I 20 migliori libri di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi (1952) è un critico e storico dell’arte, scrittore, politico e personaggio televisivo. Dalle meraviglie rinascimentali alle rivelazioni contemporanee, questi volumi non solo arricchiscono la tua comprensione dell’arte, ma fanno comprendere anche le capacità della creatività umana attraverso epoche e generi molto diversi tra loro.

Di cosa parlano i libri di Vittorio Sgarbi

Leonardo svela l’enigmatico mondo di Leonardo da Vinci. Descrive la sua incessante ricerca della conoscenza e il suo genio che sfida i confini del tempo. Sgarbi presenta Leonardo non solo come un artista ma come un poliedrico la cui curiosità lo ha portato a esplorare vari regni della scienza e dell’arte.

Raffaello cattura l’essenza di Raffaello, un artista le cui opere incarnano l’armonia e la chiarezza dell’Alto Rinascimento. Sgarbi ripercorre la vita di Raffaello e la sua evoluzione artistica, evidenziando la sua maestria nella pittura e il suo significativo contributo alla grandiosità estetica del Vaticano.

In Il Novecento. Dal futurismo al neorealismo: vol. 1 , Sgarbi intraprende un’esplorazione del XX secolo. Approfondisce i movimenti rivoluzionari che hanno caratterizzato l’arte moderna. Esamina l’influenza degli artisti italiani e il loro impatto sulla scena artistica globale, dall’energia dinamica del Futurismo al toccante realismo del neorealismo.

Il Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione (Vol. 2) continua il viaggio attraverso il Novecento, concentrandosi sulla seconda metà. Sgarbi discute gli sviluppi artistici che hanno portato alla nascita dell’arte contemporanea, evidenziando il lavoro di artisti che hanno ampliato i confini dei mezzi e dei concetti tradizionali.

Caravaggio approfondisce la vita tumultuosa e l’opera rivoluzionaria di Caravaggio, il cui uso di luci drammatiche e rappresentazione realistica delle emozioni umane segnò un radicale allontanamento dalle rappresentazioni idealizzate dell’epoca. Sgarbi fa luce sull’influenza di Caravaggio sull’arte barocca e sulla sua eredità che continua a risuonare oggi.

Roma è un viaggio vibrante attraverso le meraviglie architettoniche e artistiche di Roma, dal Rinascimento ai tempi moderni. Sgarbi guida il lettore attraverso i monumenti più iconici e le gemme nascoste della città, rivelando gli strati di storia e bellezza che definiscono la Città Eterna.

Ecce Caravaggio offre una nuova prospettiva sull’opera di Caravaggio, concentrandosi sull'”Ecce Homo” recentemente scoperto. Sgarbi contestualizza l’opera all’interno del corpus di opere di Caravaggio e il suo significato nella più ampia narrativa della storia dell’arte.

Canova e la bella amata esplora la vita e le opere di Antonio Canova, il principale scultore del periodo neoclassico. Sgarbi esamina la maestria della forma di Canova e la sua capacità di infondere nel marmo grazia ed emozione, consolidando il suo status di figura fondamentale nella storia dell’arte.

Michelangelo è l’omaggio di Sgarbi a Michelangelo Buonarroti, i cui impareggiabili contributi all’arte trascendono i confini della scultura, della pittura e dell’architettura. Sgarbi esplora la complessa personalità di Michelangelo e la sua duratura influenza sul mondo dell’arte.

Scoperte e rivelazioni cattura la passione di Sgarbi per la scoperta di capolavori d’arte perduti o dimenticati. Attraverso le sue esplorazioni, Sgarbi rivela le storie dietro queste riscoperte, arricchendo il nostro apprezzamento per la narrativa in evoluzione dell’arte.

Viaggio sentimentale nell’Italia dei desideri è un viaggio personale attraverso i tesori artistici e culturali meno conosciuti dell’Italia. Il racconto di Sgarbi invita i lettori a vedere l’Italia attraverso i suoi occhi, scoprendo la bellezza nascosta in bella vista in tutto il Paese.

Dal cielo alla terra ripercorre il passaggio artistico dall’idealizzato al realistico, dalle creazioni divine di Michelangelo al realismo terreno di Caravaggio. Sgarbi illustra come questa transizione abbia influenzato le successive generazioni di artisti, alterando per sempre il corso della storia dell’arte.

Dall’ombra alla luce racconta l’evoluzione dell’arte italiana dall’intensità drammatica di Caravaggio all’elegante chiarezza del Periodo barocco. Sgarbi mette in luce gli artisti che hanno attraversato questa trasformazione, lasciando un’eredità di bellezza che continua a ispirare.

Carpaccio è l’esplorazione di Sgarbi del lavoro di Vittore Carpaccio, un artista noto per fondere dettagli meticolosi con narrazioni fantasiose. Sgarbi rivela la capacità unica di Carpaccio di intrecciare il reale e il fantastico. Offre uno sguardo nella mente visionaria dell’artista.

Dell’Italia offre una vista panoramica del panorama culturale e artistico italiano, visto attraverso l’occhio attento di Sgarbi. Accompagna il lettore in un viaggio attraverso l’Italia, evidenziando il ricco arazzo di arte, architettura e storia che rende il paese uno scrigno di beni culturali.

Parmigianino tra classicismo e manierismo approfondisce la vita e l’arte del Parmigianino, figura chiave nella transizione dagli ideali rinascimentali alla sperimentazione manierista. Sgarbi esamina l’approccio innovativo dell’artista alla composizione e alla forma, che continua ad affascinare sia gli amanti dell’arte che gli studiosi.

I profeti dell’arte è l’indagine di Sgarbi sugli artisti che, all’alba di ogni secolo, hanno preannunciato nuove indicazioni di cui all’art. Da Giotto a Warhol, Sgarbi identifica i visionari che hanno caratterizzato la nostra comprensione dell’arte e il suo potenziale di riflettere e anticipare i cambiamenti sociali.

Scaramuzza presenta l’opera di Scaramuzza, un artista le cui illustrazioni dantesche rivaleggiano con quelle di Doré per profondità e drammaticità. Sgarbi esplora il contributo di Scaramuzza all’interpretazione visiva dell’epopea di Dante, evidenziando la sua miscela unica di intensità drammatica e precisione dettagliata.

Dürer esplora la dualità tematica della maternità e della malinconia nell’opera di Albrecht Dürer. Sgarbi pone i pezzi iconici di Dürer in dialogo sia con i suoi contemporanei che con gli artisti moderni, illustrando la perdurante rilevanza di questi temi nel corso della storia dell’arte.

Dal mito alla favola bella racconta l’evoluzione dell’arte dai periodi classico e neoclassico, incarnati dalle opere di Canaletto e Canova, verso l’emergente sensibilità modernista riflessa nei capolavori di Boldini. Questo volume celebra il ruolo centrale dell’Italia nella gestazione dell’arte moderna.

Lista dei migliori libri di Vittorio Sgarbi su Amazon

In basso la lista dei 20 migliori libri di Vittorio Sgarbi che sono disponibili su Amazon:

Leonardo. Il genio dell’imperfezione

Raffaello. Un Dio mortale

Il Novecento. Dal futurismo al neorealismo: Vol. 1

Il Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione (Vol. 2)

Caravaggio. Il punto di vista del cavallo

Roma. Dal Rinascimento ai giorni nostri

Ecce Caravaggio. Da Roberto Longhi a oggi

Canova e la bella amata

Michelangelo. Rumore e paura

Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte

Viaggio sentimentale nell’Italia dei desideri

Dall’ombra alla luce. Da Caravaggio a Tiepolo. Il tesoro d’Italia (Vol. 4)

Carpaccio

Dell’Italia. Uomini e luoghi

Parmigianino tra classicismo e manierismo

I profeti dell’arte

Scaramuzza. Le tavole per la Divina Commedia

Dürer. Mater et Melancholia

Dal mito alla favola bella. Da Canaletto a Boldini. Il tesoro d’Italia (Vol. 5)

Tabella riepilogativa dei migliori libri di Vittorio Sgarbi