I 5 migliori libri di antropologia forense

L’antropologia forense è un campo dell’antropologia che si occupa dell’identificazione dei resti umani. Implica l’applicazione dei principi e delle tecniche dell’antropologia fisica per analizzare i resti scheletrici e altre prove al fine di stabilire l’identità degli individui, la causa e le modalità della morte e altre informazioni pertinenti.

L’antropologia forense svolge un ruolo fondamentale nelle indagini forensi, in particolare nei casi in cui i metodi tradizionali di identificazione sono inadeguati o impossibili. Ciò può includere casi di disastri di massa, omicidi, persone scomparse e incidenti.

Di cosa parlano i libri di antropologia forense

I libri di antropologia forense approfondiscono le tecniche e le varie modalità per analizzare i resti umani in sede di indagine ma possono trattare la storia e lo sviluppo della disciplina. Tra gli aspetti tecnici trattati ci sono di solito i principi e le tecniche di base dell’analisi scheletrica, il ruolo degli antropologi forensi nelle indagini legali e penali e casi di studio che illustrano l’applicazione dell’antropologia forense a situazioni di vita reale. Altri argomenti che possono essere trattati includono l’anatomia e la biologia dello scheletro umano, l’odontoiatria forense, l’analisi del DNA e le questioni legali ed etiche coinvolte nelle indagini forensi.

Tra i migliori testi di antropologia forense su Amazon abbiamo Antropologia e odontologia forense di Cristina Cattaneo e Marco Grandi, un libro con un approccio scientifico ma che può rivelarsi molto utile anche per gli appassionati della materia.

Chi può trovare interessanti i libri di antropologia forense

Questi libri possono essere particolarmente utili per le persone che lavorano nel campo della scienza forense di altri campi correlati, nonché per studenti e ricercatori interessati alla materia. Possono interessare anche i lettori generici che sono affascinati dall’applicazione della scienza alla risoluzione di crimini e misteri. Anche se si tratta di testi indirizzati perlopiù al personale tecnico delle indagini forensi questi libri potrebbero rivelarsi utili anche per gli investigatori, ad esempio quelli delle forze dell’ordine, che potrebbero ottenere informazioni utili per il loro lavoro, in particolare per prendere decisioni informate su come procedere con un’indagine.

Lista dei migliori libri di antropologia forense su Amazon

Qui sotto la lista dei 5 migliori libri di antropologia forense che si trovano su Amazon.it:

Antropologia e odontologia forense. Guida allo studio dei resti umani. Testo atlante

Titolo: Antropologia e odontologia forense

Sottotitolo: Guida allo studio dei resti umani. Testo atlante

ISBN-13: 978-8832341041

Autore: Cristina Cattaneo, Marco Grandi

Editore: Monduzzi

Edizione: 1 maggio 2004

Pagine: 293

Formato: copertina flessibile







L’atto criminale. Antropologia e scienze forensi per un’indagine sul male

Titolo: L’atto criminale

Sottotitolo: Antropologia e scienze forensi per un’indagine sul male

ISBN-13: 978-8884781178

Autore: Vincenzo Lusa, Matteo Borrini

Editore: Lo Scarabeo (Milano)

Edizione: seconda (10 marzo 2013)

Pagine: 147

Formato: copertina flessibile







Principi di patologia e antropologia forensi

Titolo: Principi di patologia e antropologia forensi

ISBN-13: 978-8854803145

Autore: Giovanni Arcudi, G. Luca Marella

Editore: Aracne

Edizione: 1 febbraio 2006

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile







Corpi, scheletri e delitti. Le storie del Labanof

Titolo: Corpi, scheletri e delitti

Sottotitolo: Le storie del Labanof

ISBN-13: 978-8832851465

Autore: Cristina Cattaneo

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 21 novembre 2019

Pagine: 246

Formato: copertina flessibile







Antropologia forense al servizio delle autorità giudiziarie

Titolo: Antropologia forense al servizio delle autorità giudiziarie

ISBN-13: 978-6200831071

Autore: Sandor Takac

Editore: Edizioni Accademiche Italiane

Edizione: 22 marzo 2020

Pagine: 108

Formato: copertina flessibile











