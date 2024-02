I 30 migliori libri di Anna Oliverio Ferraris

Anna Oliverio Ferraris (1940) è una rinomata psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria e scrittrice italiana. Nel corso della sua carriera, ha contribuito in modo significativo ai campi della psicologia e della psicoterapia.

Questi volumi sono essenziali per chiunque cerchi di comprendere le complessità dell’infanzia, dell’adolescenza e delle dinamiche familiari.

Di cosa parlano i libri di Anna Oliverio Ferraris

Il significato del disegno infantile approfondisce il mondo profondo dei disegni dei bambini, offrendo un esame approfondito di come queste opere d’arte riflettono la vita emotiva, la personalità e lo sviluppo creativo dei giovani artisti. Ferraris presenta un’analisi avvincente di vari disegni, dagli scarabocchi alle rappresentazioni complesse, guidando i lettori attraverso l’interpretazione di queste espressioni visive per scoprire intuizioni sulle relazioni dei bambini con l’ambiente circostante e i mondi interiori.

Dai figli non si divorzia affronta il tema impegnativo della separazione dei genitori e il suo impatto sui figli. Attraverso le testimonianze degli adulti sul divorzio dei genitori, Ferraris fornisce una guida compassionevole per mantenere una relazione di sostegno con i bambini durante questi tempi tumultuosi, offrendo strategie per affrontare le complessità emotive della separazione dando priorità al benessere dei giovani coinvolti.

Prova con una storia sottolinea il potere della narrazione nell’affrontare le grandi domande e le paure dei bambini. Ferraris e Laura Addari arricchiscono questo volume con racconti accattivanti pensati per calmare, insegnare e ispirare le giovani menti, mostrando come le narrazioni possano fungere da strumento terapeutico e da ponte per comprendere il mondo che li circonda.

Tacchi a spillo è un romanzo che introduce i lettori a Vanda Marras, una psicologa che si ritrova coinvolta in un mistero che coinvolge l’aggressione ad un collega. Mentre Vanda collabora con l’affascinante commissario di polizia Marcello Cigoli, i lettori vengono accolti da una storia ricca di suspense di intrighi, etica professionale e complessità del bilanciamento della vita personale e professionale.

Le età della mente , scritto in collaborazione con Alberto Oliverio, esplora l’affascinante sviluppo del cervello umano dall’infanzia fino vecchiaia. Gli autori fondono neuroscienze e psicologia per illustrare come si evolve il nostro cervello, evidenziando l’acquisizione di capacità percettive, motorie, cognitive ed emotive durante le varie fasi della vita.

Sopravvivere con un adolescente in casa offre preziosi spunti sul tumultuoso periodo dell’adolescenza, fornendo ai genitori gli strumenti per comprendere e sostenere i propri figli adolescenti. Anna Oliverio Ferraris combina un linguaggio chiaro con esempi concreti per affrontare le sfide e le opportunità della genitorialità in questi anni critici.

Tutti per uno è un romanzo che cattura le emozioni tumultuose di Fabrizia, un’adolescente alle prese con la separazione dei suoi genitori. Attraverso la lente di un gruppo di terapia per adolescenti in difficoltà, Anna Oliverio Ferraris crea una storia di resilienza, amicizia e il potere delle esperienze condivise per guarirsi e sostenersi a vicenda di fronte alle avversità.

Sarò padre , scritto in collaborazione con Paolo Sarti, funge da guida completa per i futuri padri, affrontare gli aspetti emotivi, pratici e psicologici della genitorialità. Dall’anticipazione della nascita di un bambino alle sfumature della crescita di una giovane famiglia, il libro offre un patrimonio di conoscenze e supporto per gli uomini che passano al ruolo di padre.

Psicologia della paura approfondisce la complessa natura della paura, esaminandone le dimensioni fisiologiche, psicologiche e sociali. Anna Oliverio Ferraris crea un testo illuminante che esplora la necessità evolutiva della paura e le sue manifestazioni nella società moderna, offrendo ai lettori una comprensione ricca di sfumature di questa emozione primordiale.

Tuo figlio e il sesso affronta il delicato tema della sessualità nel contesto delle pervasive influenze mediatiche. Anna Oliverio Ferraris fornisce una guida attenta per genitori ed educatori sulla promozione di un sano sviluppo e dialogo sessuale, sottolineando l’importanza di un approccio aperto e positivo all’educazione sessuale.

Più forti delle avversità , scritto in collaborazione con Alberto Oliverio, esplora il concetto di resilienza nell’arco della vita. Integrando intuizioni provenienti dalla psicologia e dalle neuroscienze, gli autori illuminano i modi in cui gli individui e le organizzazioni possono resistere e riprendersi

Famiglia esplora il ruolo unico della famiglia come struttura sociale universale, evidenziando le sue funzioni nella riproduzione, nell’educazione dei figli e nella stabilizzazione della personalità degli adulti. Discute le dinamiche interne, comprese le relazioni di genere, la gerarchia dei ruoli e la ricerca di un equilibrio tra unità e autonomia individuale.

Andando avanti, Il terzo genitore affronta le esperienze dei genitori acquisiti, integrandosi nella vita dei figli del loro partner. Esamina la complessità delle forme familiari moderne, come le famiglie miste e monoparentali, concentrandosi sulle sfide e sui ruoli del “terzo genitore” in queste configurazioni familiari.

In La costruzione dell’identità , la costruzione dell’identità viene esaminata come un compito arduo nelle mutevoli norme sociali di oggi. Il libro esplora gli aspetti sfaccettati della formazione dell’identità, sottolineandone la natura fluida e porosa in mezzo alle influenze della famiglia, della società e dei regni digitali.

Lo sviluppo sociale di H. Rudolph Schaffer, a cura di Anna Oliverio Ferraris, riflette sullo sviluppo sociale umano. Collega la ricerca alle sfide quotidiane dello sviluppo all’interno delle famiglie, dei gruppi di pari e dei contesti istituzionali, fornendo spunti per affrontare queste questioni in modo scientifico.

Chi manipola la tua mente? esamina le tattiche persuasive dei media, della politica e del marketing, sottolineando l’importanza di riconoscere le tecniche di manipolazione. Discute l’impatto della politica emotiva, delle informazioni falsificate e del potere persuasivo dei media sui nostri stili di vita e sulle nostre decisioni.

Pronti per il mondo discute il concetto di resilienza, la capacità di superare le avversità e ricostruire positivamente. Sottolinea l’importanza di promuovere la resilienza nei bambini, descrivendo in dettaglio come la prima infanzia e l’adolescenza siano fondamentali per imparare ad affrontare le sfide della vita.

Non solo amore sottolinea che la genitorialità perfetta è un mito e offre indicazioni su come affrontare le complessità legate all’educazione dei figli. Affronta i bisogni psicologici, le fasi di sviluppo e le varie sfide genitoriali, fornendo una guida completa per una genitorialità efficace.

Le domande dei bambini affronta le difficili domande che i bambini pongono sull’etica, sull’amore e sul sesso. Offre risposte adeguate all’età, con l’obiettivo di assistere gli adulti nell’affrontare queste domande fondamentali in modo ponderato e sensibile.

Piccoli bulli e cyberbulli crescono approfondisce il tema del bullismo, compresa la sua forma online, il cyberbullismo. Esplora le origini, le dinamiche e gli effetti del bullismo, offrendo strategie di prevenzione e intervento per proteggere i bambini dalla violenza.

Infine, Psyché non è dettagliato in termini di contenuto, ma in base al titolo e agli autori coinvolti, probabilmente copre aspetti della psicologia sociale e dello sviluppo all’interno dei contesti educativi, suggerendo l’influenza delle relazioni sulla crescita cognitiva e sociale.

Conta su di me evidenzia l’impatto significativo delle relazioni all’interno delle famiglie, della scuola e dei gruppi di pari sul benessere individuale. Esplora come le dinamiche relazionali positive e negative possono influenzare la qualità della vita e offre consigli per coltivare interazioni benefiche.

Padri alla riscossa funge da guida per i padri che cercano di svolgere un ruolo attivo nella vita dei propri figli, soprattutto nei momenti critici periodi come la pubertà e l’adolescenza. Fornisce approfondimenti e consigli pratici per affrontare le sfide e le ricompense della paternità.

Il cammino dell’adozione presenta l’adozione come un viaggio fatto di passione, pazienza, rispetto e onestà. Affronta le complessità e le diversità coinvolte nell’adozione, sostenendo un approccio sensibile e accettante alle sfide uniche che presenta.

Esplorando A PIEDI NUDI NEL VERDE , Anna e Albertina Oliviero approfondiscono l’importanza del gioco all’aperto per lo sviluppo dei bambini. Si oppongono allo stile di vita sedentario imposto dalla moderna vita urbana, sostenendo i benefici degli spazi verdi dove i bambini possono giocare liberamente e imparare attraverso l’esperienza. Questo testo mette in luce la necessità fondamentale di ambienti di gioco più naturali per favorire una crescita sana.

Passando a Il mondo delle scienze umane , il duo fornisce una panoramica completa delle scienze umane, inclusa la psicologia, l’antropologia e sociologia. Attraverso un formato da libro di testo pensato per gli studenti delle scuole superiori, include un’espansione online, offrendo una ricca risorsa per comprendere il comportamento umano e la società. Nonostante minimi segni di studio all’interno, è apprezzato per la sua convenienza e qualità.

In La scienza e l’immaginario , Anna e Alberto Oliverio colmano il divario tra scienza e discipline umanistiche. Questo opuscolo ripercorre la scienza e la letteratura dall’Illuminismo al XX secolo, illustrando come le idee scientifiche abbiano influenzato le tendenze culturali e viceversa. Un viaggio attraverso la letteratura con una lente scientifica, evidenziando la reciproca ispirazione tra questi campi.

La donna che scambiò suo marito per un gatto di Anna Oliverio Ferraris si avventura nelle complessità della psicologia di coppia e familiare. Attraverso narrazioni vivide, scopre le verità nascoste e le realtà non dette all’interno delle relazioni, dalla negazione e dalle vite segrete alle lotte silenziose e ai sacrifici fatti dai partner. È un’immersione profonda nelle correnti emotive e psicologiche che modellano i nostri legami più stretti.

Infine, Tv per un figlio affronta il ruolo della televisione nella moderna educazione dei figli. Anna Oliverio Ferraris critica l’uso della televisione come baby sitter contemporanea, riflettendo sul suo impatto sullo sviluppo dei bambini e sulle dinamiche familiari. Il libro è un’analisi stimolante dell’evoluzione del ruolo della televisione nella società e dei suoi effetti sui giovani, altamente raccomandato sia ai genitori che agli educatori.

Lista dei migliori libri di Anna Oliverio Ferraris su Amazon

Ora la “classifica” dei 30 migliori libri di Anna Oliverio Ferraris che sono acquistabili su Amazon.it:

Il significato del disegno infantile

Titolo: Il significato del disegno infantile

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8833923048

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: sesta (19 gennaio 2012)

Pagine: 200

Recensioni: vedi









Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori

Titolo: Dai figli non si divorzia

Sottotitolo: Separarsi e rimanere buoni genitori

ISBN-13: 978-8817080163

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Rizzoli

Edizione: 23 aprile 2015

Pagine: 190

Recensioni: vedi









Prova con una storia. I racconti giusti per rispondere alle grandi domande dei bambini

Titolo: Prova con una storia

Sottotitolo: I racconti giusti per rispondere alle grandi domande dei bambini

ISBN-13: 978-8817103527

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Illustratore: Laura Addari

Editore: Rizzoli

Edizione: 11 settembre 2018

Pagine: 171

Recensioni: vedi









Tacchi a spillo

Titolo: Tacchi a spillo

ISBN-13: 978-8809947139

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Giunti Editore

Edizione: Prima edizione (18 gennaio 2023)

Pagine: 216

Recensioni: vedi









Le età della mente

Titolo: Le età della mente

ISBN-13: 978-8817156622

Autori: Alberto Oliverio, Anna Oliverio Ferraris

Editore: Rizzoli

Edizione: 11 maggio 2021

Pagine: 272

Recensioni: vedi









Tutti per uno

Titolo: Tutti per uno

ISBN-13: 978-8893816199

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Salani

Edizione: 18 ottobre 2018

Pagine: 176

Recensioni: vedi









Sarò padre. Desiderare, accogliere, saper crescere un figlio

Titolo: Sarò padre

Sottotitolo: Desiderare, accogliere, saper crescere un figlio

ISBN-13: 978-8809857728

Autori: Anna Oliverio Ferraris, Paolo Sarti

Editore: Giunti Editore

Edizione: 27 settembre 2017

Pagine: 240

Recensioni: vedi









Psicologia della paura

Titolo: Psicologia della paura

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8833924915

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: terza (29 agosto 2013)

Pagine: 132

Recensioni: vedi









Tuo figlio e il sesso. Crescere figli equilibrati in un mondo con troppi stimoli

Titolo: Tuo figlio e il sesso

Sottotitolo: Crescere figli equilibrati in un mondo con troppi stimoli

ISBN-13: 978-8817082747

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 settembre 2015

Pagine: 187

Recensioni: vedi









Più forti delle avversità. Individui e organizzazioni resilienti

Titolo: Più forti delle avversità

Sottotitolo: Individui e organizzazioni resilienti

ISBN-13: 978-8833925011

Autori: Anna Oliverio Ferraris, Alberto Oliviero

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: terza (6 febbraio 2014)

Pagine: 153

Recensioni: vedi









Famiglia

Titolo: Famiglia

ISBN-13: 978-8833934082

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 176

Recensioni: vedi









Il terzo genitore. Vivere con i figli dell’altro

Titolo: Il terzo genitore

Sottotitolo: Vivere con i figli dell’altro

ISBN-13: 978-8860308269

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Illustratore: J. Bush

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 7 luglio 2016

Pagine: 192

Recensioni: vedi









La costruzione dell’identità

Titolo: La costruzione dell’identità

ISBN-13: 978-8833940199

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: terza (3 marzo 2022)

Pagine: 176

Recensioni: vedi









Lo sviluppo sociale

Titolo: Lo sviluppo sociale

ISBN-13: 978-8870785227

Autori: H. Rudolph Schaffer, Anna Oliverio Ferraris (a cura di)

Traduttore: V. Cestari

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 1 ottobre 1998

Pagine: 520

Recensioni: vedi









Chi manipola la tua mente? Vecchi e nuovi persuasori: riconoscerli per difendersi

Titolo: Chi manipola la tua mente? Vecchi e nuovi persuasori

Sottotitolo: riconoscerli per difendersi

ISBN-13: 978-8809831759

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Giunti Psychometrics

Edizione: 14 settembre 2016

Pagine: 160

Recensioni: vedi









Pronti per il mondo. Insegnare ai propri figli ad affrontare e superare le difficoltà

Titolo: Pronti per il mondo

Sottotitolo: Insegnare ai propri figli ad affrontare e superare le difficoltà

ISBN-13: 978-8817082778

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 settembre 2015

Pagine: 226

Recensioni: vedi









La ricerca dell’identità

Titolo: La ricerca dell’identità

ISBN-13: 978-8809026735

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Giunti Editore

Edizione: 24 settembre 2002

Pagine: 168

Recensioni: vedi









Non solo amore. I bisogni psicologici dei bambini

Titolo: Non solo amore

Sottotitolo: I bisogni psicologici dei bambini

ISBN-13: 978-8809877917

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Giunti Editore

Edizione: 6 febbraio 2019

Pagine: 240

Recensioni: vedi









Le domande dei bambini

Titolo: Le domande dei bambini

ISBN-13: 978-8817108003

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: BUR Rizzoli

Edizione: 24 settembre 2003

Pagine: 296

Recensioni: vedi









Piccoli bulli e cyberbulli crescono. Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli

Titolo: Piccoli bulli e cyberbulli crescono

Sottotitolo: Come impedire che la violenza rovini la vita ai nostri figli

ISBN-13: 978-8817094139

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Rizzoli

Edizione: 23 febbraio 2017

Pagine: 230

Recensioni: vedi









Psyché. Psicologia sociale dello sviluppo. Per le Scuole superiori

Titolo: Psyché

Sottotitolo: Psicologia sociale dello sviluppo

Note: per le scuole superiori; con espansione online

ISBN-13: 978-8808935564

Autori: Anna Oliverio Ferraris, Alberto Oliverio, Albertina Oliverio

Editore: Zanichelli

Edizione: 23 febbraio 2015

Pagine: 368

Recensioni: vedi









Conta su di me. Relazioni per crescere

Titolo: Conta su di me

Sottotitolo: Relazioni per crescere

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8809872400

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Giunti Scuola

Edizione: New (17 ottobre 2018)

Pagine: 160

Recensioni: vedi









Padri alla riscossa. Crescere un figlio oggi

Titolo: Padri alla riscossa

Sottotitolo: Crescere un figlio oggi

ISBN-13: 978-8809763029

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Giunti Editore

Edizione: 29 febbraio 2012

Pagine: 208

Recensioni: vedi









Il cammino dell’adozione

Titolo: Il cammino dell’adozione

ISBN-13: 978-8817051132

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: RIZZOLI

Edizione: 13 luglio 2011

Pagine: 332

Recensioni: vedi









A PIEDI NUDI NEL VERDE. GIOCARE PER IMPA

Titolo: A PIEDI NUDI NEL VERDE

Sottotitolo: GIOCARE PER IMPA

ISBN-13: 978-8809766242

Autori: Anna Oliviero Ferraris, Albertina Oliviero

Editore: Giunti Psychometrics

Edizione: 18 maggio 2011

Pagine: 226

Recensioni: vedi









Il mondo delle scienze umane. Psicologia, antropologia, sociologia. Per le Scuole superiori

Titolo: Il mondo delle scienze umane

Sottotitolo: Psicologia, antropologia, sociologia

Note: per le scuole superiori; con espansione online

ISBN-13: 978-8808191748

Autori: Anna Oliverio Ferraris, Albertina Oliverio

Editore: Zanichelli

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 384

Recensioni: vedi









La scienza e l’immaginario. Un’introduzione

Titolo: La scienza e l’immaginario

Sottotitolo: Un’introduzione

ISBN-13: 978-8895833118

Autori: Anna Oliverio Ferraris, Alberto Oliverio

Editore: Albani

Edizione: 30 settembre 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi









La donna che scambiò suo marito per un gatto. Psicologia di coppia e di famiglia

Titolo: La donna che scambiò suo marito per un gatto

Sottotitolo: Psicologia di coppia e di famiglia

ISBN-13: 978-8856647914

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Piemme

Edizione: 29 settembre 2015

Pagine: 246

Recensioni: vedi









Tv per un figlio

Titolo: Tv per un figlio

ISBN-13: 978-8842053736

Autore: Anna Oliverio Ferraris

Editore: Laterza

Edizione: terza (30 ottobre 1997)

Pagine: 212

Recensioni: vedi













