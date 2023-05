I 5 migliori libri di astrologia per principianti

L’astrologia è una pratica molto antica e, per chi ci crede, resta ancora oggi una passione. Per coloro che si avventurano per la prima volta nell’intricato mondo dell’astrologia, libri, manuali e guide possono essere molto utili per iniziare. Nella breve lista qui sotto abbiamo selezionato i cinque migliori libri di cui tutti, anche chi non ne sa nulla di astrologia, possono usufruire per cominciare a capire di più su questo argomento.

Di cosa parlano i libri di astrologia per principianti?

Questi libri esplorano vari aspetti dell’astrologia, fornendo approfondimenti, guida e conoscenza ai lettori interessati a questo argomento. Anche se non menzionerò i titoli specifici, fornirò una panoramica generale di ciò che questi libri di astrologia potrebbero offrire.

Si tratta di libri perlopiù rivolti ai principianti. Questi testi cercano di introdurre principianti alle basi dell’astrologia trattando argomenti come i segni zodiacali, la compatibilità tra i segni e come leggere gli oroscopi. Con un focus sulla semplicità e l’accessibilità, questi libri introduttivi mirano a fornire una solida base per i principianti per navigare nel mondo dell’astrologia.

Lista dei migliori libri di astrologia per principianti su Amazon

Ed ora la “classifica” dei 5 migliori libri di astrologia per principianti che si possono trovare su Amazon:

Astrologia per tutti

Titolo: Astrologia per tutti

ISBN-13: 978-8865274828

Autore: Anna Maria Morsucci

Editore: Lo Scarabeo

Edizione: 22 giugno 2017

Pagine: 223

Formato: copertina rigida







Il libro di astrologia di cui hai veramente bisogno

Titolo: Il libro di astrologia di cui hai veramente bisogno

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8834431269

Autore: Joanna Martine Woolfolk

Traduttore: Veronica La Peccerella

Editore: Armenia

Edizione: New (21 novembre 2016)

Pagine: 540

Formato: copertina flessibile







Guida all’astrologia per principianti. Come la lingua delle stelle può illuminare la nostra vita

Titolo: Guida all’astrologia per principianti

Sottotitolo: Come la lingua delle stelle può illuminare la nostra vita

ISBN-13: 978-8867533787

Autore: Lisa Butterworth

Fotografo: Lisa Linder

Traduttore: Elena Brilli

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: 10 febbraio 2023

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile











