I 4 migliori libri di Elvira Serra

Elvira Serra, nata a Nuoro nel 1972, è giornalista del “Corriere della Sera”, si occupa di cronaca e temi di costume e conduce interviste a personaggi di spicco. Cura inoltre la rubrica “Polaroid” e collabora al blog “La ventisettesima ora”. Serra ha scritto quattro romanzi: “L’Altra. Storia di un’amante” (Mondadori), “Il vento non lo puoi fermare” (Rizzoli), “Le stelle di Capo Gelsomino” (Solferino), e “Tutto da vivere” (Solferino).

Di cosa parlano i libri di Elvira Serra

Tutto da vivere racconta le vite di quattro donne le cui strade si incrociano in una svolta inaspettata degli eventi. La storia inizia con Anna, una donna apparentemente normale la cui vita cambia radicalmente quando le viene affidato un bambino di due anni in un parco. Questo momento cruciale dà inizio a una catena di eventi che intrecciano i destini di Anna, Agnese, una giovane madre che cerca di sfuggire a un conflitto familiare; Lorenza, coinvolta in una relazione travagliata; e Luciana, in equilibrio tra una carriera impegnativa e tribolazioni personali.

Le stelle di Capo Gelsomino approfondisce la storia di tre generazioni di donne, legate e separate dall’amore e dal risentimento. Chiara decide di portare alla luce la storia della sua famiglia, a partire dalla sua infanzia in Sardegna, per comprendere la guerra silenziosa tra sua nonna Lulù e sua madre Marianna. Ciò che scopre è un segreto che ha il potere di cambiare le loro vite. Serra intreccia una narrazione che esplora il legame indelebile tra madri e figlie, sullo sfondo di una Sardegna vividamente ricordata.

Il vento non lo puoi fermare presenta Elias, la cui vita prende una svolta tragica a seguito di un incidente che costa la vita a una donna. Sopraffatto dal senso di colpa, si ritira dal mondo, intraprendendo un viaggio di isolamento autoimposto. Il romanzo esplora il percorso di Elias verso la redenzione e il coraggio di affrontare il futuro. Offre uno sguardo toccante ai temi dell’amore, della perdita e della forza implacabile del destino che spinge avanti.

L’Altra. Storia di un’amante presenta uno sguardo schietto sulla vita di una relazione dal punto di vista dell ‘”altra donna”. La protagonista, una giornalista, si innamora di un uomo sposato, ponendo le basi per un anno pieno di amore, dolore e introspezione. Serra affronta i tabù sociali e i dilemmi personali affrontati da coloro che sono coinvolti in relazioni extraconiugali, presentando una narrazione che è allo stesso tempo romantica e introspettiva, mettendo in definitiva in discussione il prezzo della felicità.

