I 5 migliori dizionari di finlandese

Questi vocabolari di finlandese sono perfetti per chiunque desideri immergersi nella lingua finlandese. Questi testi offrono strumenti completi per gli studenti, comprendendo vocabolario, grammatica e frasi pratiche. Sono indispensabili per studenti, viaggiatori e appassionati di lingue.

Di cosa parlano i dizionari di finlandese?

Finlandese compatto di Aira Hämäläinen si distingue come una risorsa essenziale per gli studenti finlandesi. Con oltre 37.000 voci, approfondisce vari aspetti della lingua, tra cui pronuncia, grammatica e frasi di uso quotidiano. È particolarmente utile per coloro che intraprendono lo studio del finlandese per scopi accademici, professionali o di viaggio, poiché fornisce esempi pratici per applicazioni nel mondo reale.

Dizionario finlandese di Ernesto Boella e Helena Aho Boella è uno strumento pratico per gli appassionati di lingue. Offrendo oltre 14.000 voci e 34.000 traduzioni, è progettato per facilitare il processo di apprendimento. Questo dizionario non solo insegna l’uso della lingua contemporanea, ma include anche la pronuncia essenziale e le regole grammaticali. È una guida preziosa sia per i principianti che per gli studenti di livello intermedio.

Finlandese. Dizionario compatto finlandese-italiano, italiano-finlandese di Aira Hämäläinen è un dizionario compatto ideale per coloro che preferiscono un’opzione più portatile. Sebbene manchi di recensioni approfondite, la sua natura bilingue e la copertura completa delle traduzioni finnico-italiano lo rendono un compagno affidabile sia per i turisti che per gli studenti di lingue.

Libri in inglese

Il Finnish-English & English-Finnish Dictionary (2020) di M. Mukaan è un moderno dizionario tascabile strumento per gli studenti. Include una sezione di frasari e offre un approccio pratico all’apprendimento delle lingue. Il suo formato conciso, tuttavia, potrebbe indurre gli studenti avanzati a cercare maggiori approfondimenti, ma rimane una scelta adatta per principianti o viaggiatori.

Infine, il Berlitz Finnish Phrase Book & Dictionary è più di un semplice frasario; è una guida al finlandese colloquiale. Il suo sistema di codifica a colori e l’enfasi sull’uso della lingua corrente, compresi i social media e i termini commerciali, lo rendono la scelta migliore per i viaggiatori che desiderano esplorare la cultura finlandese in modo efficace.

Dopo aver esplorato questa selezione di dizionari finlandesi, gli studenti troveranno sicuramente un compagno adatto alle loro esigenze specifiche, sia che stiano iniziando il loro viaggio linguistico o che stiano cercando di affinare le proprie competenze.

Lista dei migliori dizionari di finlandese su Amazon

Ora la lista dei 5 migliori dizionari di finlandese che sono acquistabili su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

Finlandese compatto. Dizionario finlandese-italiano italia-suomi. Ediz. bilingue

Titolo: Finlandese compatto. Dizionario finlandese-italiano italia-suomi

Sottotitolo: Ediz. bilingue

ISBN-13: 978-8808921321

Autore: Hämälä Aira inen

Editore: Zanichelli

Edizione: terza (1 gennaio 2017)

Pagine: 552

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dizionario finlandese. Italiano-finlandese, finlandese-italiano

Titolo: Dizionario finlandese

Sottotitolo: Italiano-finlandese, finlandese-italiano

ISBN-13: 978-8878873377

Autori: Ernesto Boella, Helena Aho Boella

Editore: Vallardi A.

Edizione: 13 maggio 2010

Pagine: 656

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Finlandese. Dizionario compatto finlandese-italiano, italiano-finlandese

Titolo: Finlandese

Sottotitolo: Dizionario compatto finlandese-italiano, italiano-finlandese

ISBN-13: 978-8808230546

Autore: Hämälä A. inen (a cura di)

Editore: Zanichelli

Edizione: 1 gennaio 2001

Pagine: 552

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Finnish-English & English-Finnish Dictionary (2020)

Titolo: Finnish-English & English-Finnish Dictionary (2020)

ISBN-13: 978-9512076185

Autore: M. Mukaan

Editore: Gummerus kustannus oy

Edizione: 22 ottobre 2020

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Berlitz Finnish Phrase Book & Dictionary

Titolo: Berlitz Finnish Phrase Book & Dictionary

ISBN-13: 978-1780044910

Autore: Inc. Berlitz International

Editore: Berlitz

Edizione: Bilingual (1 maggio 2018)

Pagine: 223

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











