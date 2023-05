I 3 migliori libri su Telegram

Telegramv è diventata in pochi anni una potente piattaforma di comunicazione, oggi uno strumento essenziale per milioni di persone in tutto il mondo. Creata dall’imprenditore russo Pavel Durov nel 2013, questa app di messaggistica ampiamente riconosciuta offre messaggistica istantanea sicura, chiamate vocali e condivisione di file. Come qualsiasi altra app simile, anche per le aziende e per i professionisti può essere sfruttata per incrementare le vendite e per fare pubblicità al proprio brand o marchio.

Di cosa parlano i libri su Telegram?

In questa raccolta abbiamo tre libri che ruotano attorno alla popolare piattaforma di messaggistica Telegram. Ogni libro fornisce approfondimenti unici sull’utilizzo di Telegram per scopi diversi, come strategie aziendali, aumento delle vendite attraverso i social media e comprensione delle funzionalità della piattaforma.

Esaminando questi libri insieme, notiamo che “Telegram Angel” funge da guida onnicomprensiva alle applicazioni aziendali di Telegram. Approfondisce il potenziale della piattaforma per migliorare le operazioni aziendali ed è scritto da Federica Rossi, una pioniera nella comunità di Telegram.

In “Telegram perché”, l’attenzione si sposta sull’esplorazione delle ragioni alla base della popolarità di Telegram. Il libro esamina le caratteristiche e i vantaggi unici della piattaforma, offrendo approfondimenti sul motivo per cui individui e aziende scelgono di utilizzare questa applicazione.

Infine, “VENDERE ONLINE E SOCIAL MEDIA” di Ilaria Coletta si concentra sull’utilizzo di Telegram per aumentare le vendite attraverso i canali online e social.

Altri dettagli

In termini di lunghezza, questi libri vanno dalle 150 alle 200 pagine circa. “Telegram Angel” e “Telegram perché” rientrano in questa fascia, mentre “VENDERE ONLINE E SOCIAL MEDIA” è leggermente più lungo. In termini di date di pubblicazione, “Telegram perché” è stato pubblicato nel 2017, diventando così l’edizione più antica di questa raccolta.

Lista dei migliori libri su Telegram su Amazon

Ecco la classifica dei 3 migliori libri su Telegram che si possono trovare su Amazon in lingua italiana:

Telegram perché

Titolo: Telegram perché

ISBN-13: 978-8832860207

Autore: Rachele Zinzocchi

Prefazione: Marco Stancati

Editore: Fabbrica dei Segni

Edizione: 31 ottobre 2017

Pagine: 170

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Telegram





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Telegram