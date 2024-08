I 20 migliori libri sulla marina militare italiana

Benvenuti alla più completa selezione di testi dedicati alla della storia della Marina Militare Italiana, dalle sue origini iniziali al suo coinvolgimento in conflitti significativi come la Seconda Guerra Mondiale. Coprono vari aspetti, tra cui strategie militari, azioni eroiche ed evoluzione della tecnologia navale. Offre preziose intuizioni su questo ramo fondamentale dell’esercito italiano.

Di cosa parlano i libri sulla marina militare italiana

La marina italiana nella seconda guerra mondiale approfondisce le operazioni della Marina italiana durante la seconda guerra mondiale, concentrandosi sulla campagna triennale nel Mediterraneo. L’autore James J. Sadkovich sfida le tradizionali narrazioni anglo-americane, cercando di correggere gli stereotipi e offrire una valutazione equilibrata dei contributi della Marina. Il libro include un’ampia revisione delle operazioni navali e aeree, rivelando le complesse dinamiche degli sforzi bellici dell’Italia e la sua collaborazione con l’alleato tedesco.

In Incursori, oltre la leggenda , Mario Bussoni esplora la storia secolare delle forze speciali della Marina Militare Italiana, gli Arditi Incursori. Il testo racconta missioni audaci dalla prima guerra mondiale alle operazioni contemporanee, evidenziando il coraggio, la dedizione e l’addestramento unico di queste unità d’élite. L’opera è arricchita da fotografie e documenti esclusivi. Offre un ritratto completo dell’evoluzione degli Incursori e del loro ruolo nella storia militare moderna.

Fucilate gli ammiragli di Gianni Rocca esamina la controversa leadership e i fallimenti strategici della Marina italiana durante la seconda guerra mondiale. Il libro presenta un resoconto dettagliato degli eventi che hanno portato a significative sconfitte navali, come la battaglia di Capo Matapan. Rocca offre un’analisi critica delle carenze della Marina, tra cui la scarsa capacità decisionale e la preparazione inadeguata, dipingendo un quadro vivido delle sfide affrontate dalle forze italiane.

Marina militare italiana nella seconda guerra mondiale rivisita le battaglie navali critiche e gli errori strategici che hanno caratterizzato gli sforzi marittimi dell’Italia durante la seconda guerra mondiale. Il libro porta alla luce i sacrifici dei marinai italiani e le dure realtà della guerra navale, concentrandosi in particolare sul teatro del Mediterraneo e sulla disastrosa battaglia di Capo Matapan. Riflette anche sui fallimenti della leadership e sulle conseguenze di questi passi falsi per gli sforzi bellici dell’Italia.

Nascita della Marina Militare Italiana di Carlo Andrea Di Nitto commemora le origini della Marina Militare Italiana, facendo risalire le sue radici alla flotta Duosiciliana e alle ricche tradizioni marittime di Napoli. Il libro, pubblicato nel 160° anniversario della fondazione della Marina, fornisce un contesto storico e militare, supportato da illustrazioni grafiche delle navi che hanno svolto un ruolo fondamentale nei suoi primi giorni.

Dalle Alpi all’alto mare offre una storia completa della Marina Militare Italiana dal 1861 a oggi. Patrizio Rapalino evidenzia i ruoli diplomatici e militari della Marina nel sostenere la politica estera, così come i suoi contributi allo sviluppo nazionale attraverso varie leggi navali. Il libro discute anche le attuali sfide e missioni della Marina.

In Navi al fronte , Vincenzo Grienti e Leonardo Merlini descrivono nel dettaglio il coinvolgimento della Marina italiana nella prima guerra mondiale. Sottolinea il ruolo strategico nel mare Adriatico. Gli autori raccontano eventi chiave, come lo sbarramento di Otranto e missioni umanitarie come il salvataggio dell’esercito serbo. Il libro evidenzia anche le eroiche gesta degli ufficiali della marina italiana.

Morte per acqua a capo Matapan di Giuliano Capriotti ricostruisce vividamente la tragica battaglia di Capo Matapan del 1941, in cui la Marina Militare Italiana subì una sconfitta devastante. L’autore fornisce una narrazione dettagliata della battaglia di due giorni, concentrandosi sulle dure condizioni e sugli errori strategici che portarono alla sconfitta. Quest’opera serve come un serio promemoria dei pericoli della guerra e dell’impatto delle decisioni di leadership sul destino delle nazioni.

Gli Harrier della marina militare italiana offre una storia illustrata dei jet Harrier utilizzati dalla Marina Militare Italiana. Il libro descrive in dettaglio i 20 anni di servizio di questi velivoli ad ala fissa a bordo delle portaerei leggere italiane, con fotografie degli aerei e delle navi Giuseppe Garibaldi e Cavour. Include anche una sezione sulla costruzione di modelli, che fornisce agli appassionati istruzioni per creare repliche di questi iconici jet.

La nascita della Marina Militare italiana di Riccardo Abbamonte ripercorre le origini della Marina Militare italiana fino all’unificazione dell’Italia, concentrandosi in particolare sulla Marina del Regno di Sardegna. Il libro sottolinea il ruolo essenziale che questa prima marina ha svolto nella formazione di quella che sarebbe diventata la Marina Militare italiana, gettando luce su eventi storici spesso trascurati e sui contributi di personaggi chiave in questa trasformazione.

Storia della Marina Militare Italiana di Rolando Fabrini fornisce un resoconto dettagliato della formazione e dello sviluppo della Marina Militare Italiana, a partire dalla sua fondazione non ufficiale attraverso i decreti del 1860, prima della proclamazione del Regno d’Italia. Il libro esplora eventi e personaggi chiave che hanno caratterizzato l’identità della Marina, tra cui le conseguenze della Battaglia di Lissa e i contributi di leader influenti come Benedetto Brin.

Il dramma della marina italiana 1940 – 1945 di Marc’ Antonio Bragadin fornisce un’analisi dettagliata della Marina italiana durante la seconda guerra mondiale, offrendo spunti sulle decisioni strategiche e politiche che hanno influenzato le sue operazioni. Il libro si basa sull’esperienza diretta dell’autore e sull’accesso ai resoconti ufficiali, fornendo una comprensione completa delle lotte e delle sfide della Marina durante la guerra.

Regia Marina italiana (1860-1946) è una monografia concisa che riassume la storia della Regia Marina italiana dalla sua fondazione nel 1860 fino al suo scioglimento nel 1946. Il testo copre battaglie navali significative, come Lissa e Capo Matapan, ed esamina le innovazioni tattiche, le tecniche di mimetizzazione e le strategie organizzative impiegate dalla Marina.

La marina italiana nella prima guerra mondiale di Fabio Sorini è un’analisi completa del ruolo della Marina italiana durante la prima guerra mondiale. Il libro si estende su oltre 700 pagine, offrendo un’analisi approfondita delle operazioni navali, incluso l’uso strategico del potere marittimo nel Mar Adriatico. Affronta anche le missioni umanitarie intraprese dalla Marina, come il salvataggio dell’esercito serbo, evidenziando il ruolo poliedrico della Marina durante il conflitto.

Dal Piemonte al Trieste di Michele Cosentino si concentra sulla storia e lo sviluppo delle portaerei e delle portaelicotteri italiane. Questo volume, parte di una trilogia dedicata all’aviazione navale italiana, fornisce un’ampia panoramica dell’evoluzione di queste unità navali, offrendo approfondimenti sulla loro importanza strategica e sui progressi tecnologici.

Storia della marina italiana di Camillo Manfroni copre la vasta storia della potenza navale italiana dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto. L’opera di Manfroni traccia meticolosamente gli sviluppi nella strategia navale e il contesto politico del tempo, fornendo un esame approfondito di oltre un millennio di storia marittima. Questo terzo volume della serie sottolinea l’importanza della potenza navale nel mantenere e perdere il predominio nel Mediterraneo.

Decima Flottiglia nostra.. di Sergio Nesi racconta la storia della X Flottiglia MAS, un’unità d’élite della Marina Militare Italiana nota per le sue audaci operazioni durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il libro fornisce un resoconto dettagliato della formazione dell’unità, delle sue missioni e dei complessi dilemmi morali e politici affrontati dai suoi membri. Nesi, ex ufficiale della X Flottiglia MAS, offre una prospettiva personale e approfondita sull’eredità dell’unità.

La guerra civile spagnola e la Regia Marina italiana 1936-1939 di Francesco Mattesini esplora il ruolo della Regia Marina italiana durante la guerra civile spagnola. Il testo analizza la decisione di Mussolini di sostenere i nazionalisti, valutando se fosse guidata da calcoli politici o da obiettivi militari strategici. Mattesini approfondisce le operazioni navali e le più ampie implicazioni geopolitiche del coinvolgimento dell’Italia.

Storia della marina italiana di Camillo Manfroni è il secondo volume di una serie che esamina la storia navale italiana dal Trattato di Ninfeo alla caduta di Costantinopoli. Quest’opera evidenzia gli eventi critici e le battaglie navali che hanno caratterizzato la tradizione marittima italiana, offrendo una narrazione dettagliata che abbraccia diversi secoli.

Gli affondatori di Carlo De Risio si concentra sulle unità d’assalto della Marina Militare Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare la Decima MAS. Il libro esamina le missioni audaci e le tattiche innovative impiegate da queste forze speciali per colpire le navi nemiche. Offre un resoconto dettagliato della tecnologia, della strategia e delle esperienze personali di coloro che ne erano coinvolti, fornendo un vivido ritratto della natura intensa e spesso pericolosa delle loro operazioni.

Lista dei migliori libri sulla marina militare italiana su Amazon

In basso la lista dei 20 migliori libri sulla marina militare italiana che sono in vendita su Amazon:

La marina italiana nella seconda guerra mondiale

Titolo: La marina italiana nella seconda guerra mondiale

ISBN-13: 978-8807885327

Autore: James J. Sadkovich

Traduttore: Mauro Pascolat

Editore: Feltrinelli

Edizione: 24 settembre 2014

Pagine: 536

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fucilate gli ammiragli. La tragedia della marina italiana nella seconda guerra mondiale

Titolo: Fucilate gli ammiragli

Sottotitolo: La tragedia della marina italiana nella seconda guerra mondiale

ISBN-13: 978-8804284543

Autore: Gianni Rocca

Editore: Mondadori

Edizione: 1 marzo 1987

Pagine: 326

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Marina militare italiana nella seconda guerra mondiale

Titolo: Marina militare italiana nella seconda guerra mondiale

ISBN-13: 978-8818037876

Autore: Gianni Rocca

Editore: Rusconi Libri

Edizione: 2 giugno 2023

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nascita della Marina Militare Italiana: Gaeta 1861 – 2021

Titolo: Nascita della Marina Militare Italiana

Sottotitolo: Gaeta 1861 – 2021

ISBN-13: 978-8833468051

Autore: Carlo Andrea Di Nitto

Editore: Ali Ribelli Edizioni

Edizione: 5 marzo 2021

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Navi al fronte. La marina italiana e la grande guerra

Titolo: Navi al fronte

Sottotitolo: La marina italiana e la grande guerra

ISBN-13: 978-8862614795

Autori: Vincenzo Grienti, Leonardo Merlini

Editore: Mattioli 1885

Edizione: 8 luglio 2015

Pagine: 149

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Morte per acqua a capo Matapan. La più drammatica battaglia navale della Marina Militare Italiana

Titolo: Morte per acqua a capo Matapan

Sottotitolo: La più drammatica battaglia navale della Marina Militare Italiana

ISBN-13: 978-8866971191

Autore: Giuliano Capriotti

Editore: Res Gestae

Edizione: 25 febbraio 2015

Pagine: 367

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli Harrier della marina militare italiana

Titolo: Gli Harrier della marina militare italiana

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8890565168

Autori: Luigino Cagliaro, Mirko D’Accordi, Flavio Chistè (a cura di), C. Pergher (a cura di)

Editore: Gruppo Modellistico Trentino

Edizione: illustrata (5 dicembre 2012)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La nascita della Marina Militare italiana. Dalle Marine preunitarie alla Marina Militare italiana

Titolo: La nascita della Marina Militare italiana

Sottotitolo: Dalle Marine preunitarie alla Marina Militare italiana

ISBN-13: 978-8875380830

Autore: Riccardo Abbamonte

Editore: Sorba

Edizione: 15 maggio 2015

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







STORIA DELLA MARINA MILITARE ITALIANA

Titolo: STORIA DELLA MARINA MILITARE ITALIANA

ISBN-13: 978-0244113315

Autore: Rolando Fabrini

Editore: Lulu.com

Edizione: 4 settembre 2018

Pagine: 114

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il dramma della marina italiana 1940 – 1945

Titolo: Il dramma della marina italiana 1940 – 1945

ISBN-13:

Autori: Marc’ Antonio Bragadin, Mondadori (a cura di)

Editore: Mondadori

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Regia Marina italiana (1860-1946)

Titolo: Regia Marina italiana (1860-1946)

ISBN-13: 978-8896522127

Autore: R. Affinati (a cura di)

Editore: Chillemi

Edizione: 1 dicembre 2009

Pagine: 56

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La marina italiana nella prima guerra mondiale. Per mare, per terra, nel cielo

Titolo: La marina italiana nella prima guerra mondiale

Sottotitolo: Per mare, per terra, nel cielo

ISBN-13: 978-8895721217

Autore: Fabio Sorini

Editore: Roberto Chiaramonte Editore

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 706

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dal Piemonte al Trieste. Portaerei e portaelicotteri della Marina Italiana

Titolo: Dal Piemonte al Trieste

Sottotitolo: Portaerei e portaelicotteri della Marina Italiana

ISBN-13: 978-8899642457

Autore: Michele Cosentino

Editore: Uff. Storico Marina Militare

Edizione: 1 gennaio 2021

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La guerra civile spagnola e la Regia Marina italiana 1936-1939: 67

Titolo: La guerra civile spagnola e la Regia Marina italiana 1936-1939

Sottotitolo: 67

ISBN-13: 978-8893276139

Autore: Francesco Mattesini

Editore: Luca Cristini Editore (Soldiershop)

Edizione: illustrata (24 agosto 2020)

Pagine: 382

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla marina militare italiana