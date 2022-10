I 5 migliori libri di biologia per bambini

La biologia è un argomento molto complesso fatto di tanti rami diversi ma, nonostante questo, ci sono molti aspetti che possono essere spiegati ai bambini. Naturalmente, come accade quasi sempre in questi casi, per i bambini più piccoli possono essere d’aiuto i libri illustrati con figure e storie che agevolino la spiegazione di un argomento così complesso ai più piccoli.

Su Amazon non ci sono molti libri per i bambini dedicati alla biologia. Ce ne sono diversi dedicati al corpo umano e qualcuno dedicato alla natura. Ci sono però diversi libri di testo di biologia per le scuole superiori e alcuni di essi possono in effetti rivelarsi molto interessanti anche per i bambini dai 10-11 anni di età.

Lista dei migliori libri di biologia per bambini su Amazon

E adesso la lista dei 5 migliori libri di biologia per bambini che si trovano su Amazon versione italiana:

La grande enciclopedia del corpo umano

Titolo: La grande enciclopedia del corpo umano

ISBN-10: 8858018460

ISBN-13: 9788858018460

Autore:

Traduttore: Sonia Sferzi

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (19 ottobre 2017)

Pagine: 208

Formato: Copertina rigida

Recensioni:







Lo strano caso della cellula X

Titolo: Lo strano caso della cellula X

ISBN-10: 8873078920

ISBN-13: 9788873078920

Autore: Lorenzo Monaco, Matteo Pompili

Illustratore: Agnese Baruzzi

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: seconda (13 settembre 2017)

Pagine: 96

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Scopriamo la biologia. Percorsi di scienze integrate

Titolo: Scopriamo la biologia. Percorsi di scienze integrate

ISBN-10: 8808420756

ISBN-13: 9788808420756

Autore: Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino

Editore: Zanichelli

Edizione: 19 febbraio 2018

Note: per le Scuole superiori. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente)

Pagine: 312

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







A scuola con PONGO E TIM: I virus e i batteri

Titolo: A scuola con Pongo e Tim: I virus e i batteri

ISBN-13: 9798474455327

Autore: Giulia Segreti, Giulia Segreti, Marco Cognigni (a cura di)

Illustratore: Giulia Segreti

Editore: Independently published

Pagine: 24

Note: collana libri per bambini 5-12 anni: Ediz. a colori

Formato: Copertina flessibile

Recensioni:







Il corpo umano per i bambini: Scopri l’anatomia umana

Titolo: Il corpo umano per i bambini: Scopri l’anatomia umana

ISBN-13: 9798775794088

Autore: Scienza per bambini Press

Editore: Independently published

Pagine: 89

Formato: Copertina flessibile

Note: facile da leggere e completamente illustrato – enciclopedia del corpo umano per i bambini

Recensioni:











