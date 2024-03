I 3 migliori libri di B.K. Borison

B.K. Borison è nota per aver creato storie d’amore accoglienti e contemporanee che approfondiscono le vulnerabilità emotive dei suoi personaggi, ambientate in scenari incantevoli. La sua abilità narrativa è venuta alla ribalta per la prima volta con la serie “Lovelight”, di cui riportiamo i libri pubblicati fino ad ora (marzo 2024) qui sotto, che segna il suo debutto nel mondo letterario

Questi libri coprono la complessità delle relazioni, sia romantiche che platoniche, e il viaggio alla ricerca di se stessi attraverso i legami che creiamo.

Di cosa parlano i libri di BK Borison

L’amore al primo posto segue Stella Bloom, che, nel disperato tentativo di salvare la sua fattoria di alberi di Natale, falsifica la domanda di un concorso sostenendo di gestirlo con il suo ragazzo, che non esiste. Il migliore amico di Stella, Luka, accetta di interpretare la parte durante le festività natalizie, immergendoli in una deliziosa finzione che mette alla prova la loro amicizia e forse porta a qualcosa di più. Tra i preparativi festivi e una relazione falsa, scoprono il vero significato dell’amore e della compagnia.

Amore impossibile è la storia di Beckett, che si innamora dell’incantevole Evelyn St James dopo un fine settimana magico. Quando Evie, una famosa influencer, riappare alla Lovelight Farm dove lavora Beckett, la loro riunione è carica di confusione e sentimenti irrisolti. Mentre Evie lotta con i suoi desideri futuri, il ritorno a Lovelight diventa un viaggio di riscoperta e un’opportunità per un secondo tentativo di felicità con Beckett, sullo sfondo delle dinamiche di una piccola città e del nutrimento di sogni reciproci.

Segnali d’amore ci presenta Layla, una fornaia con una serie di appuntamenti disastrosi alle spalle, e Caleb, il suo cliente preferito che propone un falso accordo di appuntamenti per ripristinare la sua fiducia negli uomini e aiutarlo a impressionare le donne. Il loro piano, tuttavia, non tiene conto della vera chimica che si sviluppa, sfidandoli a considerare se ciò di cui hanno bisogno potrebbe essere solo l’uno dell’altro. Questa storia esplora la complessità delle relazioni, l’importanza della fiducia e i percorsi inaspettati per trovare l’amore.

Lista dei migliori libri di B.K. Borison su Amazon

Di seguito la top list dei 3 migliori libri di B.K. Borison che si trovano su Amazon.it:

L’amore al primo posto. Lovelight

Titolo: L’amore al primo posto

Sottotitolo: Lovelight

ISBN-13: 978-8822775870

Autore: B.K. Borison

Traduttori: Francesca Gazzaniga, Valentina Cabras

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: seconda (26 settembre 2023)

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Amore impossibile. Lovelight

Titolo: Amore impossibile

Sottotitolo: Lovelight

ISBN-13: 978-8822775894

Autore: B.K. Borison

Traduttore: Susanna Decio

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 7 novembre 2023

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Segnali d’amore. Lovelight

Titolo: Segnali d’amore

Sottotitolo: Lovelight

ISBN-13: 978-8822775917

Autore: B.K. Borison

Traduttore: Francesca Gazzaniga

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 12 gennaio 2024

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di B.K. Borison