influenzano lo sviluppo della lingua.

Piccola storia della lingua italiana di Nicola De Blasi è un’esplorazione concisa e coinvolgente dell’evoluzione dell’italiano, ideale per chi si approccia a il soggetto. È un testo introduttivo adatto agli studenti o a chiunque sia interessato alla storia della lingua.

Prima lezione di storia della lingua italiana di Luca Serianni guida i lettori attraverso la disciplina, dal latino all’italiano contemporaneo, considerando l’influenza dei contesti culturali e sociali. Questa lezione è ricca di fatti, esempi e curiosità, rivolta sia agli studenti di linguistica che alle menti curiose.

In Breve storia della lingua italiana per parole , a cura di L. Rossi e P. Marongiu, la storia viene raccontato attraverso parole chiave che riflettono i cambiamenti sociali e culturali. Questo volume evidenzia come termini specifici possano fornire spunti sul passato e sul presente dell’Italia.

Storia illustrata della lingua italiana di Luca Serianni e Lucilla Pizzoli è un volume illustrato che esplora lo sviluppo della lingua e il suo ruolo nel riflettere i pensieri e le parole di milioni di persone, sia in Italia che all’estero.

Il Breve storia della lingua italiana di Silvia Morgana risponde a domande fondamentali sulla formazione e l’evoluzione della lingua. Evidenzia la transizione della lingua da una forma prevalentemente scritta al suo uso contemporaneo parlato e scritto.

L’italiano nella storia di Pietro Trifone, Emiliano Picchiorri e Giuseppe Zarra ripercorre lo sviluppo della lingua dall’era di Dante fino ai giorni nostri tempi, evidenziando le principali pietre miliari storiche e letterarie che hanno influenzato la lingua. Questa guida è l’ideale per chi è interessato alla ricca storia italiana e alle sue implicazioni socio-culturali.

La Storia della lingua italiana di Mirko Tavoni si concentra sul Quattrocento, un secolo fondamentale per la letteratura e la lingua. Si tratta di un saggio universitario, dunque utile soprattutto per gli studenti.

La lingua italiana di Anna Laura Lepschy e Giulio Lepschy offre una duplice prospettiva: un profilo sociolinguistico dell’italiano moderno e una descrizione grammaticale. Presenta un’immagine realistica dell’italiano contemporaneo, affrontandone la varietà e l’adattabilità, adatta sia agli studiosi che ai lettori curiosi.

Storia della lingua italiana di Paola Manni conclude il ciclo di Francesco Bruni. Concentrandosi su Dante, Petrarca e Boccaccio, esamina il loro profondo impatto sulla letteratura e sulla lingua italiana.

Storia dell’italiano di Roberta Cella guida i lettori attraverso la storia linguistica del paese, dalla frammentazione medievale alle moderne esigenze della società.

Viaggio nei tempi della lingua italiana di Marco Biffi esplora la lunga ricerca di un’identità linguistica nazionale, da Placito Capuano a tempi contemporanei.

Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Fonetica (Vol. 1) di Gerhard Rohlfs, in collaborazione con l’Accademia della Crusca, è una risorsa utile per comprendere i suoni, le forme e le strutture dell’italiano e dei suoi dialetti. Questo primo volume sulla fonetica è essenziale per la ricerca linguistica.

La serie di Rohlfs prosegue con il secondo volume dedicato alla morfologia. Il testo propone uno studio completo delle forme e delle strutture in tutta la sua area linguistica.

Il terzo volume si concentra sulla sintassi e la formazione delle parole, completa questo approfondito esplorazione della lingua e dei suoi dialetti.

In Storia della lingua italiana , di Luca Serianni, si affrontano argomenti diversificati tra cui l’italiano letterario, scientifico vengono esaminate la lingua e le espressioni parlate.

Lista dei migliori libri di storia della lingua italiana su Amazon

Ed ora l’elenco dei 20 migliori libri di storia della lingua italiana che sono in vendita su Amazon.it:

Storia della lingua italiana

Titolo: Storia della lingua italiana

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8830100145

Autore: Bruno Migliorini

Presentazione: Ghino Ghinassi

Editore: Bompiani

Edizione: seconda (8 maggio 2019)

Pagine: 1088

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La lingua italiana. Storia, testi, strumenti

Titolo: La lingua italiana

Sottotitolo: Storia, testi, strumenti

ISBN-13: 978-8815252302

Autore: Claudio Marazzini

Editore: Il Mulino

Edizione: seconda (29 gennaio 2015)

Pagine: 398

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia dell’italiano. La lingua, i testi

Titolo: Storia dell’italiano

Sottotitolo: La lingua, i testi

ISBN-13: 978-8869733789

Autore: Giovanna Frosini (a cura di)

Editore: Salerno Editrice

Edizione: 27 agosto 2020

Pagine: 534

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Breve storia della lingua italiana

Titolo: Breve storia della lingua italiana

ISBN-13: 978-8815094384

Autore: Claudio Marazzini

Editore: Il Mulino

Edizione: 26 agosto 2004

Pagine: 267

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tabella riepilogativa dei migliori libri di storia della lingua italiana