I 5 migliori dizionari di serbo

Immergiti nell’affascinante regno dell’apprendimento della lingua serba con questa selezione. Ideali per gli appassionati di lingue, i viaggiatori e gli studenti, questo compendio offre cinque dizionari di serbi (tra cui due in inglese) tra i migliori che potrai mai trovare.

Di cosa parlano i dizionari di serbo?

Il primo della nostra selezione è Dizionario di serbo di Gordana Grubac. Questo ampio volume si distingue con oltre 25.000 voci. Unisce in modo univoco le scritture cirilliche e latine per i termini serbi, accompagnate dagli equivalenti italiani. Il libro va oltre la semplice traduzione, racchiudendo approfondimenti grammaticali serbi e italiani, repertori tematici e appendici pratiche. È una guida per coloro che si immergono profondamente nella lingua serba, anche se alcuni utenti notano che il suo focus sul cirillico potrebbe rappresentare una sfida per i principianti.

Successivamente, il Dizionario serbo di Z. Milinkovic offre un approccio pratico per padroneggiare il serbo. Con oltre 20.000 voci e 40.000 traduzioni, si rivolge sia a studenti occasionali che a studenti seri. Questo testo non copre solo il serbo contemporaneo, ma arricchisce anche l’apprendimento con frasi, modi di dire e regole di pronuncia. La sua sezione che tratta le conversazioni, che si estende su 82 pagine, è particolarmente degna di nota per coloro che si preparano per le interazioni nel mondo reale in vari scenari.

Il Dizionario serbo croato di Garzanti, sebbene datato e criticato per i suoi caratteri piccoli, è stato elogiato per la sua utilità in situazioni pratiche. Questo dizionario è particolarmente utile per i viaggiatori e gli studenti impegnati nell’apprendimento del serbo-croato, poiché offre una solida base per le esigenze di comunicazione di base.

Libri in inglese

Il lavoro di Nicholas Awde e Duska Radosavljevic, Serbian-English/English-Serbian Dictionary & Phrasebook , è uno strumento essenziale per Gli anglofoni approfondiscono il serbo. Fornisce oltre 6.500 voci e un utile frasario. Il libro tocca anche la cultura serba e la storia della lingua. Gli utenti ne apprezzano la praticità e le dimensioni compatte ed è un compagno di viaggio ideale, anche se alcuni trovano un po’ datati alcuni dei contenuti.

Infine, il One to one dictionary: English-Serbian & Serbian-English Dictionary (exam suitable dictionary) di Vesna Kazanegra è studiato su misura per le condizioni dell’esame. Offre traduzioni dirette parola per parola senza definizioni. Nonostante alcune critiche riguardanti il suo vocabolario limitato, questo dizionario è uno strumento utile per una rapida consultazione, soprattutto in ambito accademico.

Lista dei migliori dizionari di serbo su Amazon

E adesso la classifica dei 5 migliori dizionari di serbo che sono acquistabili su Amazon.it:

Dizionario di serbo. Serbo-italiano, italiano-serbo

Titolo: Dizionario di serbo

Sottotitolo: Serbo-italiano, italiano-serbo

ISBN-13: 978-8820348663

Autore: Gordana Grubac

Editore: Hoepli

Edizione: 16 gennaio 2013

Pagine: 832

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dizionario serbo. Italiano-serbo, serbo-italiano

Titolo: Dizionario serbo

Sottotitolo: Italiano-serbo, serbo-italiano

ISBN-13: 978-8882115586

Autore: Z. Milinkovic (a cura di)

Editore: Vallardi A.

Edizione: 19 gennaio 2001

Pagine: 634

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dizionario serbo croato

Titolo: Dizionario serbo croato

ISBN-13: 978-8811942467

Editore: Garzanti

Edizione: 1 ottobre 1995

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Serbian-English/English-Serbian Dictionary & Phrasebook

Titolo: Serbian-English/English-Serbian Dictionary & Phrasebook

ISBN-13: 978-0781810494

Autori: Nicholas Awde, Duska Radosavljevic

Editore: Hippocrene Books

Edizione: Bilingual (19 agosto 2004)

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui dizionari di serbo





Tabella riepilogativa dei migliori dizionari di serbo