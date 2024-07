I 20 migliori libri sulla storia dell’economia

Questa selezione offre uno sguardo completo alla storia dell’economia esplorando lo sviluppo economico, eventi storici significativi, teorie influenti e l’impatto dei cambiamenti economici sulla società.

Di cosa parlano i libri sulla storia dell'economia

Storia dell’economia di John Kenneth Galbraith, offre un’esplorazione dettagliata della storia economica, dall’antica Grecia e dal “comunismo” di Platone alla Rivoluzione industriale e alla Grande depressione. Attraverso spiegazioni chiare e aneddoti coinvolgenti, il libro dimostra come le teorie e le decisioni economiche siano plasmate dai loro contesti storici, influenzando la vita politica e sociale.

Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica di Ennio De Simone, copre gli ultimi 250 anni di progresso economico, descrivendo in dettaglio la trasformazione dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione informatica. Il libro esamina le disparità economiche tra Nord e Sud e i problemi di crescita demografica. Mira ad aumentare la consapevolezza dei problemi economici contemporanei e funge da utile guida per gli studenti universitari, con termini del glossario per una migliore comprensione.

Storia economica del mondo. Dalla preistoria a oggi di Larry Neal e Rondo Cameron, fornisce una panoramica completa dello sviluppo economico globale, mettendo in relazione il progresso economico con i cambiamenti demografici, l’uso delle risorse, le scoperte tecnologiche e le istituzioni sociali. Questa edizione riveduta offre contenuti aggiornati e una visione espansiva delle tendenze e dei fattori economici storici.

Storia economica globale di Robert C. Allen, indaga perché alcuni paesi sono ricchi mentre altri rimangono poveri. Il libro esamina l’emergere e il predominio dell’Occidente, l’industrializzazione in America, i ritardatari come Russia e Giappone e i recenti casi di industrializzazione come Unione Sovietica, Taiwan, Corea e Cina.

Storia economica dalle origini a oggi. Eventi, dinamiche, analisi di Jacques Brasseul, approfondisce la complessa relazione tra storia ed economia, guidando i lettori attraverso 2000 anni di storia economica. Il testo cerca di risolvere l’interazione tra queste discipline. Offre spunti cruciali su pietre miliari storiche fondamentali e sui loro impatti economici.

Breve storia del pensiero economico di Alessandro Roncaglia, ripercorre il pensiero economico dall’antichità classica ai giorni nostri. Il libro presenta rigorosamente le opere di importanti economisti come Smith, Ricardo, Marx e Keynes, così come varie scuole di pensiero. Descrive gli sviluppi recenti e fornisce una base per comprendere i dibattiti economici contemporanei.

Introduzione alla storia economica mondiale di Gaspar Feliu, offre un’ampia panoramica dell’evoluzione economica mondiale moderna, pensata su misura per gli studenti all’inizio dei loro studi economici. Fornisce una visione generale della storia economica, fungendo da guida sia per i professori che per gli studenti.

Introduzione alla storia economica di Carlo M. Cipolla, questa edizione aggiornata copre l’intersezione della storia economica con l’economia e la storia. Si compone di due parti: una sulla storia economica come disciplina e l’altra sulle principali fonti di storia economica dal mondo miceneo ai giorni nostri.

Storia economica globale del mondo contemporaneo a cura di Carlo Fumian e Andrea Giuntini, esplora i massicci cambiamenti economici, demografici e tecnologici avvenuti a partire dalla Rivoluzione industriale. Esamina la natura globale dell’espansione economica, evidenziando interconnessioni e dinamiche in un contesto transnazionale e affrontando le cause e le conseguenze delle disuguaglianze economiche.

Storia economica del mondo. Dal XVIII secolo ai nostri giorni (Vol. 2) di Rondo Cameron e Larry Neal, si concentra sulla storia economica moderna dal XVIII secolo in poi. Questo volume copre lo sviluppo economico in Occidente, Europa orientale, Cina e Africa. Descrive l’interazione di fattori demografici, di risorse e tecnologici.

Storia economica contemporanea a cura di S. Pollard, fornisce un resoconto preciso ma accessibile dei cambiamenti economici significativi dall’inizio del XX secolo a oggi. Copre l’industrializzazione, la Grande Depressione, il boom economico degli anni ’60 e le recenti questioni globali, tra cui l’impatto della globalizzazione e la crisi finanziaria del 2008.

Storia economica di Tommaso Fanfani, è progettato per corsi universitari di storia economica. Offre un’analisi dettagliata dell’argomento. Fornisce una panoramica completa della disciplina su misura per studenti di economia, scienze politiche e discipline umanistiche.

La storia economica di Carlo M. Cipolla, è un’edizione condensata dell’ampia introduzione di Cipolla alla storia economica. Si concentra sulla portata e sulle caratteristiche della storia economica. Fornisce una panoramica generale della disciplina in cinque capitoli concisi.

Storia economica d’Europa di Karl Gunnar Persson e Paul Sharp, esamina la trasformazione economica dell’Europa da una regione scarsamente popolata ed economicamente depressa nel 600 d.C. a una delle aree più prospere del mondo. Il libro analizza lo sviluppo delle istituzioni e l’accumulo di conoscenze, tracciando la crescita dell’Europa attraverso la Rivoluzione industriale, la crisi economica del XX secolo e le sfide della globalizzazione.

Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi di Carlo M. Cipolla, fornisce una panoramica accessibile della storia economica dell’Italia, che copre il periodo dal Medioevo a oggi. Offre uno sguardo conciso ma completo allo sviluppo economico del paese, evidenziando eventi e tendenze chiave in modo coinvolgente e informativo.

Storia del pensiero economico di Harry Landreth e David C. Colander, esplora l’evoluzione del pensiero economico dai primi scolastici alle moderne teorie microeconomiche e macroeconomiche. Copre i principali economisti e scuole di pensiero. Offre un’analisi approfondita dei loro contributi, metodi e implicazioni politiche.

Introduzione alla storia economica d’Italia di Vera Zamagni, delinea la storia economica dell’Italia dal Medioevo ai giorni nostri. Descrive in dettaglio le tendenze demografiche, le strutture occupazionali, l’evoluzione del reddito e le politiche economiche. Fornisce una chiara esposizione delle trasformazioni economiche del Paese dall’unificazione, aggiornata con nuovi dati statistici e interpretazioni storiografiche.

Dall’espansione allo sviluppo. Una storia economica d’Europa , questo volume completo copre la storia economica dell’Europa dall’espansione allo sviluppo. Fornisce analisi dettagliate di eventi e tendenze economiche chiave.

Potere e ricchezza. Una storia economica del mondo di Ronald Findlay e Kevin O’Rourke, offre un’analisi storica dettagliata dello sviluppo economico globale. Copre vari periodi e regioni. Fornisce approfondimenti sulla complessa interazione tra potere e ricchezza nel corso della storia. Nonostante sia una versione abbreviata, rimane una preziosa risorsa educativa.

Perché l’Europa ha cambiato il mondo. Una storia economica di Vera Zamagni, esplora perché l’Europa, piuttosto che l’Asia o il mondo islamico, ha innescato la Rivoluzione industriale. Il libro evidenzia le istituzioni e i valori sociali ed economici unici dell’Europa, che hanno unito la competizione con la giustizia sociale e il benessere, guidando il progresso.

