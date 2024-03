I 20 migliori libri su escursioni e sentieri dell’Emilia-Romagna

Esplora i diversi paesaggi dell’Emilia-Romagna attraverso queste guide dedicate a tutti gli appassionati di trekking, ciclismo o passeggiate in famiglia.

Di cosa parlano i libri su escursioni e sentieri dell’Emilia-Romagna

Emilia-Romagna a piedi di Daniele Canossini funge da guida esaustiva per passeggiare in Emilia-Romagna. Racconta 75 trekking attraverso i vari paesaggi della regione, dalla Val Tidone al Montefeltro, dalle Foreste Casentinesi al Delta del Po. Evidenziando non solo la bellezza naturale ma anche la ricchezza culturale, suggerisce di visitare prosciuttifici, caseifici, vigneti e antichi borghi lungo il percorso, arricchendo l’esperienza escursionistica con un assaggio del patrimonio locale.

L’Appennino emiliano in ogni stagione di Marco Gervasio guida i lettori attraverso 20 percorsi escursionistici versatili adatti a tutti i livelli di abilità. Con un occhio attento ai dettagli, Gervasio compila itinerari che attraversano sia città pittoresche che maestose montagne.

Guida alla Via Vandelli di Giulio Ferrari racconta l’ambizioso progetto di Domenico Vandelli, che mirava a collegare Modena al mare attraverso gli Appennini e le Alpi Apuane. Questa guida, che copre un viaggio di una settimana, offre mappe dettagliate, descrizioni del terreno e approfondimenti sui monumenti storici e naturali incontrati lungo il percorso.

In La via degli Dei a piedi , Francesca Biagi ed Enrico Raoul Neri delineano un percorso panoramico che si estende per circa 130 km, che collega Bologna e Firenze. Il percorso è ricco di storia e di bellezze naturali e offre agli escursionisti paesaggi diversi e uno sguardo alle civiltà passate della zona. Questa guida include mappe dettagliate, profili altimetrici e approfondimenti culturali.

Camminate per tutti in Appennino di Andrea Greci e Francesco Cappellari presenta una selezione di escursioni per famiglie nell’Appennino settentrionale. Il libro vuole essere più di una guida ai sentieri; è uno strumento educativo che intreccia natura, storia e leggenda.

weBeach di Lorenzo Calamai e Filippo Tuccimei. L’Emilia Romagna svela 55 spiagge d’acqua dolce nascoste in tutta l’Emilia-Romagna. Questa guida si rivolge a coloro che cercano avventure fuori dai sentieri battuti, con cascate mozzafiato, piscine naturali cristalline e villaggi storici.

A piedi in Emilia Romagna di Mario Vianelli e Sandro Bassi raccoglie 106 passeggiate che svelano le bellezze naturali, storiche e culturali della regione arazzo. Il libro invita i lettori a esplorare l’Emilia-Romagna oltre le sue rinomate spiagge e divertimenti. Offre percorsi attraverso i suoi parchi, zone umide e siti storici, presentando così un lato inaspettato della regione.

Le mappe Alta via dei parchi 1:50.000 completano la guida “Alta Via dei Parchi”. Copre il trekking da Berceto al Parco di Sasso Simone e Simoncello. Coprendo 500 km attraverso più regioni e parchi, queste mappe forniscono indicazioni dettagliate sul percorso, rendendole fondamentali per navigare nei paesaggi mozzafiato del sentiero appenninico.

La via degli Dei a piedi e in bici di Angelo Soravia e Sergio Gardini rivisita l’iconico percorso tra Bologna e Firenze, rivolto sia agli escursionisti che ai ciclisti. Questa edizione aggiornata arricchisce l’esperienza con aneddoti storici, mappe dettagliate e fotografie, anche se potrebbe trarre vantaggio da descrizioni più complete di alcuni segmenti.

Foreste Sacre di Davide Prati si concentra sul versante romagnolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Offre 16 sentieri impegnativi per escursionisti esperti. Descrizioni dettagliate, mappe e profili altimetrici guidano i lettori attraverso quest’area storicamente e naturalmente ricca. Fornisce un’esperienza di esplorazione coinvolgente.

La Guida ai sentieri di Bagno di Romagna di Carlo Lovari presenta 29 itinerari e 2 trekking di più giorni attorno a Bagno di Romagna. Sottolineando paesaggi impegnativi ma gratificanti, questa guida è utile per coloro che desiderano esplorare i panorami mozzafiato e i diversi terreni della zona.

Rifugi e bivacchi dell’Appennino tosco-romagnolo di Claudio Fiorini cataloga le modeste sistemazioni della regione. Offre uno sguardo unico sui luoghi meno noti per escursionisti.

Il sentiero dei Ducati di Anna Pratissoli, Giovanni Fiori e Carlo Possa ripercorre percorsi storici attraverso gli Appennini, seguendo l’eredità di Matilde di Canossa e della famiglia Malaspina. Questa guida divide il viaggio in segmenti gestibili anche fornendo mappe e approfondimenti sui ricchi paesaggi storici e naturali della zona.

Il set di mappe Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è uno strumento essenziale per orientarsi lungo i vasti sentieri del parco nazionale rete. Offrendo una copertura completa delle zone settentrionali e meridionali, queste mappe sono preziose per pianificare escursioni e garantire trekking sicuri e divertenti attraverso una delle aree boschive più incantevoli d’Italia.

Emilia-Romagna – Toscana – Liguria di Andrea Greci esplora il tratto appenninico settentrionale del Sentiero Italia. Con particolare attenzione alle creste panoramiche e ai sentieri storici, questa guida offre immagini mozzafiato e descrizioni dettagliate dei percorsi, invitando gli avventurieri a scoprire i diversi paesaggi e il patrimonio culturale che abbraccia tre regioni.

Percorsi insoliti in Emilia Romagna di Dario Gardiol svela gemme nascoste e sentieri meno conosciuti in tutta la regione. Questa raccolta di passeggiate ed escursioni è pensata per coloro che desiderano esplorare oltre i soliti percorsi turistici.

Ciclovie dei parchi di Sandro Bassi presenta ai ciclisti dieci bellissimi percorsi all’interno dei parchi e delle riserve naturali dell’Emilia-Romagna. Coprendo una varietà di paesaggi e livelli di difficoltà, questa guida è un must per gli appassionati di ciclismo desiderosi di esplorare le attrazioni ambientali e culturali della regione.

Cammini storici dell’Appenino tosco-emiliano di Alessio Anceschi approfondisce i sentieri storici che attraversano l’Appennino tosco-emiliano. Con una meticolosa ricerca storica e descrizioni dettagliate dei percorsi, Anceschi guida i lettori attraverso le antiche strade che hanno caratterizzato la storia e il paesaggio della regione.

A piccoli passi in Emilia Romagna di Annalisa Porporato e Franco Voglino è una guida per famiglie a 35 facili passeggiate attraverso il regione. Ogni percorso è scelto con cura per la sua accessibilità e interesse sia per adulti che per bambini, completo di download di tracce GPS per una navigazione senza preoccupazioni.

Bimbi trekking di Silvia Merialdo è un’attenta raccolta di 31 sentieri escursionistici a misura di bambino nell’Appennino bolognese e modenese con tanto di mappe e storie per ispirare i giovani avventurieri.

Lista dei migliori libri su escursioni e sentieri dell'Emilia-Romagna su Amazon

Di seguito la classifica dei 20 migliori libri su escursioni e sentieri dell’Emilia-Romagna che si trovano su Amazon:

Emilia Romagna a piedi. 75 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura

Titolo: Emilia Romagna a piedi

Sottotitolo: 75 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura

ISBN-13: 978-8881773053

Autore: Daniele Canossini

Editore: Iter Edizioni

Edizione: 7 aprile 2022

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Appennino emiliano in ogni stagione. 20 escursioni a piedi adatte a tutti

Titolo: Appennino emiliano in ogni stagione

Sottotitolo: 20 escursioni a piedi adatte a tutti

ISBN-13: 978-8866436256

Autore: Marco Gervasio

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 20 maggio 2019

Pagine: 109

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida alla Via Vandelli

Titolo: Guida alla Via Vandelli

ISBN-13: 9791259962164

Autore: Giulio Ferrari

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: terza (12 gennaio 2024)

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La via degli Dei a piedi. Da Bologna a Firenze in 5 tappe

Titolo: La via degli Dei a piedi

Sottotitolo: Da Bologna a Firenze in 5 tappe

ISBN-13: 978-8865493632

Autori: Francesca Biagi, Enrico Raoul Neri

Editore: Ediciclo

Edizione: 24 giugno 2021

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Camminate per tutti in Appennino. Appennino piacentino, parmense e reggiano

Titolo: Camminate per tutti in Appennino

Sottotitolo: Appennino piacentino, parmense e reggiano

ISBN-13: 978-8885468474

Autori: Andrea Greci, Francesco Cappellari (a cura di)

Editore: Idea Montagna Edizioni

Edizione: 13 giugno 2018

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A piedi in Emilia Romagna. 106 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura

Titolo: A piedi in Emilia Romagna

Sottotitolo: 106 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura

ISBN-13: 978-8881770854

Autori: Mario Vianelli, Sandro Bassi

Editore: Iter Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La via degli Dei a piedi e in bici. Da Bologna a Firenze su antichi sentieri

Titolo: La via degli Dei a piedi e in bici

Sottotitolo: Da Bologna a Firenze su antichi sentieri

ISBN-13: 978-8866436959

Autori: Angelo Soravia, Sergio Gardini

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 8 giugno 2020

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Foreste Sacre. 16 itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna versante romagnolo

Titolo: Foreste Sacre

Sottotitolo: 16 itinerari nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna versante romagnolo

ISBN-13: 978-8885502352

Autore: Davide Prati

Illustratore: Vittorio Belli

Editore: Monti Raffaele

Edizione: 16 novembre 2021

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il sentiero dei Ducati. 200 km a piedi da Reggio Emilia a Sarzana

Titolo: Il sentiero dei Ducati

Sottotitolo: 200 km a piedi da Reggio Emilia a Sarzana

ISBN-13: 9791259961143

Autori: Anna Pratissoli, Giovanni Fiori, Carlo Possa

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 17 febbraio 2023

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Percorsi insoliti in Emilia Romagna

Titolo: Percorsi insoliti in Emilia Romagna

ISBN-13: 978-8897122333

Autore: Dario Gardiol

Editore: Graphot

Edizione: 19 giugno 2012

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ciclovie dei parchi. Guida agli itinerari ciclabili nelle aree protette dell'Emilia Romagna

Titolo: Ciclovie dei parchi

Sottotitolo: Guida agli itinerari ciclabili nelle aree protette dell'Emilia Romagna

ISBN-13: 978-8865491287

Autore: Sandro Bassi

Editore: Ediciclo

Edizione: 28 agosto 2014

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cammini storici dell'Appenino tosco-emiliano

Titolo: Cammini storici dell'Appenino tosco-emiliano

ISBN-13: 978-8877076540

Autore: Alessio Anceschi

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 26 maggio 2022

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A piccoli passi in Emilia Romagna. 35 itinerari per tutta la famiglia

Titolo: A piccoli passi in Emilia Romagna

Sottotitolo: 35 itinerari per tutta la famiglia

ISBN-13: 9791280629395

Autori: Annalisa Porporato, Franco Voglino

Editore: Graphot

Edizione: 22 febbraio 2024

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri su escursioni e sentieri dell'Emilia-Romagna